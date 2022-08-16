https://ukraina.ru/20220816/1037733115.html

Подберезкин: Уже в сентябре может сложиться антизападная коалиция с участием России

Подберезкин: Уже в сентябре может сложиться антизападная коалиция с участием России - 16.08.2022 Украина.ру

Подберезкин: Уже в сентябре может сложиться антизападная коалиция с участием России

Военный эксперт, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью изданию Украина.ру прокомментировал главные заявления... Украина.ру, 16.08.2022

2022-08-16T16:47

2022-08-16T16:47

2022-08-16T17:06

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Военный эксперт, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью изданию Украина.ру прокомментировал главные заявления министра обороны Сергея Шойгу на Московской конференции по международной безопасности, а также рассказал о роли Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), представители которой присутствовали на конференции. — Алексей Иванович, ближайший саммит ШОС запланирован на 15-16 сентября. Что, на ваш взгляд, там может обсуждаться? Не только экономическое сотрудничество, но и военное? — ШОС превращается в более глобальную организацию. По количеству стран-участников это уже становится альтернативой ООН. Я думаю, в сентябре произойдёт оформление ШОС как международного союза, который сможет быть своего рода альтернативой и Евросоюза и НАТО. Потому что эти блоки сложились – широкая коалиция "НАТО-плюс" и "ШОС-плюс".Вот к "ШОС-плюс" может добавиться еще пять стран. Если они присоединятся, это превратится в более серьезную силу в военно-политическом плане, чем ЕС и НАТО, или точнее западная военно-политическая коалиция.— То есть ШОС может стать военно-политическим блоком?— Я бы сказал иначе: есть военно-политическая коалиция, которая на базе НАТО формируется, а ШОС — это государства, которые не являются членами этой коалиции и в реальности противостоят ей. Антизападная коалиция может сложиться в сентябре.— Какой характер она будет носить?— Оборонительный. Государства, которые входят и могут войти в эту организацию, — это страны, которые защищены своим суверенитетом, его они и будут обеспечивать.— Кто еще может войти в ШОС? Страны Востока, Латинской Америки?— Там желающих достаточно много, и государства крупные: Индонезия, Бразилия, Пакистан, Иран.— Сергей Шойгу заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО потребует новых подходов к обороне России. Что стоит предпринять России?— Конечно, какие-то шаги будут, совершенно очевидно, что какие-то комплексы типа "Бал" [береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Х-35 - прим. ред.] встанут вдоль побережья. Другая техника может перебазироваться. Системы ПВО и ПРО – я не думаю, что их станут развертывать, учитывая то, что там они и так есть, достаточно мощные.— Шойгу также сказал, что миф о супероружии, которое Запад поставляет Украине, развеян. Что он имел в виду?— Наверное, Хаймарсы. Но оно лет на 10 отстает от нашего "Торнадо". Точность высокая, но ничего особенного. "Торнадо" — гораздо эффективнее.

https://ukraina.ru/20220522/1034006556.html

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2022

Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

интервью, россия, шос, китай, украина, нато, ес