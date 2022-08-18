https://ukraina.ru/20220818/1037745595.html

Антизападная коалиция может сложиться в сентябре – военный эксперт Подберёзкин

Антизападная коалиция может сложиться в сентябре – военный эксперт Подберёзкин - 18.08.2022 Украина.ру

Антизападная коалиция может сложиться в сентябре – военный эксперт Подберёзкин

ШОС превращается в более глобальную организацию, которая по количеству стран-участников становится альтернативой ООН, сказал военный эксперт, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру

2022-08-18T05:00

2022-08-18T05:00

2022-08-18T05:00

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Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин ранее заявил, что все восемь стран ШОС подтвердили участие своих лидеров в саммите, который пройдет 15-16 сентября в Самарканде.По его словам, есть военно-политическая коалиция, которая на базе НАТО формируется, а ШОС — это государства, которые не являются членами этой коалиции и противостоят ей, поэтому "антизападная коалиция может сложиться в сентябре".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220815/1037654380.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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шос, новости, россия, оон, нато, евросоюз