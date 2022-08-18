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"Слабые и глупые": Арестович оскорбил украинцев, ненавидящих россиян
"Слабые и глупые": Арестович оскорбил украинцев, ненавидящих россиян - 18.08.2022 Украина.ру
"Слабые и глупые": Арестович оскорбил украинцев, ненавидящих россиян
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович на днях в своем Telegram назвал слабостью и глупостью ненависть некоторых украинцев к россиянам и заявил, что "десятки и сотни тысяч колеблющихся" могли бы встать на сторону Украины
2022-08-18T08:29
2022-08-18T08:29
2022-08-18T08:29
алексей арестович
русские
украинцы
новости
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"Вы слабые. Пыжиться можно сколько угодно, но вы — слабые. Вы, которые хотят сбежать от хороших русских и плохих белорусов. Слабые выбирают самые простые решения. А под давлением — и самые глупые", — написал он.По словам Арестовича, за "слабость и глупость" украинцев заплатят их близкие "тысячами жизней".Также он подчеркнул, что вместо "расчетливого" ведения борьбы украинцы предпочли заниматься "неуемным восхвалением себя в соцсетях". Украинцы активно критикуют россиян не из искренней ненависти к ним, а просто потому, что это сейчас "продается", пояснил Арестович.Ранее американский политический обозреватель Даг Бэндоу заявил, что отчаянная попытка президента Украины принудить Запад признать Россию страной — спонсором терроризма направлена лишь на получение личной выгоды и не имеет под собой реальных оснований. Он отметил, что термин, который имеет четкое определение, стал инструментом популизма в риторике киевских властей. Публицист указал на то, что требования Зеленского "перешли всяческие границы суверенного государства".
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
алексей арестович, русские, украинцы, новости
"Слабые и глупые": Арестович оскорбил украинцев, ненавидящих россиян
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович на днях в своем Telegram назвал слабостью и глупостью ненависть некоторых украинцев к россиянам и заявил, что "десятки и сотни тысяч колеблющихся" могли бы встать на сторону Украины
"Вы слабые. Пыжиться можно сколько угодно, но вы — слабые. Вы, которые хотят сбежать от хороших русских и плохих белорусов. Слабые выбирают самые простые решения. А под давлением — и самые глупые", — написал он.
По словам Арестовича, за "слабость и глупость" украинцев заплатят их близкие "тысячами жизней".
"Умный ищет союзников, дурак отталкивает друзей. <…> Вы не устояли перед соблазном оправдать свою слабость, глупость, истеричность — войной. Ах, мы страдаем. Значит, нам теперь можно — не думать. Достаточно ненавидеть и мазать всех — одним миром", — отметил он.
Также он подчеркнул, что вместо "расчетливого" ведения борьбы украинцы предпочли заниматься "неуемным восхвалением себя в соцсетях". Украинцы активно критикуют россиян не из искренней ненависти к ним, а просто потому, что это сейчас "продается", пояснил Арестович.
Ранее американский политический обозреватель Даг Бэндоу заявил, что отчаянная попытка президента Украины принудить Запад признать Россию страной — спонсором терроризма направлена лишь на получение личной выгоды и не имеет под собой реальных оснований. Он отметил, что термин, который имеет четкое определение, стал инструментом популизма в риторике киевских властей. Публицист указал на то, что требования Зеленского "перешли всяческие границы суверенного государства".