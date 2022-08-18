https://ukraina.ru/20220818/1037765839.html

Ни сил, ни внезапности: эксперт объяснил невозможность контрнаступления ВСУ

Ни сил, ни внезапности: эксперт объяснил невозможность контрнаступления ВСУ - 18.08.2022 Украина.ру

Ни сил, ни внезапности: эксперт объяснил невозможность контрнаступления ВСУ

В настоящее время ВСУ не обладают необходимыми силами и не могут обеспечить требующуюся для контрнаступления внезапность. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического Университета им. Плеханова, эксперт "Ассоциации военных политологов" Андрей Кошкин

2022-08-18T07:45

2022-08-18T07:45

2022-08-18T07:45

спецоперация

новости

политолог

всу

контрнаступление

киевский режим

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Кошкин также рассказал, что та нервозность, которую высказывают лидеры киевского режима, свидетельствует о том, что наступление союзных сил развивается успешно.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220808/1037378649.html

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новости, политолог, всу, контрнаступление, киевский режим