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Политолог ответил, вероятен ли удар по Крымскому мосту

Политолог ответил, вероятен ли удар по Крымскому мосту - 17.08.2022 Украина.ру

Политолог ответил, вероятен ли удар по Крымскому мосту

Возможность обстрелов Крымского моста или попыток диверсий со стороны киевского режима реальна, но сооружение хорошо защищено. Об этом рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического Университета им. Плеханова, эксперт "Ассоциации военных политологов" Андрей Кошкин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-17T13:17

2022-08-17T13:17

2022-08-17T13:17

спецоперация

новости

крымский мост

himars

гаубицы

диверсии

обстрелы

франция

германия

сша

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Технически, для удара по мосту киевский режим может использовать поставляемые ему США дальнобойные РСЗО HIMARS, однако, как показала практика, российская ПВО может успешно перехватывать снаряды, выпущенные из этой установки.Большую, чем HIMARS, опасность представляют гаубицы калибра 155 мм, поставляемые киевскому режиму Францией и Германией. Они меньше и быстрее, и поэтому перехватывать их технически сложнее, отметил Кошкин.Существует также возможность диверсий, хотя мост и находится под охраной, в том числе, подводных пловцов. Политолог обратил внимание также на недавно появившуюся в СМИ информацию о возможности диверсии с использованием торгового судна.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220725/1036803709.html

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новости, крымский мост, himars, гаубицы, диверсии, обстрелы, франция, германия, сша