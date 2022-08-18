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Эксперт рассказал, как ШОС может стать более серьезной силой, чем НАТО
Эксперт рассказал, как ШОС может стать более серьезной силой, чем НАТО - 18.08.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, как ШОС может стать более серьезной силой, чем НАТО
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) будет носить оборонительный характер, оборонятся будут против западных угроз, заявил военный эксперт, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру.
2022-08-18T09:00
2022-08-18T09:00
2022-08-18T09:00
шос
китай
сша
нато
ес
подберёзкин
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По мнению эксперта, ШОС превращается в более глобальную организацию по количеству стран-участниц, это уже становится альтернативой ООН - возможно, произойдёт оформление ШОС как международного союза, эти блоки уже сложились – широкая коалиция "НАТО-плюс" и "ШОС-плюс".ШОС — это государства, которые не являются членами западной коалиции и в реальности противостоят ей, которые защищены своим суверенитетом, его они и будут обеспечивать, а желающих войти в ШОС достаточно много, Индонезия, Бразилия, Пакистан, Иран, добавил Подберезкин.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220816/1037733115.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
шос, китай, сша, нато, ес, подберёзкин
Эксперт рассказал, как ШОС может стать более серьезной силой, чем НАТО
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) будет носить оборонительный характер, оборонятся будут против западных угроз, заявил военный эксперт, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру.
По мнению эксперта, ШОС превращается в более глобальную организацию по количеству стран-участниц, это уже становится альтернативой ООН - возможно, произойдёт оформление ШОС как международного союза, эти блоки уже сложились – широкая коалиция "НАТО-плюс" и "ШОС-плюс".
К "ШОС-плюс" может добавиться еще пять стран. Если они присоединятся, это превратится в более серьезную силу в военно-политическом плане, чем ЕС и НАТО - западная военно-политическая коалиция. Антизападная коалиция может сложиться в сентябре. Она будет носить оборонительный характер.
ШОС — это государства, которые не являются членами западной коалиции и в реальности противостоят ей, которые защищены своим суверенитетом, его они и будут обеспечивать, а желающих войти в ШОС достаточно много, Индонезия, Бразилия, Пакистан, Иран, добавил Подберезкин.
Полную версию интервью можно прочитать здесь: