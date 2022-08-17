В Одессе организовали схему по уклонению от мобилизации - 17.08.2022 Украина.ру
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В Одессе организовали схему по уклонению от мобилизации
В Одессе организовали схему по уклонению от мобилизации - 17.08.2022 Украина.ру
В Одессе организовали схему по уклонению от мобилизации
В Одессе сотрудники военкоматов, врачебных комиссий и правоохранительных органов организовали схему по продаже "билетов за границу" для мужчин призывного возраста. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) Украины 17 августа
2022-08-17T13:30
2022-08-17T13:30
новости
врач
украина
мобилизация
одесса
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В Одессе мужчин призывного возраста незаконно признавали негодными к военной службе. Призывникам и попадающим под мобилизацию гражданам выдавали соответствующие медицинские справки, а также оформляли документы для выезда с Украины в Евросоюз. За услугу с клиентов брали по 7 тыс. долларов. Предоплату организаторы принимали в криптовалюте.Таким образом мобилизацию избежали 50 человек. Их личности установлены, заявили в ГБР. Следователи задержали двух человек: врача и посредника. Их подозревают в незаконной переправке лиц через государственную границу, коррупции и служебном подлоге. Дома у задержанных провели обыски.Следователи устанавливают причастных к организации схемы сотрудников районного центра комплектования и социальной поддержки (бывшего военкомата), врачей и пограничников.От массовой мобилизации украинская армия не станет такой же качественной, как до начала военной спецоперации, заявил ранее изданию Украина.ру военный эксперт Александр Хроленко.
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новости, врач, украина, мобилизация, одесса
Новости, врач, Украина, мобилизация, Одесса

В Одессе организовали схему по уклонению от мобилизации

13:30 17.08.2022
 
© Павел ВолковСкорая помощь врач Татаринцев
Скорая помощь врач Татаринцев
© Павел Волков
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В Одессе сотрудники военкоматов, врачебных комиссий и правоохранительных органов организовали схему по продаже "билетов за границу" для мужчин призывного возраста. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) Украины 17 августа
В Одессе мужчин призывного возраста незаконно признавали негодными к военной службе. Призывникам и попадающим под мобилизацию гражданам выдавали соответствующие медицинские справки, а также оформляли документы для выезда с Украины в Евросоюз. За услугу с клиентов брали по 7 тыс. долларов. Предоплату организаторы принимали в криптовалюте.
"Сообщники проводили фейковое обследование клиентов и производили выводы врачебно-лечебной комиссии, а также, при необходимости, врачей гражданской практики", - сообщили в пресс-службе ГБР.
Таким образом мобилизацию избежали 50 человек. Их личности установлены, заявили в ГБР. Следователи задержали двух человек: врача и посредника. Их подозревают в незаконной переправке лиц через государственную границу, коррупции и служебном подлоге. Дома у задержанных провели обыски.
Следователи устанавливают причастных к организации схемы сотрудников районного центра комплектования и социальной поддержки (бывшего военкомата), врачей и пограничников.
От массовой мобилизации украинская армия не станет такой же качественной, как до начала военной спецоперации, заявил ранее изданию Украина.ру военный эксперт Александр Хроленко.
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 20:00
"Что дальше?": военный эксперт рассказал, произойдет ли в России мобилизацияНа освобождение Донбасс имеющихся людей России хватит, а будет ли дальше мобилизация – неизвестно, потому что штурм Николаева или Харькова требует большое количество военнослужащих, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
 
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