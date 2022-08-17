https://ukraina.ru/20220817/1037751327.html

Покушение на Крымский мост, тяжелое положение ВСУ. Главное на Украине на утро 17 августа

Покушение на Крымский мост, тяжелое положение ВСУ. Главное на Украине на утро 17 августа - 17.08.2022 Украина.ру

Покушение на Крымский мост, тяжелое положение ВСУ. Главное на Украине на утро 17 августа

Украина.ру, 17.08.2022

2022-08-17T09:00

2022-08-17T09:00

2022-08-17T09:46

олаф шольц

владимир путин

всу

крымский мост

михаил подоляк

украина

россия

хроники

эксклюзив

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Украина планирует разрушить Крымский мост. ВСУ попали в тяжелое положение из-за действий российской артиллерии. Канцлер Германии заявил о важности общаться с Путиным напрямуюСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью The Guardian заявил о планах Киева разрушить Крымский мост.Подоляк назвал мост «законной военной целью», имеющей большое значение.Однако каким именно образом украинская армия может нанести удар, чиновник не уточнил.По его словам, Украина рассчитывает организовать «хаос внутри российских сил», и в ближайшие месяцы на территории России могут происходить различные диверсии.Автомобильно-железнодорожный мост, соединяющий полуостров с материковой частью России через Керченский пролив, вызывает отторжение у Киева с момента, как было объявлено о начале его строительства в 2014 году.В разное время бывшие и действующие украинские военные и политики говорили о планах разрушить объект инфраструктуры с помощью авиации или флота.После начала российской спецоперации подобные заявления стали появляться все чаще. В частности, 15 августа депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко рассказал, что Киев на июньском саммите НАТО провел переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения моста. Позднее в Лондоне открестились от подобных переговоров.На прошлой неделе бывший командующий европейской армии НАТО, генерал Филип Бридлав посоветовал ВСУ нанести удар по мосту. «Подходящими» для этой цели он назвал американские противокорабельные ракеты «Гарпун», которые США поставили Украине в июне. Также Бридлав указал, что атака на Крымский мост со стороны Украины «совершенно оправдана».В тот же день стало известно, что двое немецких военнослужащих, которые украли оборудование из запасов бундесвера в земле Шлезвиг-Гольштейн, хотели взорвать Крымский мост. Согласно отчету полиции, о планах заговорщиков стало известно из телефонного разговора, в котором мужчины обсуждали необходимые для подрыва почти 20-километрового моста спецсредства. Сразу же после этого их арестовали.Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заверял, что Крымский мост строился с учетом «возможных рисков».«Разумеется, Крымский мост никто не позволит разрушать ни при каких обстоятельствах», — указывал Косачев.По словам сенатора, в случае попытки нанести удар по Крымскому мосту будет понятно, что это делается с помощью оружия, которое предоставляет Запад Украине. Он добавил, что своего оружия, позволяющего осуществить такие атаки, у киевских властей в настоящее время нет.Ранее сенатор Ольга Ковитиди сочла Крымский мост самым защищенным мостом в мире. По ее утверждению, его охраняют два полка систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 и «Панцирь С-1», создающие над объектом купол диаметром 400 километров, а также система гидролокации, исключающая возможность подводных диверсий.Незавидное положение ВСУГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в своем Telegram-канале констатировал тяжелое положение ВСУ.По его словам, российская армия продолжает наступать по всей линии фронта, наращивая интенсивность артиллерийских обстрелов.Военачальник добавил, что позиции украинских военных подвергаются ударам по 700–800 раз за сутки, при этом ВС РФ ежедневно расходуют от 40 до 60 тысяч снарядов.В среду депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сообщил, что боевой потенциал украинской армии уничтожен. По его словам, теперь российским военнослужащим на Украине противостоят силы коллективного Запада, развернувшие там плацдарм. В качестве аргумента он привел масштабные поставки Киеву вооружений, а также большое количество иностранных наемников в рядах ВСУ. Политик объяснил, что западные страны пошли на такой шаг в попытке сохранить однополярный мир.До этого глава Минобороны России Сергей Шойгу указал, что потери войск ВСУ и теробороны огромны, но реальные цифры киевское руководство от общественности скрывает. По словам министра, роль Киева в западной тактике ведения боевых действий сводится к поставке живой силы в качестве расходного материала. В настоящий момент формировать реальное представление о происходящем по ту сторону фронта позволяют показания украинских военнопленных, уточнил министр.Важность общения с ПутинымКанцлер Германии Олаф Шольц назвал важным прямое общение с президентом России Владимиром Путиным. В беседе со шведской газетой Dagens Nyheter он заявил, что поддерживать коммуникацию во время кризиса особенно необходимо, несмотря на трудности.Необходимость прямого общения канцлер объяснил, в частности, позицией по Украине.При этом Шольц подчеркнул, что нормализация отношений с Россией в ближайшем будущем невозможна.«Пока Россия не заключит мир на разумных условиях, я не вижу возможности даже начать думать о нормализации», — пояснил политик.Похожее заявление канцлер ФРГ делал в июне.«Необходимо говорить друг с другом, даже если у вас совершенно разные мнения, это то, что я прямо говорю. Я согласен со многими людьми в этом», — отмечал он.Однако Шольц выразил мнение, что переговоры не помогут, пока президент России не поймет, что нужно закончить военную операцию, вывести войска и «признать, что Украина сама будет решать свое будущее».Позже немецкий канцлер прокомментировал вероятность визита Путина в Германию. По его словам, основным условием для этого является прекращение всех боевых действий на Украине.«Это причина, почему мы поддерживаем Украину оружием. Россия должна признать, что ей необходимо договориться с Украиной, и это не должно привести к принудительному миру», — рассказал он.Отвечая на вопрос, может ли спецоперация продолжаться «годами», Шольц признался, что этого «никто на самом деле не знает». Он назвал Владимира Путина «лидером очень великой страны, где живет много людей», а также подчеркнул, что у России большие ресурсы, поэтому конфликт на Украине может продолжаться «действительно долго».В июле Шольц заявил, что в случае разрешения конфликта на Украине на «условиях России» ни одна санкция против Москвы не будет отменена. Он подчеркнул, что Берлин будет поддерживать Киев до тех пор, пока это необходимо.Канцлер уверен, что санкции, которые страны Запада ввели против России после начала специальной военной операции, демонстрируют свою эффективность. По его мнению, западные страны вместе приняли много важных решений, что является частью общего успеха. «И мы будем продолжать работать в этом направлении», — пообещал он.На призыв немцев завершить антироссийские санкции Шольц ответил, что они продлятся столько, сколько нужно для поддержки Киева. Таким образом он отреагировал на вопрос о том, что почти половина граждан Германии — 47% — выступает за скорейшее снятие ограничений и разрешение конфликта на Украине, возможно, за счет территориальных уступок на юге и востоке со стороны украинских властей. Комментируя кризис в стране, он отметил, что российская специальная военная операция на Украине «все изменила», и призвал граждан настроиться на продолжительные сложности в экономике страны.

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https://ukraina.ru/20220816/1037705990.html

https://ukraina.ru/20220816/1037716657.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

олаф шольц, владимир путин, всу, крымский мост, михаил подоляк, украина, россия, хроники, эксклюзив