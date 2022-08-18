https://ukraina.ru/20220818/1037804010.html

Потери ВСУ, обстрелы, цель обстрелов ЗАЭС. Главное на Украине на 12:00 18 августа

Потери ВСУ, обстрелы, цель обстрелов ЗАЭС. Главное на Украине на 12:00 18 августа - 18.08.2022 Украина.ру

Потери ВСУ, обстрелы, цель обстрелов ЗАЭС. Главное на Украине на 12:00 18 августа

Украинские военные несут потери, но продолжают обстреливать Донбасс и Северную Таврию. Власти Запорожской области разработали план эвакуации на случай провокации на ЗАЭС. В Минобороны РФ назвали цели ВСУ в отношении ЗАЭС

2022-08-18T12:00

2022-08-18T12:00

2022-08-18T12:00

спецоперация

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037295022_0:95:3366:1988_1920x0_80_0_0_0ccfd6d34974ca18c7700133183ffc21.jpg

Утром 18 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о ходе спецоперации ВС РФ на Украине."Противник несёт значительные потери. В результате применения оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Авдеевки, 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность. Потери личного состава превысили 60 процентов. Командованием оперативно-тактической группы "Донецк" остатки батальона выведены в тыл для переформирования. Нанесением ударов высокоточным оружием ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Белая Криница и Великое Артаково уничтожено свыше 80 националистов и более 50 ранено", - отметил Конашенков.Высокоточным оружием наземного базирования был поражён пункт временного базирования иностранных наемников в городе Харьков. Уничтожено более 90 боевиков."В районе Посад-Покровское Николаевской области ударом армейской авиации ВКС России по пункту временной дислокации 1-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ уничтожено около 60 националистов и 8 единиц специальной автомобильной техники. В результате сосредоточенных артиллерийских ударов российских войск по боевым позициям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Мазановка Донецкой Народной Республики, ликвидировано более 250 националистов", - рассказал представитель Минобороны РФ.Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.За сутки было поражено: пять пунктов управления ВСУ, в том числе 72-й механизированной бригады в районе Артемовска, 46-й аэромобильной бригады в районе населённого пункта Белая Криница Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 234 районах."Уничтожены: три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Звановка, Васюковка Донецкой Народной Республики и Березнеговатое Николаевской области", - отметил Конашенков.Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки были уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Егоровка, Старомлыновка, Новогродовка Донецкой Народной Республики, Яковенково, Лесная Стенка, Зелёный Гай, Кочубеевка Харьковской области, Безыменное, Чаривное и Брускинское Херсонской области.Кроме того, были сбиты в воздухе три снаряда реактивной системы залпового огня в районе населённых пунктов Топольское и Сулиговка Харьковской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолётов, 148 вертолётов, 1757 беспилотных летательных аппаратов, 366 зенитных ракетных комплексов, 4340 танков и других боевых бронированных машин, 800 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3312 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4938 единиц специальной военной автомобильной техники.Обстрелы Донбасса и Северной ТаврииКак сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ нанесли 67 ударов по территории республики."На донецком направлении противник применял – РСЗО "Ураган", артиллерию 155, 152 и 122 мм, танк, миномёты 120 мм, на ясиноватском – артиллерию 155 и 152 мм, на горловском – артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, выпустив 379 единиц различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы тринадцать населённых пунктов республики: столица Донецк (Ленинский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Верхнеторецкое, Зайцево, Широкая Балка, Горловка (Центрально-городской, Никитовский и Калининский районы), Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Мироновский, Михайловка, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка (Червоногвардейский), Еленовка."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица на ранее освобождённой территории - н.п. Красный Лиман. Ранения различной степени тяжести получили 9 гражданских лиц в Кировском, Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Александровке, Горловке, а также, двое гражданских с освобожденной ранее территории - Старомлиновки и Красного Лимана", - сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии было повреждено 27 домостроений в Киевском, Куйбышевском, районах Донецка, Горловке, Зайцево, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, инженерно-сапёрные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории республики."В течение 17 августа ими очищено более 8 гектар территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населённых пунктов Синецкий и Павлоград", - отметил он.В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.ВСУ также обстреливали и Северную Таврию. Так, в ночь на 18 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об очередном обстреле ВСУ Энергодара."И снова обстрел Энергодара! Боевики Зеленского во второй раз за сегодня открыли массированный огонь из тяжёлой артиллерии по городу энергетиков", - написал он в своём Telegram-канале в 23:02.Утром СМИ Энергодара сообщили о новом ударе."Cегодня ранним утром подконтрольные Киеву радикалы нанесли четыре удара из американской 155-мм полевой гаубицы М777 по селу Водяное. В результате обстрелов было разрушено два жилых дома, еще один получил значительные повреждения. Помимо этого, из-за обстрелов пострадал частный гараж и тепличное хозяйство во дворе у одного из разрушенных частных домов. Человеческих жертв удалось избежать. Также, в час ночи, с противоположной стороны Днепра националистами был нанесен удар по району города Каменка-Днепровская. Повреждения получила линия электропередач. При обстреле использовалось аналогичное вооружение иностранного производства. Пострадавших нет" - отмечалось в сообщении Telegram-канала "Энергодарский связной".Экстренные службы населенных пунктов занимаются устранением последствий.Провокации на ЗАЭСВласти Запорожской области разработали план эвакуации населения на случай аварии на АЭС, заявил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий."Планируем мероприятия, связанные с эвакуацией, проработан так называемый план Б", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".Он также заявил, что совместно с военными принимаются все меры по обеспечению резервных каналов для охлаждения реакторов станции на случай повреждения центральной системы охлаждения, которую целенаправленно обстреливают украинские военные.Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что 19 августа Украина готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в результате которой Российская Федерация будет обвинена в создании техногенной катастрофы на данной электростанции.Как указал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Конашенков, ВСУ развёртывает у Запорожья посты радиационного наблюдения, а также проводят тренировки личного состава.В свою очередь начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов отметил, что целью провокации Киева на Запорожской АЭС является создание зоны отчуждения до 30 километров, ввод международных сил и обвинение России в ядерном терроризме."Конечной целью провокации является создание зоны отчуждения до 30 километров, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение Вооружённых сил России в ядерном терроризме", - сказал Кириллов на брифинге 18 августа.Таким образом, можно ожидать дальнейших ударов ВСУ по Энергодару и ЗАЭС.

https://ukraina.ru/20220818/1037795160.html

https://ukraina.ru/20220817/1037788134.html

https://ukraina.ru/20220817/1037775778.html

https://ukraina.ru/20220817/1037759459.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники