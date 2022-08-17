Политолог ответил, вероятен ли удар по Крымскому мосту - 17.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Политолог ответил, вероятен ли удар по Крымскому мосту
Политолог ответил, вероятен ли удар по Крымскому мосту - 17.08.2022 Украина.ру
Политолог ответил, вероятен ли удар по Крымскому мосту
Возможность обстрелов Крымского моста или попыток диверсий со стороны киевского режима реальна, но сооружение хорошо защищено. Об этом рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического Университета им. Плеханова, эксперт "Ассоциации военных политологов" Андрей Кошкин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-17T13:17
2022-08-17T13:17
спецоперация
новости
крымский мост
himars
гаубицы
диверсии
обстрелы
франция
германия
сша
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Технически, для удара по мосту киевский режим может использовать поставляемые ему США дальнобойные РСЗО HIMARS, однако, как показала практика, российская ПВО может успешно перехватывать снаряды, выпущенные из этой установки.Большую, чем HIMARS, опасность представляют гаубицы калибра 155 мм, поставляемые киевскому режиму Францией и Германией. Они меньше и быстрее, и поэтому перехватывать их технически сложнее, отметил Кошкин.Существует также возможность диверсий, хотя мост и находится под охраной, в том числе, подводных пловцов. Политолог обратил внимание также на недавно появившуюся в СМИ информацию о возможности диверсии с использованием торгового судна.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, крымский мост, himars, гаубицы, диверсии, обстрелы, франция, германия, сша
Спецоперация, Новости, Крымский мост, HIMARS, гаубицы, диверсии, обстрелы, Франция, Германия, США

Политолог ответил, вероятен ли удар по Крымскому мосту

13:17 17.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Керчь
Города России. Керчь - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Возможность обстрелов Крымского моста или попыток диверсий со стороны киевского режима реальна, но сооружение хорошо защищено. Об этом рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического Университета им. Плеханова, эксперт "Ассоциации военных политологов" Андрей Кошкин в интервью изданию Украина.ру
Технически, для удара по мосту киевский режим может использовать поставляемые ему США дальнобойные РСЗО HIMARS, однако, как показала практика, российская ПВО может успешно перехватывать снаряды, выпущенные из этой установки.
Антоновский мост Херсон - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 07:00
Военный журналист рассказал, почему ВСУ удалось атаковать Антоновский мост в ХерсонеАтака ВСУ на Антоновский мост в Херсоне стала возможна потому, что российские системы ПВО были готовы отражать атаки советских реактивных комплексов, а не натовских, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру
Большую, чем HIMARS, опасность представляют гаубицы калибра 155 мм, поставляемые киевскому режиму Францией и Германией. Они меньше и быстрее, и поэтому перехватывать их технически сложнее, отметил Кошкин.
Существует также возможность диверсий, хотя мост и находится под охраной, в том числе, подводных пловцов. Политолог обратил внимание также на недавно появившуюся в СМИ информацию о возможности диверсии с использованием торгового судна.

Эти все схемы также отрабатываются, мы надёжно защищаем нашего красавца — это один из самых длинных красивых мостов Европы … Наша задача — защитить его. В такой ситуации мы просчитываем всё: и возможные угрозы, и надёжность наших действий

Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияНовостиКрымский мостHIMARSгаубицыдиверсииобстрелыФранцияГерманияСША
 
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