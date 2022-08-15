https://ukraina.ru/20220815/1037683468.html

Политолог Андрей Кошкин: А что скажет Европа, получив ядерное облако с Запорожской АЭС?

Политолог Андрей Кошкин: А что скажет Европа, получив ядерное облако с Запорожской АЭС? - 15.08.2022 Украина.ру

Политолог Андрей Кошкин: А что скажет Европа, получив ядерное облако с Запорожской АЭС?

Украина.ру, 15.08.2022

2022-08-15T17:02

2022-08-15T17:02

2022-08-15T17:02

интервью

политика

экономика

сша

ес

китай

сво

тайвань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103273/84/1032738496_93:0:757:374_1920x0_80_0_0_30ba52f8632b130dc068fc0dd0fc66d4.jpg

Руководители стран, поставляющих киевскому режиму гаубицы, которые могут быть применены для обстрелов Запорожской АЭС, должны серьезно задуматься о последствиях своих действий, считает заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического Университета им. Плеханова, эксперт "Ассоциации военных политологов" Андрей Кошкин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Андрей Петрович, в свете последних событий и действий ВСУ обсуждается возможный удар Украины по Крымскому мосту. Какова, на ваш взгляд, вероятность подобного события?– Сегодня нынешний киевский режим во главе с Зеленским завел себя в тупик, и завели его и его союзников в Европе в тупик из Вашингтона. Речь о том, что Зеленский готов на любые действия, лишь бы переломить ход ситуации, которая, особенно на поле боя, развивается не в его пользу. Мы видим настойчивый обстрел самой большой и мощной в Европе атомной электростанции в Запорожье. Естественно, это ядерный шантаж, государственный терроризм (в отношении – Ред.) даже тех государств и политических деятелей, которые помогают сегодня Украине, поставляют вооружение, боевую технику, другую амуницию и предметы для ведения боевых действий.Несмотря на это, Зеленский настаивает, чтобы произошла техногенная ядерная катастрофа – чтобы изменить ситуацию.Что касается Крымского моста – об этом речь идет уже давно, и якобы он (удар по мосту – Ред.) должен был повлиять на ход действий. Однако ничего пока не получилось. Мы знаем, что Российская Федерация довольно надежно его охраняет, во всяком случае, средства ПВО, это два полка С-400, создали купол около четырехсот километров, накрыв полностью мост.У нас там боевые пловцы. И под водой, и над водой – приняты все необходимые меры, привлечены средства. У Росгвардии – большая численность подразделения, готовы решить все задачи.Есть предположения, что будет нанесен удар "Хаймарсом", ракетами дальностью до 300 километров, которые якобы официально не поставляют Соединенные Штаты. Но беда в том, что эти ракеты поставлены давно до операции в другие государства, которые могут передать (Украине – Ред.). Так что технически такое возможно решение проблемы. Мы их будем снимать средствами ПВО, это не составляет проблемы особой, тем более, что мы доказали, что в состоянии перехватывать и снаряды "Урагана", и "Хаймарс". Другое дело – снаряды калибра более 150 миллиметров, в частности – 155 мм. Гаубицы меньше, быстрее, это вызывает сложности. Хотелось бы сейчас обратить внимание и руководителя Франции, и полководцев, которые обеспечивают (украинский режим – Ред.) гаубицами "Цезарь", и Германии, которые поставляют "Панцергаубицы-2000".Если придет к вам в ответ ядерное облако, которое провоцирует ваш визави Зеленский, как вы на это отреагируете? Наверное, надо думать тоже на поле боя, не так, как вы думали, когда проектировали свои санкции, калечащие, адские, против экономики России.Крымский мост, конечно же, возможно, под угрозой удара – тем более, сейчас говорят о возможности нанесения удара из контейнера торгового судна… Чтобы судно вывезло зерно, а затем, якобы для прохождения с контейнерами – вдруг внезапно нанесли удар.Эти все схемы также отрабатываются, мы надежно защищаем нашего красавца – это один из самых длинных красивых мостов Европы, и, конечно же, покушаться на это инженерное искусство – кощунственно. Наша задача – защитить его. В такой ситуации мы просчитываем все: и возможные угрозы, и надежность наших действий.- Поговорим о ситуации под Донецком. Как долго нам придется ломать укрепрайоны? – Надо отметить, что мы идем по плану спецоперации, план выполняется, и мы постоянно находимся в динамике продвижения вперед – по всем направлениям. Это чрезвычайно важно с военной точки зрения, с политической точки зрения. Та нервозность, которую сегодня высказывают лидеры нынешнего режима Украины, конечно же, она и характеризует, что все идет по плану, только не по их плану, а по плану Вооруженных сил Российской Федерации и соответствующих вооруженных формирований республик Донбасса. В такой ситуации, конечно же, мы ломаем (оборону укрепрайонов – Ред.), и это успех, все-таки, это стратегические точки – и Пески, и Авдеевка, откуда постоянно шли удары по жилым кварталам в течение восьми лет, и предпринимались все меры – вот они, реальные эффективные меры. Это и прогрызание этой обороны, которую формировали усилиями, наверное, всех европейских государств, потому что они вкладывали деньги, и создали "линию Маннергейма" под Донецком для того, чтобы остановить желание, прежде всего, вооруженных формирований Донецка, защитить своих жителей.