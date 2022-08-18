Антизападная коалиция может сложиться в сентябре – военный эксперт Подберёзкин - 18.08.2022 Украина.ру
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Антизападная коалиция может сложиться в сентябре – военный эксперт Подберёзкин
Антизападная коалиция может сложиться в сентябре – военный эксперт Подберёзкин - 18.08.2022 Украина.ру
Антизападная коалиция может сложиться в сентябре – военный эксперт Подберёзкин
ШОС превращается в более глобальную организацию, которая по количеству стран-участников становится альтернативой ООН, сказал военный эксперт, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
2022-08-18T05:00
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Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин ранее заявил, что все восемь стран ШОС подтвердили участие своих лидеров в саммите, который пройдет 15-16 сентября в Самарканде.По его словам, есть военно-политическая коалиция, которая на базе НАТО формируется, а ШОС — это государства, которые не являются членами этой коалиции и противостоят ей, поэтому "антизападная коалиция может сложиться в сентябре".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220815/1037654380.html
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шос, новости, россия, оон, нато, евросоюз
ШОС, Новости, Россия, ООН, НАТО, Евросоюз

Антизападная коалиция может сложиться в сентябре – военный эксперт Подберёзкин

05:00 18.08.2022
 
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ШОС превращается в более глобальную организацию, которая по количеству стран-участников становится альтернативой ООН, сказал военный эксперт, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин ранее заявил, что все восемь стран ШОС подтвердили участие своих лидеров в саммите, который пройдет 15-16 сентября в Самарканде.
ШОС превращается в более глобальную организацию. По количеству стран-участников это уже становится альтернативой ООН. Я думаю, в сентябре произойдёт оформление ШОС как международного союза, который сможет быть своего рода альтернативой и Евросоюза и НАТО. Потому что эти блоки сложились – широкая коалиция "НАТО-плюс" и "ШОС-плюс".
Алексей Подберёзкин интервью
Алексей Подберёзкин
военный эксперт, директор Центра военно-политических исследований МГИМО
По его словам, есть военно-политическая коалиция, которая на базе НАТО формируется, а ШОС — это государства, которые не являются членами этой коалиции и противостоят ей, поэтому "антизападная коалиция может сложиться в сентябре".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
15 августа, 07:43
Правда о СВО. Журналисты Украина.ру поведали пользователям из КНР о том, что происходит
 
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Заголовок открываемого материала
05:15Эксперт Грозин рассказал, какую выгоду Ташкент хочет получить от саммита ШОС
05:00Антизападная коалиция может сложиться в сентябре – военный эксперт Подберёзкин
04:45Бородай о том, почему в Донбассе важно провести референдум раньше, чем в других регионах
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