https://ukraina.ru/20220818/1037797753.html
Украинцы предложили Зеленскому узаконить многомужество
Украинцы предложили Зеленскому узаконить многомужество - 18.08.2022 Украина.ру
Украинцы предложили Зеленскому узаконить многомужество
Украинец Иван Пестерев зарегистрировал на официальном сайте Владимира Зеленского петицию с призывом разрешить женщинам выходить замуж за нескольких мужчин
2022-08-18T10:34
2022-08-18T10:34
2022-08-18T10:34
петиция
украина
владимир зеленский
новости
семья
женитьба
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Он предложил потенциальным мужьям выделять своей жене 5-10% от заработка. Кроме того, им придется платить за проведенное с женой время. Отмечается, что такая возможность должна появиться для тех женщин, которые живут в селах и поселках городского типа. Женщина сама будет решать, у кого из мужей она будет жить в зависимости от жилищных условий. В этом случае мужчина сам будет оплачивать все затраты на продукты питания, коммунальные услуги и поддержание жилища в нормальном состоянии. Если женщина будет где-то работать, то все деньги, полученные ей, она вправе тратить только на себя. В случае беременности женщины мужчина, который является отцом, должен оплатить все затраты на беременность и содержание ребенка в течение первых трех лет.Если женщина решит жить не с тем, от кого забеременела, то отец все равно должен помогать ей материально. Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян 18 августа в своем Telegram прокомментировал эту информацию. "На сайте Зеленского появилась еще одна важнейшая для хутора петиция: разрешить женщинам выходить замуж за нескольких мужчин", - сыронизировал он.Для того, чтобы петицию рассмотрел Зеленский, она должна набрать 25 тыс. подписей.
https://ukraina.ru/20220817/1037783116.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
петиция, украина, владимир зеленский, новости, семья, женитьба
петиция, Украина, Владимир Зеленский, Новости, Семья, женитьба
Украинцы предложили Зеленскому узаконить многомужество
Украинец Иван Пестерев зарегистрировал на официальном сайте Владимира Зеленского петицию с призывом разрешить женщинам выходить замуж за нескольких мужчин
Он предложил потенциальным мужьям выделять своей жене 5-10% от заработка. Кроме того, им придется платить за проведенное с женой время.
Отмечается, что такая возможность должна появиться для тех женщин, которые живут в селах и поселках городского типа.
Женщина сама будет решать, у кого из мужей она будет жить в зависимости от жилищных условий. В этом случае мужчина сам будет оплачивать все затраты на продукты питания, коммунальные услуги и поддержание жилища в нормальном состоянии.
Если женщина будет где-то работать, то все деньги, полученные ей, она вправе тратить только на себя.
В случае беременности женщины мужчина, который является отцом, должен оплатить все затраты на беременность и содержание ребенка в течение первых трех лет.
Если женщина решит жить не с тем, от кого забеременела, то отец все равно должен помогать ей материально.
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян 18 августа в своем Telegram прокомментировал эту информацию.
"На сайте Зеленского появилась еще одна важнейшая для хутора петиция: разрешить женщинам выходить замуж за нескольких мужчин", - сыронизировал он.
Для того, чтобы петицию рассмотрел Зеленский, она должна набрать 25 тыс. подписей.