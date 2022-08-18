https://ukraina.ru/20220818/1037797753.html

Украинцы предложили Зеленскому узаконить многомужество

Украинцы предложили Зеленскому узаконить многомужество - 18.08.2022 Украина.ру

Украинцы предложили Зеленскому узаконить многомужество

Украинец Иван Пестерев зарегистрировал на официальном сайте Владимира Зеленского петицию с призывом разрешить женщинам выходить замуж за нескольких мужчин

2022-08-18T10:34

2022-08-18T10:34

2022-08-18T10:34

петиция

украина

владимир зеленский

новости

семья

женитьба

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Он предложил потенциальным мужьям выделять своей жене 5-10% от заработка. Кроме того, им придется платить за проведенное с женой время. Отмечается, что такая возможность должна появиться для тех женщин, которые живут в селах и поселках городского типа. Женщина сама будет решать, у кого из мужей она будет жить в зависимости от жилищных условий. В этом случае мужчина сам будет оплачивать все затраты на продукты питания, коммунальные услуги и поддержание жилища в нормальном состоянии. Если женщина будет где-то работать, то все деньги, полученные ей, она вправе тратить только на себя. В случае беременности женщины мужчина, который является отцом, должен оплатить все затраты на беременность и содержание ребенка в течение первых трех лет.Если женщина решит жить не с тем, от кого забеременела, то отец все равно должен помогать ей материально. Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян 18 августа в своем Telegram прокомментировал эту информацию. "На сайте Зеленского появилась еще одна важнейшая для хутора петиция: разрешить женщинам выходить замуж за нескольких мужчин", - сыронизировал он.Для того, чтобы петицию рассмотрел Зеленский, она должна набрать 25 тыс. подписей.

https://ukraina.ru/20220817/1037783116.html

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петиция, украина, владимир зеленский, новости, семья, женитьба