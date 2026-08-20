https://ukraina.ru/20260820/skonchalsya-ranenyy-pri-atake-bpla-vsu-zhitel-ulyanovskoy-oblasti-1082666740.html

Скончался раненый при атаке БПЛА ВСУ житель Ульяновской области

Скончался раненый при атаке БПЛА ВСУ житель Ульяновской области - 20.08.2026 Украина.ру

Скончался раненый при атаке БПЛА ВСУ житель Ульяновской области

Житель Новоспасского района Ульяновской области получил ранение головы утром при атаке БПЛА ВСУ и к вечеру умер. Об этом 20 августа сообщил губернатор региона Алексей Русских

2026-08-20T19:03

2026-08-20T19:03

2026-08-20T19:03

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Минобороны РФ сообщало ранее, что силы ПВО ВС РФ за ночь перехватили и уничтожили над регионами России, Чёрным и Азовским морями 726 украинских БПЛА самолётного типа. Среди регионов была указана и Ульяновская область. В дальнейшем министерство опубилковало новые сводки.Ульяновский губернатор тоже сообщал о противодействии БПЛА ВСУ над территорией области. Сообщалось о 15 сбитых беспилотниках и жертвах среди мирных жителей, а также нанесённому их имуществу ущербе."Врачи областного травмоцентра, куда был срочно доставлен пострадавший, боролись за его жизнь до последней минуты. К сожалению, спасти раненого не удалось", - сообщил глава региона. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. "Поручил социальным службам оказать необходимую помощь его семье", - добавил губернатор.Тем временем ЕС спонсирует террористов - МИД РФБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Фигурантов "Форреста Гампа" назвали, зачем Зеленскому здоровый Хмара. Итоги 20 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, ульяновская область, вооруженные силы украины, россия, ес, украина.ру, мирные жители, бпла сегодня, атака бпла