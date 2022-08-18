Бородай о том, почему в Донбассе важно провести референдум раньше, чем в других регионах - 18.08.2022 Украина.ру
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Бородай о том, почему в Донбассе важно провести референдум раньше, чем в других регионах
Бородай о том, почему в Донбассе важно провести референдум раньше, чем в других регионах - 18.08.2022 Украина.ру
Бородай о том, почему в Донбассе важно провести референдум раньше, чем в других регионах
Референдум в ДНР/ЛНР важно провести хотя бы на неделю раньше, чем на Херсонщине и Запорожчине, потому что Донбасс имеет право на некое символическое преимущество, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
2022-08-18T04:45
2022-08-18T04:45
новости
референдум
донбасс
херсонская область
запорожская область
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По его мнению, важно не политически, а идеологически провести референдум в Донбассе раньше, чем в Херсонской и Запорожской областях."Я разговаривал на эту тему с главой ДНР Денисом Пушилиным. Он правильно сказал, что ему хотелось бы, чтобы референдум в ДНР/ЛНР прошел хотя бы на неделю раньше, чем на Херсонщине и Запорожчине, потому что Донбасс имеет право на некое символическое преимущество.По его словам, Донбасс с 2014 года воюет, терпит обстрелы и жесточайший террор со стороны киевского режима, поэтому он имеет право на символическое превосходство над другими вновь обретенными РФ территориями.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220816/1037733498.html
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новости, референдум, донбасс, херсонская область, запорожская область
Новости, референдум, Донбасс, Херсонская область, Запорожская область

Бородай о том, почему в Донбассе важно провести референдум раньше, чем в других регионах

04:45 18.08.2022
 
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© РИА Новости . Александр Гальперин
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Референдум в ДНР/ЛНР важно провести хотя бы на неделю раньше, чем на Херсонщине и Запорожчине, потому что Донбасс имеет право на некое символическое преимущество, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
По его мнению, важно не политически, а идеологически провести референдум в Донбассе раньше, чем в Херсонской и Запорожской областях.
"Я разговаривал на эту тему с главой ДНР Денисом Пушилиным. Он правильно сказал, что ему хотелось бы, чтобы референдум в ДНР/ЛНР прошел хотя бы на неделю раньше, чем на Херсонщине и Запорожчине, потому что Донбасс имеет право на некое символическое преимущество.
По его словам, Донбасс с 2014 года воюет, терпит обстрелы и жесточайший террор со стороны киевского режима, поэтому он имеет право на символическое превосходство над другими вновь обретенными РФ территориями.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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