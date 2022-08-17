https://ukraina.ru/20220817/1037753485.html

Террор вместо контрнаступления. Зеленский приближает крах своей власти

Террор вместо контрнаступления. Зеленский приближает крах своей власти - 17.08.2022 Украина.ру

Террор вместо контрнаступления. Зеленский приближает крах своей власти

Украина.ру, 17.08.2022

2022-08-17T10:50

2022-08-17T10:50

2022-08-17T11:58

эксклюзив

владимир зеленский

террор

контрнаступление

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/11/1037755197_0:0:3050:1717_1920x0_80_0_0_0d776525b1f57a113b640d9dab54db10.jpg.webp

До празднования очередного Дня независимости Украины осталась ровно неделя. Следящие за ситуацией в стране застыли в ожидании: как официальный Киев отпразднует дату? Точнее, будет ли анонсированное контрнаступление ВСУ, которое должно знаменовать давно обещанную праздничную «пэрэмогу»?Получается всё хитро, но банально. Или, если хотите, банально, но хитро: контрнаступление, оказывается, уже давно и крайне победно идет, просто никто не заметил. А вот советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк все видит, все знает и щедро делится с общественностью: «Все удары на сегодняшний день эффективны по тыловому обеспечению. Это ключевая тактика контрнаступления, деблокада территорий, потому что идет, вы же видите, системно, в течение нескольких недель. <…> Сценарные планы, конкретное контрнаступление, безусловно, разрабатывает и комментирует только Генеральный штаб, мы должны это понимать. Но, с другой стороны, безусловным элементом контрнаступления, которое уже идет, деблокада территорий уже идет, является как раз практически безостановочное уничтожение логистического обеспечения, тылового обеспечения российской армии. В том числе это штабы управленческие и оперативного уровня, склады с топливом, склады со снарядами, склады с другими элементами, необходимые для обеспечения той или иной группировки врага. Соответственно, все это сейчас происходит крайне эффективно<…> Боевые действия будут только нарастать, особенно по тыловому обеспечению в данный период времени».Другими словами, все сложилось легко и просто: вообще любые регулярные действия ВСУ в борьбе с союзными силами спецвоенной операции (СВО) и есть контрнаступление. Во как! Более того, из кулуаров Банковой пошли слухи, что Зеленский дал указание главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному к 24 августа сбацать финально-красноречивый тактический территориальный прорыв. Хоть где-нибудь. И уже якобы известны варианты: а) харьковское направление (район Изюма); б) херсонское, со стороны Кривого Рога; в) Мелитопольское (прорыв от Запорожья). И к 24 августа может быть предпринята попытка наступления ВСУ на каком-то из означенных или пока неизвестных участков фронта. Чтобы отметиться к дате.Кроме того, обещанным контрнаступлением, если верить Подоляку, являются все специальные террористические акты, которые «их подразделения проводят в тылу». В том числе и против Запорожской АЭС, по которой лупят с завидной маниакальной регулярностью, и против логистики врага, и против его складов и объектов инфраструктуры глубоко в тылу — все это контрнаступление. Взрывы возле аэродрома Саки и складов возле Джанкоя в Крыму, подрыв ЛЭП возле Курской АЭС на территории России — из той же оперы. «Исходя из уровня интеллекта российской армии, количество таких эксцессов будет нарастать», — пообещал Подоляк, традиционно намекая еще и на то, что многие взрывы — это не теракты в исполнении ВСУ, а результат российского головотяпства. Ну, и деятельности ВСУ, разумеется.Следующим же таким объектом «пристального внимания» украинских военных после обстрелов Запорожской АЭС должен стать Крымский мост, который является главным бельмом на глазу нынешней неонацистской элиты в Киеве, потому что он «незаконен и очень важен». «Такие объекты должны быть уничтожены», — однозначно сказал Подоляк. Его коллега и, как оказалось, лучший друг по Офису президента (ОПУ) Алексей Арестович уверяет, что атака последует, «как только появится первая техническая возможность». Замглавы главного управления разведки ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что для ударов по мосту Киев может использовать полученные от США ракеты. А народный депутат Алексей Гончаренко даже рассказал, что на июньском саммите НАТО представители Украины обсуждали планы уничтожения Крымского моста с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.Обещанные обстрелы продолжаются. В частности, власти Запорожской области заявили, что ВСУ теперь системно бьют по слабым местам Запорожской АЭС — по ее системе охлаждения, по сухому хранилищу отходов ядерного топлива (СХОЯТ). Это может привести либо к тому, что ядерные реакторы без достаточного охлаждения станут неуправляемыми, либо к «образованию естественной "грязной" атомной бомбы» на месте СХОЯТ, где сегодня хранится отработанное топливо в железобетонных бочках, которые выше двухэтажного дома, и по которым украинские войска намеренно бьют.Изюминкой же на торте терроризма в исполнении ВСУ стала информация «Нью-Йорк Таймс» о том, что за взрывами ЛЭП возле Курской АЭС в России стоит некое «элитное украинское подразделение».Ясное дело, тон всему происходящему задет непосредственно президент Владимир Зеленский. Во-первых, он яростно приветствует теракты и взрывы. «Причины взрывов на оккупированной территории могут быть разные, очень разные, в частности, цитирую определение самих оккупантов, "головотяпство". Но смысл у них всех один: уничтожение логистики оккупантов, их боеприпасов, военной и другой техники, командных пунктов спасает жизни наших людей. Чем меньше у оккупантов будет возможностей творить зло и убивать украинцев, тем быстрее мы сможем закончить эту войну освобождением нашей земли», — сказал он в очередном видео.