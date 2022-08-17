https://ukraina.ru/20220817/1037765718.html

В Одессе организовали схему по уклонению от мобилизации

В Одессе организовали схему по уклонению от мобилизации - 17.08.2022 Украина.ру

В Одессе организовали схему по уклонению от мобилизации

В Одессе сотрудники военкоматов, врачебных комиссий и правоохранительных органов организовали схему по продаже "билетов за границу" для мужчин призывного возраста. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) Украины 17 августа

2022-08-17T13:30

2022-08-17T13:30

2022-08-17T13:30

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врач

украина

мобилизация

одесса

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В Одессе мужчин призывного возраста незаконно признавали негодными к военной службе. Призывникам и попадающим под мобилизацию гражданам выдавали соответствующие медицинские справки, а также оформляли документы для выезда с Украины в Евросоюз. За услугу с клиентов брали по 7 тыс. долларов. Предоплату организаторы принимали в криптовалюте.Таким образом мобилизацию избежали 50 человек. Их личности установлены, заявили в ГБР. Следователи задержали двух человек: врача и посредника. Их подозревают в незаконной переправке лиц через государственную границу, коррупции и служебном подлоге. Дома у задержанных провели обыски.Следователи устанавливают причастных к организации схемы сотрудников районного центра комплектования и социальной поддержки (бывшего военкомата), врачей и пограничников.От массовой мобилизации украинская армия не станет такой же качественной, как до начала военной спецоперации, заявил ранее изданию Украина.ру военный эксперт Александр Хроленко.

https://ukraina.ru/20220802/1037224295.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, врач, украина, мобилизация, одесса