https://ukraina.ru/20220817/1037775778.html

Угроза ударов по Крыму, смещение главкома ВСУ. Главное на Украине на 16:00 17 августа

Угроза ударов по Крыму, смещение главкома ВСУ. Главное на Украине на 16:00 17 августа - 17.08.2022 Украина.ру

Угроза ударов по Крыму, смещение главкома ВСУ. Главное на Украине на 16:00 17 августа

Украина.ру, 17.08.2022

2022-08-17T16:00

2022-08-17T16:00

2022-08-17T16:25

валерий залужный

всу

сша

оружие

крым

резников

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россия

хроники

эксклюзив

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Резников заговорил об ударах западным оружием по объектам в России. Зеленский хочет сместить главнокомандующего ВСУ. В Херсоне, Харькове, Запорожье и ЛДНР анонсировали новые назначения в правительствеКиев договорился с Вашингтоном, что Украина не будет использовать поставленное ей западное оружие по объектам на территории России. Однако это ограничение не будет распространяться на Крым, Донбасс и другие оккупированные территории. О таких условиях заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью «Голосу Америки»*.На вопрос, есть ли у Украины оружие, способное наносить удары по Крыму, Резников не дал точного ответа. Он подчеркнул, что любое оружие имеет соответствующее расстояние поражения.Ранее Резников в своем Twitter анонсировал военную помощь от США после беседы с американским министром обороны Ллойдом Остином.«Мы обсудили текущую ситуацию с безопасностью, новые потребности на поле боя и пути укрепления возможностей украинской армии. Скоро придет больше помощи США в области безопасности», — написал глава ведомства.После телефонного разговора с норвежским коллегой Бьорном Арилдом Грамом Резников заявил о готовности Осло в очередной раз оказать Киеву военную помощь, добавив, что Норвегия также будет заниматься обучением украинских солдат.В июне сообщалось, что норвежские власти передали Украине 22 американские самоходные гаубицы M109, а также запасные части к ним, боеприпасы и другое снаряжение. При этом в военном ведомстве королевства отметили, что на смену им пришли новые, поставленные Южной Кореей.Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу указал, что потери войск ВСУ и теробороны огромны, но реальные цифры киевское руководство от общественности скрывает.По словам американского эксперта, директора программы по изучению России в Центре анализа ВМС США Майкла Кофмана, власти Украины понимают, что Европа уже предоставила им большую часть того оружия, которое готово дать, поэтому можно ожидать, что украинцы «сядут на диету боеприпасов».По мнению Кофмана, украинцы очень обеспокоены тем, как долго продлится поддержка, особенно со стороны европейских стран.«Больше всего их беспокоит то, что, если они не получат ничего значительного перед началом зимы и следующего года, они могут оказаться под давлением призыва смириться с патовой ситуацией. И это было бы поражением Украины», — высказался аналитик.Также, по его мнению, Украина обеспокоена тем, что, если она не покажет способность изменить динамику военного конфликта, она не сможет рассчитывать на постоянную поддержку Запада.Смещение главнокомандующего ВСУПрезидент Украины Владимир Зеленский планирует сместить генерал-майора Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами (ВСУ) страны. Об этом со ссылкой на источники пишет «Телеграф».Залужному может быть предложено место министра обороны республики.Пост главкома, в свою очередь, вероятно, займет нынешний командующий сухопутными войсками Александр Сырский.Как отмечается, Залужный «не очень рад перспективе» перейти в министерство обороны.В настоящее время главой ведомства является Алексей Резников. Его предлагали назначить премьером, он же выразил желание стать министром юстиции — однако, по сведениям «Телеграфа», Зеленского устраивает действующий руководитель Минюста. В издании также предполагают, что сместить главкома ВСУ Офису президента все же не удастся, так как у него высокая поддержка как среди населения страны, так и в лице зарубежных партнеров.В среду Залужный констатировал тяжелое положение ВСУ на фронте. По его словам, российская армия продолжает наступать по всей линии фронта. Военачальник добавил, что позиции украинских военных подвергаются ударам по 700—800 раз за сутки, при этом ВС России ежедневно расходуют от 40 до 60 тысяч снарядов.Перестановки в правительствеВ Херсонской, Харьковской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой Народных Республиках (ЛНР и ДНР) анонсированы назначения в правительстве. Новые сообщения появились в Telegram-каналах блогера Юрия Подоляка, «Соловьев Live».По данным Подоляка, российские чиновники «продолжают заходить в органы власти освобожденных территорий» Херсона и Запорожья. Первым заместителем главы области по безопасности назначен Алексей Катериничев. Заместителем председателя правительства и министром промышленности Херсонской области станет Семен Машкауцан. Министром финансов в Херсонской области станет Евгений Немтинов.Заместителем председателя совета министров Запорожской области по социальным вопросам Алексей Лысов. Председателем избирательной комиссии Запорожской области избрана Галина Катющенко. Заместителем министра труда и социальной политики станет Евгений Маркелов.По информации «Соловьев Live», председателем Совета министров администрации Харьковской области станет Андрей Алексеенко. Уточняется, что это «нынешний мэр Краснодара». Как сообщается, «коллеги отзываются о нем как о жестком и принципиальном человеке», также «новое назначение выглядит крайне логичным».В заключение говорится, что «Россия пришла на освобожденные территории навсегда».«Mash на Донбассе» пишет, что в ДНР также ожидаются перестановки в правительстве. Как уточняется, «кто-то придет из правительства России, кто-то — местный и просто переходит на новый уровень». В частности, говорится про назначение на пост директора Фонда развития промышленности ДНР Сергея Власова. Первым заместителем министра экономического развития станет Зверков Владимир, главой секретариата председателя правительства — Татьяна Шевцова. Помимо этого, одним заместителем главы аппарата правительства назначен Денис Петкун, вторым — Вадим Елизаров. Также пресс-секретарем и заместителем главы аппарата правительства станет Мина Ахвердиева. Новый советник председателя правительства по вопросам экономики — Рустам Мингазов.В ЛНР тоже произошли изменения в правительстве. Министром топлива, энергетики и угольной промышленности, как уточняется, стал Константин Завизенов. Министром промышленности и торговли — Тимур Саматов. Главой антимонопольного комитета ЛНР назначен Руслан Джалюков. Пост заместителя министра образования и науки занял Евгений Мирошниченко.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

https://ukraina.ru/20220817/1037759459.html

https://ukraina.ru/20220817/1037751327.html

https://ukraina.ru/20220816/1037734455.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

валерий залужный, всу, сша, оружие, крым, резников, украина, россия, хроники, эксклюзив