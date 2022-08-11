https://ukraina.ru/20220811/1037537921.html
"Бегут или погибают": военный эксперт Хроленко о качестве ВСУ в бою
"Бегут или погибают": военный эксперт Хроленко о качестве ВСУ в бою - 11.08.2022 Украина.ру
"Бегут или погибают": военный эксперт Хроленко о качестве ВСУ в бою
От массовой мобилизации украинская армия не станет такой же качественной, которой она была до 24 февраля, поэтому чем дальше продолжаются боевые действия, тем меньше у противника останется подготовленных командиров и специалистов, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия cегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
2022-08-11T12:29
2022-08-11T12:29
2022-08-11T12:29
всу
потери всу
вооруженные силы украины
новости
украина
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По его словам, у Украины людей много, но качество этих резервов постоянно понижается, потому что подготовленные войска – это не просто количество военных и техники, а это обученные специалисты и слаженность подразделений.По его мнению, для России и Донбасса все складывается оптимистично.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220810/1037503680.html
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, потери всу, вооруженные силы украины, новости, украина
ВСУ, потери ВСУ, Вооруженные силы Украины, Новости, Украина
"Бегут или погибают": военный эксперт Хроленко о качестве ВСУ в бою
От массовой мобилизации украинская армия не станет такой же качественной, которой она была до 24 февраля, поэтому чем дальше продолжаются боевые действия, тем меньше у противника останется подготовленных командиров и специалистов, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия cегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
По его словам, у Украины людей много, но качество этих резервов постоянно понижается, потому что подготовленные войска – это не просто количество военных и техники, а это обученные специалисты и слаженность подразделений.
От массовой мобилизации украинская армия не станет такой же качественной, которой она была до 24 февраля. Чем дальше продолжаются боевые действия, тем меньше у противника останется подготовленных командиров и специалистов, и тем больше случайных психофизически неустойчивых людей, которые под ударами российской артиллерии и авиации бегут или погибают.
Александр Хроленко
военный обозреватель медиагруппы "Россия Сегодня"
По его мнению, для России и Донбасса все складывается оптимистично.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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