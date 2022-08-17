https://ukraina.ru/20220817/1037779055.html
Кадровые решения Банковой: СМИ выяснили, кого кроме Залужного может уволить Зеленский
Кадровые решения Банковой: СМИ выяснили, кого кроме Залужного может уволить Зеленский - 17.08.2022 Украина.ру
Кадровые решения Банковой: СМИ выяснили, кого кроме Залужного может уволить Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский может уволить с должности министра экономики Юлию Свириденко. Ее место может занять замглавы Офиса Президента Ростислав Шурма, сообщает Telegraf 17 августа
2022-08-17T16:16
2022-08-17T16:16
2022-08-17T16:17
новости
владимир зеленский
банковая
кадровые перестановки
валерий залужный
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Издание ссылается на собственные источники в Верховной Раде и кабмине, отмечая, что Шурма – человек, близкий к главе Офиса Президента Андрею Ермаку.Ранее в СМИ появилась информация о вероятном скором отстранении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.В интервью изданию Украина.ру политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков выразил мнение, что Зеленский все меньше устраивает Вашингтон, и США могут заменить его. Валерия Залужного эксперты называют одним из вероятных кандидатов.
https://ukraina.ru/20220817/1037769172.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, банковая, кадровые перестановки, валерий залужный
Новости, Владимир Зеленский, Банковая, кадровые перестановки, Валерий Залужный
Кадровые решения Банковой: СМИ выяснили, кого кроме Залужного может уволить Зеленский
16:16 17.08.2022 (обновлено: 16:17 17.08.2022)
Президент Украины Владимир Зеленский может уволить с должности министра экономики Юлию Свириденко. Ее место может занять замглавы Офиса Президента Ростислав Шурма, сообщает Telegraf 17 августа
Издание ссылается на собственные источники в Верховной Раде и кабмине, отмечая, что Шурма – человек, близкий к главе Офиса Президента Андрею Ермаку.
У Свириденко начались проблемы после истории с горючим (топливный кризис не был решен в обещанные сроки — ред.), тогда его рейтинг в глазах президента начал снижаться. Проблема в том, что там судят не по уровню эффективности, а судят персоналии. Вот не нравится сейчас Свириденко, значит, ее нужно заменить.
Ранее в СМИ появилась информация о вероятном скором отстранении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
В интервью изданию Украина.ру политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков выразил мнение, что Зеленский все меньше устраивает Вашингтон, и США могут заменить его. Валерия Залужного эксперты называют одним из вероятных кандидатов.