Мир с Россией – МИД Китая - 17.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220817/1037753640.html
Мир с Россией – МИД Китая
Мир с Россией – МИД Китая - 17.08.2022 Украина.ру
Мир с Россией – МИД Китая
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь написал, что 85% населения планеты не поддержали санкции против России, соответствующий пост опубликован в его Twitter 16 августа
2022-08-17T10:45
2022-08-17T10:54
новости
санкции
китай
мид
мир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/11/1037756458_0:0:1644:925_1920x0_80_0_0_58e102ecb00abedd11cabb07aebdd799.jpg
Текст сопровождает диаграмма, из которой ясно, что санкции против России поддержали только 15% населения мира.Ранее писатель Николай Стариков в интервью Украина.ру объяснил, что все санкционные меры против России уже исчерпаны и не дали желаемого Западом результата. Попытки европейских стран воздействовать на общественное мнение россиян, не выдавая им визы – прямое тому доказательство, считает он.Также эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру рассказал, что едва ли не единственная сфера экономики, действительно пострадавшая от санкций, - металлургия. Он заверил, что правительство пытается решить возникающие в отраслях промышленности страны из-за санкций проблемы.
https://ukraina.ru/20220816/1037706339.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/11/1037756458_57:0:1361:978_1920x0_80_0_0_5cf747a30bb3d0075d22c6531ee7e3c8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, санкции, китай, мид, мир
Новости, Санкции, Китай, МИД, мир

Мир с Россией – МИД Китая

10:45 17.08.2022 (обновлено: 10:54 17.08.2022)
 
© commons.wikimedia.org / OneNewsЧжао Лицзянь
Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© commons.wikimedia.org / OneNews
Читать в
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь написал, что 85% населения планеты не поддержали санкции против России, соответствующий пост опубликован в его Twitter 16 августа
Только большинство представляет международное сообщество.
Текст сопровождает диаграмма, из которой ясно, что санкции против России поддержали только 15% населения мира.
Ранее писатель Николай Стариков в интервью Украина.ру объяснил, что все санкционные меры против России уже исчерпаны и не дали желаемого Западом результата. Попытки европейских стран воздействовать на общественное мнение россиян, не выдавая им визы – прямое тому доказательство, считает он.
Также эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру рассказал, что едва ли не единственная сфера экономики, действительно пострадавшая от санкций, - металлургия. Он заверил, что правительство пытается решить возникающие в отраслях промышленности страны из-за санкций проблемы.
Логотип Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
Вчера, 08:58
В Финляндии рассказали, как Венгрия ослабляет эффект антироссийских санкцийПозиция, занимаемая некоторыми странами ЕС, в частности, Венгрией, сводит на нет политику Евросоюза в отношении Москвы. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях в финском еженедельнике Talouselämä
 
НовостиСанкцииКитайМИДмир
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:48Буржуйки, уголь и дрова: Садовой призвал львовян готовиться к тяжелой зиме
12:45Александр Бородай о задержании Стрелкова и его перспективах
12:26Членов террористической организации задержали в Джанкое и Ялте
12:23Россия, Украина, Запад: сколько стоит победа
12:21"Атомную войну получим даже без применения ядерного оружия" - военный эксперт Жилин. Видео
12:15Жена министра обороны Украины рассказала о его президентских амбициях
12:00Заготовка дров на зиму, ответ РФ на угрозы Киева. Главное на Украине на 12:00 17 августа
11:47Капитан Тягнибок: стало известно, чем занимается лидер "Свободы" во время спецоперации
11:17Анджелина Джоли не захотела встречаться со львовскими властями
10:59На Украине объявили в розыск бывшего сотрудника СБУ, перешедшего на сторону ДНР
10:57Ситуация патовая, а ставки непомерны! Царёв рассказал, что будет с Запорожской АЭС. Видео
10:50Террор вместо контрнаступления. Зеленский приближает крах своей власти
10:45Мир с Россией – МИД Китая
10:40Два камня преткновения. Военный эксперт о том, сколько всушников нужно выбить из Авдеевки
10:36Истерика "вдохновляющего лидера": главное из интервью Зеленского
10:32Американский журналист рассказал об "отчаянной попытке" Зеленского
10:31Латвийский певец решил психологически поддержать украинцев "Байрактаром"
10:27Арестович предложил украинцам расплатиться жизнями за глупость
10:22Булгаков вернется: соцсети о борьбе с памятниками в Киеве
10:19Предупреждение Путина напугало британскую прессу
Лента новостейМолния