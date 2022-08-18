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Политолог рассказал о ядерном шантаже Зеленского

Политолог рассказал о ядерном шантаже Зеленского - 18.08.2022 Украина.ру

Политолог рассказал о ядерном шантаже Зеленского

Постоянные обстрелы киевским режимом Запорожской АЭС – это ядерный шантаж, в том числе, и тех государств, которые в настоящее время ему помогают. Об этом рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического Университета им. Плеханова, эксперт "Ассоциации военных политологов" Андрей Кошкин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-18T06:30

2022-08-18T06:30

2022-08-18T06:30

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Он добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский сознательно идёт на риск техногенной ядерной катастрофы, чтобы выйти из тупика, в который его завёл Вашингтон.Политолог обратил внимание на безответственность руководителей Франции и Германии, которые поставляют дальнобойные гаубицы киевскому режиму, несмотря на то, что он может их использовать для обстрела ЗАЭС.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220811/1037571528.html

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новости, запорожская аэс, политолог, владимир зеленский, франция, германия, шантаж