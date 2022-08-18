https://ukraina.ru/20220818/1037795160.html

МАГАТЭ и ЗАЭС, провокация для Гуттериша. Главное на Украине на утро 18 августа

МАГАТЭ и ЗАЭС, провокация для Гуттериша. Главное на Украине на утро 18 августа - 18.08.2022 Украина.ру

МАГАТЭ и ЗАЭС, провокация для Гуттериша. Главное на Украине на утро 18 августа

Россия и Украина работают над визитом делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Тем временем ВСУ готовят провокацию на станции, приуроченную к визиту генсека ООН Антониу Гуттериш

2022-08-18T09:39

2022-08-18T09:39

2022-08-18T09:58

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эксклюзив

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Россия ведет тесный диалог с МАГАТЭ и Секретариатом ООН по поводу организации поездки экспертов агентства на Запорожскую АЭС, заявил на Обзорной конференции ДНЯО заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.«Прямо сейчас, в эти дни Россия ведет плотный диалог с руководством МАГАТЭ, с Секретариатом ООН на предмет того, чтобы делегация МАГАТЭ во главе с его генеральным директором (Рафаэлем) Гросси посетила Запорожскую станцию и осуществила там гарантийное мероприятие в соответствии со своим мандатом. Мы крайне заинтересованы в этом», — сказал Вишневецкий вечером 17 августа.Он также отметил, что почти уверен, что такие же контакты ведутся и Украиной.«Я почти уверен, что такие же контакты по поводу посещения Запорожской АЭС ведутся и с Украиной по линии международных организаций. И очень хотелось бы надеяться, что эта миссия МАГАТЭ состоится в самое ближайшее время. Россия, во всяком случае, будет всячески этому содействовать», — указал он.Позже Украина подтвердила, что находится в контакте с МАГАТЭ по этому вопросу.«Украинские дипломаты, наши атомщики и МАГАТЭ в постоянном контакте, сейчас они работают над направлением миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию. Только абсолютная прозрачность и контролируемость ситуации на ЗАЭС и около нее для украинского государства, для международного сообщества, для МАГАТЭ может гарантировать постепенное возвращение к нормальной ядерной безопасности», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.При этом он заявил, что «российская армия должна отойти с территории АЭС и всех соседних районов, забрать свою военную технику со станции».«Это должно произойти без каких-либо условий и как можно быстрее. Украина готова обеспечить надлежащий контроль со стороны МАГАТЭ, и соответствующая миссия может быть направлена на Запорожскую станцию легальным способом, очень быстро и максимально эффективно», — добавил Зеленский.При этом Зеленский умолчал об обстрелах Запорожской АЭС Вооружёнными силами Украины. Между тем, ВСУ регулярно обстреливают станцию и город Энергодар, что препятствует в том числе и визиту делегации МАГАТЭ.«Чтобы это произошло (эксперты МАГАТЭ приехали на ЗАЭС. — Ред.), первое, что должно быть сделано, — это остановлены обстрелы ЗАЭС украинской стороной. Не может туда приехать делегация, пока оттуда (с украинской стороны. — Ред.) ведутся обстрелы, это опасно», — отметил дипломат Вишневецкий.Как заявил один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай", в свете возможного приезда инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС необходимо учитывать, что Киев выбрал путь террора и попытается устроить диверсии."Не надо опасаться (диверсий) - их нужно предусматривать, потому что они (украинские власти) - террористы, и они выбрали этот путь, они по нему четко идут, по методичке. То есть будут спланированные диверсии, однозначно будут. И мы должны, если мы выстраиваем эту инспекцию, то есть обеспечиваем безопасность, каким-то образом приглашаем и с ней сотрудничаем, то нужно брать в расчет, что будут диверсии, будут провокации, будут диверсии именно жесткие", - сказал Новиков.По его словам, украинские власти действуют как террористы, а не политики."Они террористы, у них нет понятия государства. У них есть понятие делать то, что им нужно делать. Они не строят государственность, о людях они не думают, они думают совершенно о других интересах, тем более они марионетки, они марионетки американские. Им Украина, сама по себе, люди, Украина – это не те понятия, о которых они будут переживать. У них другие цели", - заявил командир ополчения.Ранее в МВД региона сообщили, что в Энергодаре задержаны двое наводчиков артиллерии украинских войск, они оба работали на АЭС. Задержанным грозит от 10 лет до пожизненного срока.Утром 18 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Украина готовит провокацию на Запорожской АЭС.Всё для генсекаКонашенков отметил, что провокацию Украина готовит с учётом визита в страну генсека ООН Антониу Гуттериша."19 августа киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в результате которой Российская Федерация будет обвинена в создании техногенной катастрофы на данной электростанции", - заявил Конашенков.По его словам, для подготовки провокации развёртываются посты радиационного наблюдения и проводятся тренировки военных."Для подготовки провокации командование оперативно-тактической группы "Днепр" развёртывает к 19 августа в районе Запорожья посты радиационного наблюдения, а также организует тренировки подразделений 108-й бригады территориальной обороны, 44-й артиллерийской бригады и воинских частей, дислоцирующихся в Запорожье, по действиям в условиях радиационного заражения местности", - отметил Конашенков.Кроме того, подразделения 704-го полка РХБЗ ВСУ должны завершить к 19 августа сосредоточение в районе Запорожья и быть в готовности к фиксации факта аварии на Запорожской АЭС, а также проведению комплекса мероприятий по демонстрации якобы ликвидации её последствий."Подразделениями 44-й артиллерийской бригады ВСУ 19 августа планируется нанесение артиллерийских ударов по территории Запорожской АЭС с огневых позиций, находящихся в городе Никополь. Вина за их последствия будет возложена на российские Вооружённые Силы", - указал Конашенков.Он также напомнил, что украинское руководство не раз распространяло слухи, что российские войска оккупировали данную атомную электростанцию и ведут обстрелы ВСУ из дальнобойных артиллерийских систем, прикрываясь АЭС."Обращаем внимание, что тяжелых вооружений ни на территории станции, ни в прилегающих к ней районах у российских войск нет. Там находятся только подразделения охраны. Вооружённые Силы Российской Федерации принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности Запорожской АЭС", - подытожил Конашенков.Запорожская АЭС является крупнейшей атомной электростанцией в Европе и авария на ней будет иметь последствия не только для Украины, но и для всего мира.

https://ukraina.ru/20220817/1037788134.html

https://ukraina.ru/20220817/1037775778.html

https://ukraina.ru/20220817/1037759459.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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