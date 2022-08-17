https://ukraina.ru/20220817/1037735491.html
"Они идут на фронт заработать деньги": Бородай о том, кто сейчас воюет со стороны Украины
"Они идут на фронт заработать деньги": Бородай о том, кто сейчас воюет со стороны Украины - 17.08.2022 Украина.ру
"Они идут на фронт заработать деньги": Бородай о том, кто сейчас воюет со стороны Украины
Кадровый состав ВСУ в основном уничтожен, но пушечного мяса на фронте у них хватает, потому что на Украине, подчиненной Киеву, это остался единственный способ заработать деньги, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
2022-08-17T08:30
2022-08-17T08:30
2022-08-17T08:30
новости
украина
россия
александр бородай
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Заместитель главы Министерства информации республики Даниил Безсонов ранее заявил, что с начала специальной военной операции в рядах вооруженных сил Украины осталось 10% кадрового состава.По его мнению, украинская экономика рухнула окончательно до того момента, пока она не станет российской, и украинцы идут на фронт заработать деньги.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220816/1037723878.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, александр бородай
"Они идут на фронт заработать деньги": Бородай о том, кто сейчас воюет со стороны Украины
Кадровый состав ВСУ в основном уничтожен, но пушечного мяса на фронте у них хватает, потому что на Украине, подчиненной Киеву, это остался единственный способ заработать деньги, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру