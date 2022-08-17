"Неприятностей стало больше": Бородай про мины "Лепесток", которые раскидывают ВСУ
ВСУ рассеивают мины ПФМ-1 ("Лепесток") на всех участках фронта, на которых подрываются мирные жители, военные, животные и автомобили, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
Он рассказал, что ВСУ на изюмско-славянском и кураховском направлениях продолжают использовать мины "Лепестки".
Поля, засеянные "Лепестками", встречаются сейчас практически на всех участках фронта. Их довольно легко рассеивать, потому что это не происходит вручную. Заряжаются "Ураганы" этими "лепестками" и выстреливается огромный пакет мин, десятки тысяч штук.
По его словам, на "Лепестках" подрываются мирные жители, военные, коровы, колеса машин, но единственное, что выдерживает это оружие - это гусеничная техника.
Так же сейчас появились "Лепестки" другой модификации – квадратные, более мощные, поэтому "неприятностей стало больше", заключил Бородай.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
15 августа, 16:21СпецоперацияПотери ВСУ, трансформация армии и мобилизация. Главное на Украине на 16:00 15 августаУкраинские военные продолжают нести потери. Глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что спецоперация застала в ВСУ в начале масштабных реформ. На Украине продлили военное положение и мобилизацию, а также готовятся выделить новые деньги армии