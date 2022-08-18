https://ukraina.ru/20220818/1037765839.html
Ни сил, ни внезапности: эксперт объяснил невозможность контрнаступления ВСУ
Ни сил, ни внезапности: эксперт объяснил невозможность контрнаступления ВСУ - 18.08.2022 Украина.ру
Ни сил, ни внезапности: эксперт объяснил невозможность контрнаступления ВСУ
В настоящее время ВСУ не обладают необходимыми силами и не могут обеспечить требующуюся для контрнаступления внезапность. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического Университета им. Плеханова, эксперт "Ассоциации военных политологов" Андрей Кошкин
2022-08-18T07:45
2022-08-18T07:45
2022-08-18T07:45
спецоперация
новости
политолог
всу
контрнаступление
киевский режим
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Кошкин также рассказал, что та нервозность, которую высказывают лидеры киевского режима, свидетельствует о том, что наступление союзных сил развивается успешно.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220808/1037378649.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, политолог, всу, контрнаступление, киевский режим
Спецоперация, Новости, политолог, ВСУ, контрнаступление, киевский режим
Ни сил, ни внезапности: эксперт объяснил невозможность контрнаступления ВСУ
В настоящее время ВСУ не обладают необходимыми силами и не могут обеспечить требующуюся для контрнаступления внезапность. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического Университета им. Плеханова, эксперт "Ассоциации военных политологов" Андрей Кошкин