Кадровые решения Банковой: СМИ выяснили, кого кроме Залужного может уволить Зеленский - 17.08.2022 Украина.ру
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Кадровые решения Банковой: СМИ выяснили, кого кроме Залужного может уволить Зеленский
Кадровые решения Банковой: СМИ выяснили, кого кроме Залужного может уволить Зеленский - 17.08.2022 Украина.ру
Кадровые решения Банковой: СМИ выяснили, кого кроме Залужного может уволить Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский может уволить с должности министра экономики Юлию Свириденко. Ее место может занять замглавы Офиса Президента Ростислав Шурма, сообщает Telegraf 17 августа
2022-08-17T16:16
2022-08-17T16:17
новости
владимир зеленский
банковая
кадровые перестановки
валерий залужный
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Издание ссылается на собственные источники в Верховной Раде и кабмине, отмечая, что Шурма – человек, близкий к главе Офиса Президента Андрею Ермаку.Ранее в СМИ появилась информация о вероятном скором отстранении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.В интервью изданию Украина.ру политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков выразил мнение, что Зеленский все меньше устраивает Вашингтон, и США могут заменить его. Валерия Залужного эксперты называют одним из вероятных кандидатов.
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новости, владимир зеленский, банковая, кадровые перестановки, валерий залужный
Новости, Владимир Зеленский, Банковая, кадровые перестановки, Валерий Залужный

Кадровые решения Банковой: СМИ выяснили, кого кроме Залужного может уволить Зеленский

16:16 17.08.2022 (обновлено: 16:17 17.08.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Чернігівська ОДАСвириденко Юлия
Свириденко Юлия - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Чернігівська ОДА
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Президент Украины Владимир Зеленский может уволить с должности министра экономики Юлию Свириденко. Ее место может занять замглавы Офиса Президента Ростислав Шурма, сообщает Telegraf 17 августа
Издание ссылается на собственные источники в Верховной Раде и кабмине, отмечая, что Шурма – человек, близкий к главе Офиса Президента Андрею Ермаку.
У Свириденко начались проблемы после истории с горючим (топливный кризис не был решен в обещанные сроки — ред.), тогда его рейтинг в глазах президента начал снижаться. Проблема в том, что там судят не по уровню эффективности, а судят персоналии. Вот не нравится сейчас Свириденко, значит, ее нужно заменить.
Ранее в СМИ появилась информация о вероятном скором отстранении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
В интервью изданию Украина.ру политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков выразил мнение, что Зеленский все меньше устраивает Вашингтон, и США могут заменить его. Валерия Залужного эксперты называют одним из вероятных кандидатов.
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
15:24
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НовостиВладимир ЗеленскийБанковаякадровые перестановкиВалерий Залужный
 
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