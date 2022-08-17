https://ukraina.ru/20220817/1037719406.html

"Неприятностей стало больше": Бородай про мины "Лепесток", которые раскидывают ВСУ

"Неприятностей стало больше": Бородай про мины "Лепесток", которые раскидывают ВСУ - 17.08.2022 Украина.ру

"Неприятностей стало больше": Бородай про мины "Лепесток", которые раскидывают ВСУ

ВСУ рассеивают мины ПФМ-1 ("Лепесток") на всех участках фронта, на которых подрываются мирные жители, военные, животные и автомобили, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру

2022-08-17T05:30

2022-08-17T05:30

2022-08-17T05:30

мины

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Он рассказал, что ВСУ на изюмско-славянском и кураховском направлениях продолжают использовать мины "Лепестки".По его словам, на "Лепестках" подрываются мирные жители, военные, коровы, колеса машин, но единственное, что выдерживает это оружие - это гусеничная техника.Так же сейчас появились "Лепестки" другой модификации – квадратные, более мощные, поэтому "неприятностей стало больше", заключил Бородай.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220815/1037688354.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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мины, всу, новости, украина, россия