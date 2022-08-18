https://ukraina.ru/20220818/1037744272.html
Бородай о том, почему в Донбассе важно провести референдум раньше, чем в других регионах
Бородай о том, почему в Донбассе важно провести референдум раньше, чем в других регионах - 18.08.2022 Украина.ру
Бородай о том, почему в Донбассе важно провести референдум раньше, чем в других регионах
Референдум в ДНР/ЛНР важно провести хотя бы на неделю раньше, чем на Херсонщине и Запорожчине, потому что Донбасс имеет право на некое символическое преимущество, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
2022-08-18T04:45
2022-08-18T04:45
2022-08-18T04:45
новости
референдум
донбасс
херсонская область
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103402/17/1034021714_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_838ef5d844b6657f78f014876328810d.jpg.webp
По его мнению, важно не политически, а идеологически провести референдум в Донбассе раньше, чем в Херсонской и Запорожской областях."Я разговаривал на эту тему с главой ДНР Денисом Пушилиным. Он правильно сказал, что ему хотелось бы, чтобы референдум в ДНР/ЛНР прошел хотя бы на неделю раньше, чем на Херсонщине и Запорожчине, потому что Донбасс имеет право на некое символическое преимущество.По его словам, Донбасс с 2014 года воюет, терпит обстрелы и жесточайший террор со стороны киевского режима, поэтому он имеет право на символическое превосходство над другими вновь обретенными РФ территориями.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220816/1037733498.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103402/17/1034021714_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_78884c1d987c01efe93a19e4d66ca51c.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, референдум, донбасс, херсонская область, запорожская область
Бородай о том, почему в Донбассе важно провести референдум раньше, чем в других регионах
Референдум в ДНР/ЛНР важно провести хотя бы на неделю раньше, чем на Херсонщине и Запорожчине, потому что Донбасс имеет право на некое символическое преимущество, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
По его мнению, важно не политически, а идеологически провести референдум в Донбассе раньше, чем в Херсонской и Запорожской областях.
"Я разговаривал на эту тему с главой ДНР Денисом Пушилиным. Он правильно сказал, что ему хотелось бы, чтобы референдум в ДНР/ЛНР прошел хотя бы на неделю раньше, чем на Херсонщине и Запорожчине, потому что Донбасс имеет право на некое символическое преимущество.
По его словам, Донбасс с 2014 года воюет, терпит обстрелы и жесточайший террор со стороны киевского режима, поэтому он имеет право на символическое превосходство над другими вновь обретенными РФ территориями.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.