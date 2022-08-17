"Неприятностей стало больше": Бородай про мины "Лепесток", которые раскидывают ВСУ - 17.08.2022 Украина.ру
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"Неприятностей стало больше": Бородай про мины "Лепесток", которые раскидывают ВСУ
"Неприятностей стало больше": Бородай про мины "Лепесток", которые раскидывают ВСУ - 17.08.2022 Украина.ру
"Неприятностей стало больше": Бородай про мины "Лепесток", которые раскидывают ВСУ
ВСУ рассеивают мины ПФМ-1 ("Лепесток") на всех участках фронта, на которых подрываются мирные жители, военные, животные и автомобили, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
2022-08-17T05:30
2022-08-17T05:30
мины
всу
новости
украина
россия
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Он рассказал, что ВСУ на изюмско-славянском и кураховском направлениях продолжают использовать мины "Лепестки".По его словам, на "Лепестках" подрываются мирные жители, военные, коровы, колеса машин, но единственное, что выдерживает это оружие - это гусеничная техника.Так же сейчас появились "Лепестки" другой модификации – квадратные, более мощные, поэтому "неприятностей стало больше", заключил Бородай.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220815/1037688354.html
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мины, всу, новости, украина, россия
мины, ВСУ, Новости, Украина, Россия

"Неприятностей стало больше": Бородай про мины "Лепесток", которые раскидывают ВСУ

05:30 17.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазминирование в центре Донецка
Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
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ВСУ рассеивают мины ПФМ-1 ("Лепесток") на всех участках фронта, на которых подрываются мирные жители, военные, животные и автомобили, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
Он рассказал, что ВСУ на изюмско-славянском и кураховском направлениях продолжают использовать мины "Лепестки".
Поля, засеянные "Лепестками", встречаются сейчас практически на всех участках фронта. Их довольно легко рассеивать, потому что это не происходит вручную. Заряжаются "Ураганы" этими "лепестками" и выстреливается огромный пакет мин, десятки тысяч штук.
Александр Бородай интервью
Александр Бородай
депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса
По его словам, на "Лепестках" подрываются мирные жители, военные, коровы, колеса машин, но единственное, что выдерживает это оружие - это гусеничная техника.
Так же сейчас появились "Лепестки" другой модификации – квадратные, более мощные, поэтому "неприятностей стало больше", заключил Бородай.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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