Так что эта фаза будет выполнена. А что касается возможного контрудара или переброски сил и средств, на сегодняшний день такую угрозу, такой риск в значительной степени нейтрализовали – и внезапность, и сила уже практически ушли. Батальонные группы, которые на сегодняшний день еще сохранили боеспособность вооруженных сил Украины, также переломить ход событий на этом участке боевых действий и спецопераций не смогут.- Вопрос о русофобии в Европе. Страны Европы отказываются выдавать визы россиянам. Премьер-министр Эстонии недавно сообщила, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека… Сейм Латвии пошел еще дальше, объявил Россию "спонсором терроризма". Как нам стоит реагировать на подобные недружественные действия? – Давайте бросим ретроспективный взгляд назад, во времена Советского Союза. Ведь весь Советский Союз вкладывался в то, чтобы страны Балтии сделать современной витриной. Это же сельскохозяйственные районы. Вспомните, ваши родители точно помнят, какая там была прекрасная продукция радиотехническая - VEF, или же микроавтобус "Рафик". Мы завидовали везде в других субъектах СССР, когда это обсуждали. Или же, если хочешь поехать отдохнуть, посмотреть маленький Запад, выпить кофе – езжай туда, в страны Балтии.То есть Советский Союз вложился в Прибалтику. А во время Второй мировой войны Гитлер в открытую говорил: "Я не собираюсь там оставлять население, оно будет уничтожено, там будут заселены эти территории колонистами".Вот перспектива этих государств. А что они сейчас представляют? Кая Каллас заявляет, что сегодня более двадцати процентов инфляция, и обращается к своим коллегам, премьер-министрам других государств Европейского Союза: "А выдержим ли мы эту боль, которую стали ощущать? Русские выдержат, а мы – выдержим?".Они уже не верят в свои силы. Да и честно говоря, сегодня наши специалисты в области туризма говорят – да боже мой, у нас никогда не было спроса на Эстонию. Так что, прямо уж туризм, который они собираются перекрыть, со стороны России, это не вызывает больших трудностей для нас. Что касается вообще принятия единогласного – такого не может быть, (решения – Ред.) о прекращении выдачи шенгенской визы – этот вопрос будет решаться еще в октябре, давайте доживем, посмотрим.А страны Балтии, которые выпрыгивают из своих демократических штанов – у них больше ничего не осталось, как обратить на себя внимание, показывая свою чрезвычайную прыткость в вопросе русофобии. Они готовят себя к мировому экономическому кризису, что якобы Брюссель будет спасать, или Вашингтон. Но мы видим, что Вашингтону, в общем-то, важнее подмять весь Евросоюз и может быть, расколоть.Эта была одна из задач, которую они успешно решают за счет того энергетического голода, который сами для себя создали страны Евросоюза. США и сейчас выигрывают, а после этого (намерены – Ред.) предпринять соответствующие действия. Страны Балтии не случайно создавали щит, Борис Джонсон так бился – Лондон, Варшава, Киев. И, конечно же, страны Балтии. Может быть, Турция. То есть восточный фланг НАТО. Так, извините меня, сейчас страны Балтии, кроме как этого информационного шума русофобского, предпринять особых действий против России и не могут. И подобного рода заявления – это лишь только попытка вперед показать всем преданность делу борьбы против агрессивной России.- К вопросу о русофобии. В сентябре состоится Генассамблея ООН. Лавров возглавит делегацию России. Чего нам ждать от Генассамблеи?– Все обсуждают, а почему не возглавляет делегацию президент Владимир Владимирович Путин? Почему он не будет выступать? Отвечаю на этот вопрос, как я понимаю. На 75-й (Генассамблее – Ред.) он выступил, на мой взгляд, очень конструктивно. Были предложения по реформированию, по отношениям, и по будущему мироустройству. Хорошая программная речь. Я рекомендую обратиться и специалистам, и тем, кто заинтересован в этом вопросе.Что касается разговора по Украине, он четко дал понять: он все расскажет только тогда, когда меня будут слушать. Сейчас не время, потому что все находятся в некой концепции с информационно-пропагандистским контуром, в фокусе которого - "ату Россию". Никто ни о чем не задумывается, "ату Россию" - и все.Разве сейчас есть возможность конструктивно вести диалог, рассказывать, искать точки соприкосновения, выходить из ситуации? Нет.Вот почему наш надежный министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров и возглавит, и выступит. Он весьма динамично и движется по странам нашей планеты, и выступает оригинально, четко, характеризуя ситуацию, которая выстраивается между государствами, и ту ситуацию, которую выстраивают США со своими союзниками против нас.

https://ukraina.ru/20211125/1032738252.html

https://ukraina.ru/20220814/1037609560.html

https://ukraina.ru/20220624/1034227365.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, политика, экономика, сша, ес, китай, сво, тайвань