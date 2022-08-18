Ни сил, ни внезапности: эксперт объяснил невозможность контрнаступления ВСУ - 18.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Ни сил, ни внезапности: эксперт объяснил невозможность контрнаступления ВСУ
Ни сил, ни внезапности: эксперт объяснил невозможность контрнаступления ВСУ - 18.08.2022 Украина.ру
Ни сил, ни внезапности: эксперт объяснил невозможность контрнаступления ВСУ
В настоящее время ВСУ не обладают необходимыми силами и не могут обеспечить требующуюся для контрнаступления внезапность. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического Университета им. Плеханова, эксперт "Ассоциации военных политологов" Андрей Кошкин
2022-08-18T07:45
2022-08-18T07:45
спецоперация
новости
политолог
всу
контрнаступление
киевский режим
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Кошкин также рассказал, что та нервозность, которую высказывают лидеры киевского режима, свидетельствует о том, что наступление союзных сил развивается успешно.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, политолог, всу, контрнаступление, киевский режим
Спецоперация, Новости, политолог, ВСУ, контрнаступление, киевский режим

Ни сил, ни внезапности: эксперт объяснил невозможность контрнаступления ВСУ

07:45 18.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия обстрел пушка
ВСУ артиллерия обстрел пушка - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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В настоящее время ВСУ не обладают необходимыми силами и не могут обеспечить требующуюся для контрнаступления внезапность. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического Университета им. Плеханова, эксперт "Ассоциации военных политологов" Андрей Кошкин

"Батальонные группы, которые на сегодняшний день ещё сохранили боеспособность вооруженных сил Украины, также переломить ход событий на этом участке боевых действий и спецопераций не смогут", - считает он.

Кошкин также рассказал, что та нервозность, которую высказывают лидеры киевского режима, свидетельствует о том, что наступление союзных сил развивается успешно.
Юрий Кнутов
8 августа, 07:15Спецоперация
Эксперт Юрий Кнутов рассказал, как армия России смогла снизить потери при наступленииУспехи союзных сил в районе Песок и Марьинки не в последнюю очередь связаны с новой тактикой, которую они применяют, рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияНовостиполитологВСУконтрнаступлениекиевский режим
 
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Заголовок открываемого материала
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07:45Ни сил, ни внезапности: эксперт объяснил невозможность контрнаступления ВСУ
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