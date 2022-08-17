"Они идут на фронт заработать деньги": Бородай о том, кто сейчас воюет со стороны Украины - 17.08.2022 Украина.ру
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"Они идут на фронт заработать деньги": Бородай о том, кто сейчас воюет со стороны Украины
"Они идут на фронт заработать деньги": Бородай о том, кто сейчас воюет со стороны Украины - 17.08.2022 Украина.ру
"Они идут на фронт заработать деньги": Бородай о том, кто сейчас воюет со стороны Украины
Кадровый состав ВСУ в основном уничтожен, но пушечного мяса на фронте у них хватает, потому что на Украине, подчиненной Киеву, это остался единственный способ заработать деньги, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
2022-08-17T08:30
2022-08-17T08:30
новости
украина
россия
александр бородай
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Заместитель главы Министерства информации республики Даниил Безсонов ранее заявил, что с начала специальной военной операции в рядах вооруженных сил Украины осталось 10% кадрового состава.По его мнению, украинская экономика рухнула окончательно до того момента, пока она не станет российской, и украинцы идут на фронт заработать деньги.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220816/1037723878.html
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новости, украина, россия, александр бородай
Новости, Украина, Россия, Александр Бородай

"Они идут на фронт заработать деньги": Бородай о том, кто сейчас воюет со стороны Украины

08:30 17.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ БТР украинский военнослужащий
ВСУ БТР украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
Кадровый состав ВСУ в основном уничтожен, но пушечного мяса на фронте у них хватает, потому что на Украине, подчиненной Киеву, это остался единственный способ заработать деньги, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
Заместитель главы Министерства информации республики Даниил Безсонов ранее заявил, что с начала специальной военной операции в рядах вооруженных сил Украины осталось 10% кадрового состава.
Да, кадровый состав ВСУ в основном уничтожен. Но я напомню, что мы воюем против армии, которая прошла четыре волны тотальной мобилизации. Пушечного мяса на фронте у них хватает. Тем более, по сути дела, на Украине, подчиненной Киеву, это остался единственный способ заработать какие-то деньги.
Александр Бородай интервью
Александр Бородай
депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса
По его мнению, украинская экономика рухнула окончательно до того момента, пока она не станет российской, и украинцы идут на фронт заработать деньги.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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08:45Стариков: санкции против РФ, очевидно, исчерпались
08:30"Они идут на фронт заработать деньги": Бородай о том, кто сейчас воюет со стороны Украины
08:25На Украине останавливаются сахарные заводы
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08:00Бородай раскрыл потери Союза добровольцев Донбасса на Украине
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