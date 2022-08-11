"Бегут или погибают": военный эксперт Хроленко о качестве ВСУ в бою - 11.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220811/1037537921.html
"Бегут или погибают": военный эксперт Хроленко о качестве ВСУ в бою
"Бегут или погибают": военный эксперт Хроленко о качестве ВСУ в бою - 11.08.2022 Украина.ру
"Бегут или погибают": военный эксперт Хроленко о качестве ВСУ в бою
От массовой мобилизации украинская армия не станет такой же качественной, которой она была до 24 февраля, поэтому чем дальше продолжаются боевые действия, тем меньше у противника останется подготовленных командиров и специалистов, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия cегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
2022-08-11T12:29
2022-08-11T12:29
всу
потери всу
вооруженные силы украины
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036485036_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_d6046ab02b9adde55fea0a03d744d5e3.jpg
По его словам, у Украины людей много, но качество этих резервов постоянно понижается, потому что подготовленные войска – это не просто количество военных и техники, а это обученные специалисты и слаженность подразделений.По его мнению, для России и Донбасса все складывается оптимистично.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220810/1037503680.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036485036_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c9d7a3b77a9b6605757660bbee1c9ca4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
всу, потери всу, вооруженные силы украины, новости, украина
ВСУ, потери ВСУ, Вооруженные силы Украины, Новости, Украина

"Бегут или погибают": военный эксперт Хроленко о качестве ВСУ в бою

12:29 11.08.2022
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРазрушенная промзона в Рубежном
Разрушенная промзона в Рубежном - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать в
От массовой мобилизации украинская армия не станет такой же качественной, которой она была до 24 февраля, поэтому чем дальше продолжаются боевые действия, тем меньше у противника останется подготовленных командиров и специалистов, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия cегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
По его словам, у Украины людей много, но качество этих резервов постоянно понижается, потому что подготовленные войска – это не просто количество военных и техники, а это обученные специалисты и слаженность подразделений.
От массовой мобилизации украинская армия не станет такой же качественной, которой она была до 24 февраля. Чем дальше продолжаются боевые действия, тем меньше у противника останется подготовленных командиров и специалистов, и тем больше случайных психофизически неустойчивых людей, которые под ударами российской артиллерии и авиации бегут или погибают.
Александр Хроленко
военный обозреватель медиагруппы "Россия Сегодня"
По его мнению, для России и Донбасса все складывается оптимистично.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Иностранные журналисты за работой в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 16:53
Европа жаждет правды об Украине. Но правду рубят на корню
 
ВСУпотери ВСУВооруженные силы УкраиныНовостиУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:31Николай Межевич: Латвия – государство мягкого либерального фашизма
13:30Захарова назвала идеологов Сейма Латвии неонацистами
13:25Все на выход: Зеленский против россиян, даже "хороших"
13:15Смертельная опасность. Эксперт объяснил, зачем украинцы обстреливают Запорожскую АЭС
13:15Ни одно украинское судно с зерном не отправилось в Африку – МИД РФ
13:00Как Ушаков совершил четыре фатальных ошибки и разгромил турок
12:55"Постоянные бомбёжки. Чудовищные страдания": немецкий журналист рассказал о Донбассе
12:43Politico: Зеленскому нужно признать ошибки, а не обвинять Amnesty International
12:41Итальянский и китайский журналисты рассказали об увиденном в Донбассе
12:31США предъявляют России нереалистичные требования по Запорожской АЭС — Марков
12:30Сейм Латвии объявил Россию страной — спонсором терроризма
12:30Не Россия: польский публицист рассказал о потенциальных противниках страны
12:29"Бегут или погибают": военный эксперт Хроленко о качестве ВСУ в бою
12:17МИД РФ предупредил о повторении Чернобыльской трагедии
12:16"Все это сорвалось": военный эксперт рассказал о планах ВСУ на Донбасс
12:02Скориков рассказал о сложностях присоединения освобожденных украинских территорий к РФ
12:00Хроника событий на Украине на 12:00 11 августа
11:40"Куда податься?.." Ургант поделился с поклонниками своей растерянностью
11:30Готовятся отступить? Военный эксперт о том, как русские войска бьются с ВСУ в Песках
11:25Галкин изучает новый язык и может забрать у Пугачёвой детей
Лента новостейМолния