https://ukraina.ru/20220817/1037753640.html

Мир с Россией – МИД Китая

Мир с Россией – МИД Китая - 17.08.2022 Украина.ру

Мир с Россией – МИД Китая

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь написал, что 85% населения планеты не поддержали санкции против России, соответствующий пост опубликован в его Twitter 16 августа

2022-08-17T10:45

2022-08-17T10:45

2022-08-17T10:54

новости

санкции

китай

мид

мир

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/11/1037756458_0:0:1644:925_1920x0_80_0_0_58e102ecb00abedd11cabb07aebdd799.jpg

Текст сопровождает диаграмма, из которой ясно, что санкции против России поддержали только 15% населения мира.Ранее писатель Николай Стариков в интервью Украина.ру объяснил, что все санкционные меры против России уже исчерпаны и не дали желаемого Западом результата. Попытки европейских стран воздействовать на общественное мнение россиян, не выдавая им визы – прямое тому доказательство, считает он.Также эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Украина.ру рассказал, что едва ли не единственная сфера экономики, действительно пострадавшая от санкций, - металлургия. Он заверил, что правительство пытается решить возникающие в отраслях промышленности страны из-за санкций проблемы.

https://ukraina.ru/20220816/1037706339.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, санкции, китай, мид, мир