Политолог рассказал о ядерном шантаже Зеленского - 18.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Политолог рассказал о ядерном шантаже Зеленского
Политолог рассказал о ядерном шантаже Зеленского - 18.08.2022 Украина.ру
Политолог рассказал о ядерном шантаже Зеленского
Постоянные обстрелы киевским режимом Запорожской АЭС – это ядерный шантаж, в том числе, и тех государств, которые в настоящее время ему помогают. Об этом рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического Университета им. Плеханова, эксперт "Ассоциации военных политологов" Андрей Кошкин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-18T06:30
2022-08-18T06:30
спецоперация
новости
запорожская аэс
политолог
владимир зеленский
франция
германия
шантаж
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Он добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский сознательно идёт на риск техногенной ядерной катастрофы, чтобы выйти из тупика, в который его завёл Вашингтон.Политолог обратил внимание на безответственность руководителей Франции и Германии, которые поставляют дальнобойные гаубицы киевскому режиму, несмотря на то, что он может их использовать для обстрела ЗАЭС.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, запорожская аэс, политолог, владимир зеленский, франция, германия, шантаж
Спецоперация, Новости, Запорожская АЭС, политолог, Владимир Зеленский, Франция, Германия, шантаж

Политолог рассказал о ядерном шантаже Зеленского

06:30 18.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Постоянные обстрелы киевским режимом Запорожской АЭС – это ядерный шантаж, в том числе, и тех государств, которые в настоящее время ему помогают. Об этом рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического Университета им. Плеханова, эксперт "Ассоциации военных политологов" Андрей Кошкин в интервью изданию Украина.ру
Он добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский сознательно идёт на риск техногенной ядерной катастрофы, чтобы выйти из тупика, в который его завёл Вашингтон.

Речь о том, что Зеленский готов на любые действия, лишь бы переломить ход ситуации, которая, особенно на поле боя, развивается не в его пользу

Андрей Кошкин
Андрей Кошкин
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
Политолог обратил внимание на безответственность руководителей Франции и Германии, которые поставляют дальнобойные гаубицы киевскому режиму, несмотря на то, что он может их использовать для обстрела ЗАЭС.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 17:38
Балицкий сообщил об обстреле хранилища изотопов на ЗАЭСУкраинские войска продолжают обстрелы Запорожской АЭС. Три снаряда попали рядом с хранилищем радиоактивных изотопов. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Галицкий
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияНовостиЗапорожская АЭСполитологВладимир ЗеленскийФранцияГерманияшантаж
 
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