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Скончался раненый при атаке БПЛА ВСУ житель Ульяновской области
Скончался раненый при атаке БПЛА ВСУ житель Ульяновской области - 20.08.2026 Украина.ру
Скончался раненый при атаке БПЛА ВСУ житель Ульяновской области
Житель Новоспасского района Ульяновской области получил ранение головы утром при атаке БПЛА ВСУ и к вечеру умер. Об этом 20 августа сообщил губернатор региона Алексей Русских
2026-08-20T19:03
2026-08-20T19:03
2026-08-20T19:03
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Минобороны РФ сообщало ранее, что силы ПВО ВС РФ за ночь перехватили и уничтожили над регионами России, Чёрным и Азовским морями 726 украинских БПЛА самолётного типа. Среди регионов была указана и Ульяновская область. В дальнейшем министерство опубилковало новые сводки.Ульяновский губернатор тоже сообщал о противодействии БПЛА ВСУ над территорией области. Сообщалось о 15 сбитых беспилотниках и жертвах среди мирных жителей, а также нанесённому их имуществу ущербе."Врачи областного травмоцентра, куда был срочно доставлен пострадавший, боролись за его жизнь до последней минуты. К сожалению, спасти раненого не удалось", - сообщил глава региона. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. "Поручил социальным службам оказать необходимую помощь его семье", - добавил губернатор.Тем временем ЕС спонсирует террористов - МИД РФБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Фигурантов "Форреста Гампа" назвали, зачем Зеленскому здоровый Хмара. Итоги 20 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, ульяновская область, вооруженные силы украины, россия, ес, украина.ру, мирные жители, бпла сегодня, атака бпла
Новости, Ульяновская область, Вооруженные силы Украины, Россия, ЕС, Украина.ру, мирные жители, БПЛА сегодня, атака БПЛА
Скончался раненый при атаке БПЛА ВСУ житель Ульяновской области
Житель Новоспасского района Ульяновской области получил ранение головы утром при атаке БПЛА ВСУ и к вечеру умер. Об этом 20 августа сообщил губернатор региона Алексей Русских
Минобороны РФ сообщало ранее, что силы ПВО ВС РФ за ночь перехватили и уничтожили над регионами России, Чёрным и Азовским морями 726 украинских БПЛА самолётного типа. Среди регионов была указана и Ульяновская область. В дальнейшем министерство опубилковало новые сводки.
Ульяновский губернатор тоже сообщал о противодействии БПЛА ВСУ над территорией области. Сообщалось о 15 сбитых беспилотниках и жертвах среди мирных жителей, а также нанесённому их имуществу ущербе.
"Врачи областного травмоцентра, куда был срочно доставлен пострадавший, боролись за его жизнь до последней минуты. К сожалению, спасти раненого не удалось", - сообщил глава региона.
Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.
"Поручил социальным службам оказать необходимую помощь его семье", - добавил губернатор.
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