Во-вторых, Зеленский делает все, чтобы «пушечное мясо» в лице украинцев, которые должны воевать за интересы Запада на полях СВО, оставалось на Украине. По поводу петиции, в которой его просили граждане разрешить мужчинам выезд за пределы Украины, он лично написал: «Ограничения на выезд мужчин с Украины снимут после отмены военного положения».А Верховная Рада продлила военное положение до ноября. Значит, будут гнать на фронт и на убой до выборов в конгресс США 8 ноября — очередной даты, к которой ВСУ и режим Зеленского должны продемонстрировать свою дееспособность и помочь администрации президента США Джо Байдена во внутриамериканской политической борьбе.В итоге на Украине сложилась удивительная ситуация. С одной стороны, подобные действия, уже поименованные «контрнаступлением», должны показать Западу, что режим Зеленского еще дееспособен и готов продолжать борьбу, направленную на истощение и ослабление России. А значит, ему следует продолжать выделять и деньги (для поддержания штанов в управлении уже обанкротившемся государстве), и оружие на более плодотворное и кровавое продолжение участия в СВО. Вплоть до масштабирования конфликта до того, что в него более масштабно втянется Россия или отдельно какая-нибудь страна — член НАТО (Польша или кто-то из «трибалтийских вымиратов»).С другой стороны, слабое и немасштабное прокси- или криптоконтрнаступление порождает сомнение именно в дееспособности и всего режима Зеленского, и его самого. И если неонацистский режим в Киеве Западу пока нужен как инструмент в геополитической борьбе с Россией за новый миропорядок, то вот с Зеленским могут быть проблемы — он становится не нужен лично. Зеленский, заменяя контрнаступление банальным террором, просто приближает свой конец на посту президента.Более того, экс-нардеп Украины Илья Кива уже даже сообщил журналистам, западные страны выбрали преемника президента Украины Владимира Зеленского, и им вполне прогнозировано является главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. «Польская "Газета выборча" в субботнем номере назвала главкома ВСУ Залужного первым атаманом Украины. Запад продолжает системно формировать и готовить альтернативу наркоману-Зеленскому. Напомню, Залужный всегда входил в команду Порошенко», — написал Кива в своем Тelegram-канале.И к этим словам можно отнестись, как к дежурному прожектерству типа «нате и мои пять, чтобы было шесть», если бы не одна политмелочь: Залужный недавно выступил с весомым политзаявлением, повышающим его электоральные ставки. Он выступил за то, чтобы украинских студентов можно было выпустить из страны. Воюющей страны, которую Зеленский превращает в осажденную крепость, выхода из которой нет. Это два разных подхода к одной проблеме, и Залужные выигрывает у Зеленского однозначно.А есть же еще упомянутый выше Арестович, который открыто изъявил желание побыть следующим президентом Украины, если Зеленский вдруг перехочет идти на второй срок или его от этого «отговорят». Есть вечный «гарант всех перемен» — экс-глава МВД Украины Арсен Аваков, которого по-прежнему любят в «старой» Европе и который уже выполнял задания США по перезагрузке украинской власти в 2019 году. Есть, в конце концов, нынешнее альтер эго Зеленского — глава ОПУ Андрей Ермак, сосредоточивший в своих руках немало нитей управления, в том числе силовиками.Кроме того, есть крепнущее в российском общественном сознании мнение о том, что с киевским режимом и с самим Зеленским, которые перешли все красные линии, пора заканчивать радикально. И что Зеленский после терактов на территории России и готовности продолжать их, сам является, что называется, законной мишенью для сил СВО. И что с устранением Зеленского вся пирамида украинской власти и иерархия отношений между центром и регионами рухнет в одночасье, а регионы смогут попробовать спастись поодиночке и пойти на сепаратные переговоры с силами СВО и сдать им крупные города Украины без боя.Во всяком случае, экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов откровенно написал: «Диверсии и теракты будут продолжаться до тех пор, пока не ликвидировано гнездо террористов. То есть до тех пор, пока существует так называемая "Украина". Не будет ее — не будет и диверсий. Их просто некому будет проводить. Никаких "украинских партизан" не будет, им неоткуда взяться. Кроме того, практически все население этих территорий быстро перезапишется в русские. Самые упоротые сбегут в Польшу. Вот и все. Решение проблем с диверсиями очевидно».И это мнение — довольно распространенное. Цена его возрастает и на фоне всех разговоров о необходимости ударов по украинским штабам принятия решений. И после того как Минобороны РФ назвало диверсией взрывы на военном складе в районе Джанкоя в Крыму, а ФСБ — терактом подрыв ЛЭП в Курской области. За такими словами, не исключено, последуют и дела. Но какие?Короче, до Дня независимости Украины осталась неделя, и остается только ждать, как его отпразднуют на Украине, ЛДНР и, разумеется, в России.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20220812/1037585948.html

https://ukraina.ru/20220811/1037526950.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_dff67e81667f08119c7e7f89cc5ed0b2.jpg.webp

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_dff67e81667f08119c7e7f89cc5ed0b2.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_dff67e81667f08119c7e7f89cc5ed0b2.jpg.webp

эксклюзив, владимир зеленский, террор, контрнаступление, украина