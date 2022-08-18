https://ukraina.ru/20220818/1037792164.html

"Слабые и глупые": Арестович оскорбил украинцев, ненавидящих россиян

"Слабые и глупые": Арестович оскорбил украинцев, ненавидящих россиян - 18.08.2022 Украина.ру

"Слабые и глупые": Арестович оскорбил украинцев, ненавидящих россиян

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович на днях в своем Telegram назвал слабостью и глупостью ненависть некоторых украинцев к россиянам и заявил, что "десятки и сотни тысяч колеблющихся" могли бы встать на сторону Украины

2022-08-18T08:29

2022-08-18T08:29

2022-08-18T08:29

алексей арестович

русские

украинцы

новости

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"Вы слабые. Пыжиться можно сколько угодно, но вы — слабые. Вы, которые хотят сбежать от хороших русских и плохих белорусов. Слабые выбирают самые простые решения. А под давлением — и самые глупые", — написал он.По словам Арестовича, за "слабость и глупость" украинцев заплатят их близкие "тысячами жизней".Также он подчеркнул, что вместо "расчетливого" ведения борьбы украинцы предпочли заниматься "неуемным восхвалением себя в соцсетях". Украинцы активно критикуют россиян не из искренней ненависти к ним, а просто потому, что это сейчас "продается", пояснил Арестович.Ранее американский политический обозреватель Даг Бэндоу заявил, что отчаянная попытка президента Украины принудить Запад признать Россию страной — спонсором терроризма направлена лишь на получение личной выгоды и не имеет под собой реальных оснований. Он отметил, что термин, который имеет четкое определение, стал инструментом популизма в риторике киевских властей. Публицист указал на то, что требования Зеленского "перешли всяческие границы суверенного государства".

https://ukraina.ru/20220718/1036538236.html

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алексей арестович, русские, украинцы, новости