https://ukraina.ru/20220811/1037537921.html

"Бегут или погибают": военный эксперт Хроленко о качестве ВСУ в бою

"Бегут или погибают": военный эксперт Хроленко о качестве ВСУ в бою - 11.08.2022 Украина.ру

"Бегут или погибают": военный эксперт Хроленко о качестве ВСУ в бою

От массовой мобилизации украинская армия не станет такой же качественной, которой она была до 24 февраля, поэтому чем дальше продолжаются боевые действия, тем меньше у противника останется подготовленных командиров и специалистов, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия cегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру

2022-08-11T12:29

2022-08-11T12:29

2022-08-11T12:29

всу

потери всу

вооруженные силы украины

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украина

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По его словам, у Украины людей много, но качество этих резервов постоянно понижается, потому что подготовленные войска – это не просто количество военных и техники, а это обученные специалисты и слаженность подразделений.По его мнению, для России и Донбасса все складывается оптимистично.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220810/1037503680.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, потери всу, вооруженные силы украины, новости, украина