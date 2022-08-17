https://ukraina.ru/20220817/1037753640.html
Мир с Россией – МИД Китая
Мир с Россией – МИД Китая - 17.08.2022 Украина.ру
Мир с Россией – МИД Китая
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь написал, что 85% населения планеты не поддержали санкции против России, соответствующий пост опубликован в его Twitter 16 августа
2022-08-17T10:45
2022-08-17T10:45
2022-08-17T10:54
новости
санкции
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мид
мир
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Текст сопровождает диаграмма, из которой ясно, что санкции против России поддержали только 15% населения мира.Ранее писатель Николай Стариков в интервью Украина.ру объяснил, что все санкционные меры против России уже исчерпаны и не дали желаемого Западом результата. Попытки европейских стран воздействовать на общественное мнение россиян, не выдавая им визы – прямое тому доказательство, считает он.Также эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру рассказал, что едва ли не единственная сфера экономики, действительно пострадавшая от санкций, - металлургия. Он заверил, что правительство пытается решить возникающие в отраслях промышленности страны из-за санкций проблемы.
https://ukraina.ru/20220816/1037706339.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, санкции, китай, мид, мир
Новости, Санкции, Китай, МИД, мир
Мир с Россией – МИД Китая
10:45 17.08.2022 (обновлено: 10:54 17.08.2022)
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь написал, что 85% населения планеты не поддержали санкции против России, соответствующий пост опубликован в его Twitter 16 августа
Только большинство представляет международное сообщество.
Текст сопровождает диаграмма, из которой ясно, что санкции против России поддержали только 15% населения мира.
Ранее писатель Николай Стариков в интервью Украина.ру объяснил, что все санкционные меры против России уже исчерпаны и не дали желаемого Западом результата. Попытки европейских стран воздействовать на общественное мнение россиян, не выдавая им визы – прямое тому доказательство, считает он.
Также эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру рассказал, что едва ли не единственная сфера экономики, действительно пострадавшая от санкций, - металлургия. Он заверил, что правительство пытается решить возникающие в отраслях промышленности страны из-за санкций проблемы.