Сотрудник МИД РФ объяснил, почему МАГАТЭ не может посетить Запорожскую АЭС - 18.08.2022 Украина.ру
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Сотрудник МИД РФ объяснил, почему МАГАТЭ не может посетить Запорожскую АЭС
Сотрудник МИД РФ объяснил, почему МАГАТЭ не может посетить Запорожскую АЭС - 18.08.2022 Украина.ру
Сотрудник МИД РФ объяснил, почему МАГАТЭ не может посетить Запорожскую АЭС
Делегация Международного агентства по атомной энергии не может посетить Запорожскую АЭС, пока украинская сторона не прекратит обстрелы станции. Об этом заявил на Обзорной конференции ДНЯО замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий, передает 18 августа РИА Новости
2022-08-18T07:34
2022-08-18T07:34
запорожская аэс
магатэ
новости
ядерная энергетика
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"Чтобы это произошло (эксперты МАГАТЭ приехали на ЗАЭС — ред.), первое, что должно быть сделано, — это остановлены обстрелы ЗАЭС украинской стороной. Не может туда приехать делегация, пока оттуда (с украинской стороны — ред.) ведутся обстрелы, это опасно", — отметил Вишневецкий.Ранее Вишневецкий сообщил о тесном диалоге с МАГАТЭ и Секретариатом Организации Объединенных Наций по поводу организации поездки экспертов агентства на Запорожскую АЭС. Он же выражал сомнение, что департамент безопасности ООН сможет гарантировать безопасный проезд сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС с подконтрольной Киеву территории, а подвергать опасности жизни чиновников агентства, планирующих посетить станцию, нельзя. По словам дипломата, предлагаемый украинской стороной заезд на ЗАЭС через линию фронта представляет колоссальный риск для международной миссии при любых раскладах.В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. За минувшие сутки Киев дважды открывал массированный огонь по объекту. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ используют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
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запорожская аэс, магатэ, новости, ядерная энергетика
Запорожская АЭС, магатэ, Новости, Ядерная энергетика

Сотрудник МИД РФ объяснил, почему МАГАТЭ не может посетить Запорожскую АЭС

07:34 18.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Делегация Международного агентства по атомной энергии не может посетить Запорожскую АЭС, пока украинская сторона не прекратит обстрелы станции. Об этом заявил на Обзорной конференции ДНЯО замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий, передает 18 августа РИА Новости
"Чтобы это произошло (эксперты МАГАТЭ приехали на ЗАЭС — ред.), первое, что должно быть сделано, — это остановлены обстрелы ЗАЭС украинской стороной. Не может туда приехать делегация, пока оттуда (с украинской стороны — ред.) ведутся обстрелы, это опасно", — отметил Вишневецкий.
Ранее Вишневецкий сообщил о тесном диалоге с МАГАТЭ и Секретариатом Организации Объединенных Наций по поводу организации поездки экспертов агентства на Запорожскую АЭС.
Он же выражал сомнение, что департамент безопасности ООН сможет гарантировать безопасный проезд сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС с подконтрольной Киеву территории, а подвергать опасности жизни чиновников агентства, планирующих посетить станцию, нельзя. По словам дипломата, предлагаемый украинской стороной заезд на ЗАЭС через линию фронта представляет колоссальный риск для международной миссии при любых раскладах.
В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. За минувшие сутки Киев дважды открывал массированный огонь по объекту.
По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ используют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Запорожскую АЭС посетили иностранные журналисты - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 13:37
Военный эксперт объяснил, почему РФ не будет отключать ЗАЭС от украинской энергосистемыРоссия не будет отключать энергию Запорожской АЭС на территории Украины, потому что это будет удар по мирному населению, сказал доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Украина.ру
 
Запорожская АЭСмагатэНовостиЯдерная энергетика
 
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