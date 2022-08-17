https://ukraina.ru/20220817/1037779055.html

Кадровые решения Банковой: СМИ выяснили, кого кроме Залужного может уволить Зеленский

Кадровые решения Банковой: СМИ выяснили, кого кроме Залужного может уволить Зеленский - 17.08.2022 Украина.ру

Кадровые решения Банковой: СМИ выяснили, кого кроме Залужного может уволить Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский может уволить с должности министра экономики Юлию Свириденко. Ее место может занять замглавы Офиса Президента Ростислав Шурма, сообщает Telegraf 17 августа

2022-08-17T16:16

2022-08-17T16:16

2022-08-17T16:17

новости

владимир зеленский

банковая

кадровые перестановки

валерий залужный

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Издание ссылается на собственные источники в Верховной Раде и кабмине, отмечая, что Шурма – человек, близкий к главе Офиса Президента Андрею Ермаку.Ранее в СМИ появилась информация о вероятном скором отстранении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.В интервью изданию Украина.ру политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков выразил мнение, что Зеленский все меньше устраивает Вашингтон, и США могут заменить его. Валерия Залужного эксперты называют одним из вероятных кандидатов.

https://ukraina.ru/20220817/1037769172.html

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новости, владимир зеленский, банковая, кадровые перестановки, валерий залужный