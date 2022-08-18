https://ukraina.ru/20220818/1037745595.html
Антизападная коалиция может сложиться в сентябре – военный эксперт Подберёзкин
Антизападная коалиция может сложиться в сентябре – военный эксперт Подберёзкин - 18.08.2022 Украина.ру
Антизападная коалиция может сложиться в сентябре – военный эксперт Подберёзкин
ШОС превращается в более глобальную организацию, которая по количеству стран-участников становится альтернативой ООН, сказал военный эксперт, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
2022-08-18T05:00
2022-08-18T05:00
2022-08-18T05:00
шос
новости
россия
оон
нато
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101675/67/1016756716_0:263:3016:1960_1920x0_80_0_0_8fcf7297eae039363f85352a5acffedd.jpg
Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин ранее заявил, что все восемь стран ШОС подтвердили участие своих лидеров в саммите, который пройдет 15-16 сентября в Самарканде.По его словам, есть военно-политическая коалиция, которая на базе НАТО формируется, а ШОС — это государства, которые не являются членами этой коалиции и противостоят ей, поэтому "антизападная коалиция может сложиться в сентябре".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220815/1037654380.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101675/67/1016756716_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_bfa0c968c8c54268b4c17b93e838a9f5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
шос, новости, россия, оон, нато, евросоюз
ШОС, Новости, Россия, ООН, НАТО, Евросоюз
Антизападная коалиция может сложиться в сентябре – военный эксперт Подберёзкин
ШОС превращается в более глобальную организацию, которая по количеству стран-участников становится альтернативой ООН, сказал военный эксперт, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин ранее заявил, что все восемь стран ШОС подтвердили участие своих лидеров в саммите, который пройдет 15-16 сентября в Самарканде.
ШОС превращается в более глобальную организацию. По количеству стран-участников это уже становится альтернативой ООН. Я думаю, в сентябре произойдёт оформление ШОС как международного союза, который сможет быть своего рода альтернативой и Евросоюза и НАТО. Потому что эти блоки сложились – широкая коалиция "НАТО-плюс" и "ШОС-плюс".
Алексей Подберёзкин
военный эксперт, директор Центра военно-политических исследований МГИМО
По его словам, есть военно-политическая коалиция, которая на базе НАТО формируется, а ШОС — это государства, которые не являются членами этой коалиции и противостоят ей, поэтому "антизападная коалиция может сложиться в сентябре".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.