https://ukraina.ru/20220817/1037735491.html

"Они идут на фронт заработать деньги": Бородай о том, кто сейчас воюет со стороны Украины

"Они идут на фронт заработать деньги": Бородай о том, кто сейчас воюет со стороны Украины - 17.08.2022 Украина.ру

"Они идут на фронт заработать деньги": Бородай о том, кто сейчас воюет со стороны Украины

Кадровый состав ВСУ в основном уничтожен, но пушечного мяса на фронте у них хватает, потому что на Украине, подчиненной Киеву, это остался единственный способ заработать деньги, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру

2022-08-17T08:30

2022-08-17T08:30

2022-08-17T08:30

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Заместитель главы Министерства информации республики Даниил Безсонов ранее заявил, что с начала специальной военной операции в рядах вооруженных сил Украины осталось 10% кадрового состава.По его мнению, украинская экономика рухнула окончательно до того момента, пока она не станет российской, и украинцы идут на фронт заработать деньги.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220816/1037723878.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, александр бородай