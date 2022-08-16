https://ukraina.ru/20220816/1037734455.html

Отмена виз для россиян, обстрелы, снос памятников. Главное на Украине на 16:00 16 августа

Отмена виз для россиян, обстрелы, снос памятников. Главное на Украине на 16:00 16 августа - 16.08.2022 Украина.ру

Отмена виз для россиян, обстрелы, снос памятников. Главное на Украине на 16:00 16 августа

Украина.ру, 16.08.2022

2022-08-16T16:00

2022-08-16T16:00

2022-08-16T16:01

хроники

эксклюзив

памятники

эстония

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лнр

днр

кулеба

европа

визы

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Глава МИД Украины усомнился, что Европа отменит визы на въезд для россиян. Украинские военные разрушили школу в ЛНР. В Эстонии решили демонтировать еще шесть советских памятниковПолная отмена виз для россиян на въезд в Европу сомнительна. Об этом заявил глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба в программе "В гостях у Гордона". Запись интервью доступна на YouTube.По его словам, если эти страны перестанут выдавать визы и впускать по уже действующим, то пассажиропоток в Европу сократится практически до нуля.В августе европейские страны начали активно обсуждать введение визовых ограничений в отношении российских граждан.В том числе прозвучали призывы о полном отказе от выдачи виз россиянам, и некоторые страны уже пошли на такой шаг — например, Чехия сделала это еще в конце февраля, в июне запрет продлили до марта 2023 года. Эстония в августе решила прекратить пускать россиян с шенгенскими визами, которые страна ранее выдала.С призывом полностью прекратить выдачу виз россиянам выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что граждане страны должны "жить в своем собственном мире, пока не изменят свою философию", так как они "отбирают чужую землю".Кулеба призвал страны G7 (в группу входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада) прекратить выдавать визы россиянам.В Вашингтоне на это заявили, что не хотят наносить вред российскому народу."Не с ним у нас разногласия", — отметили в Госдепартаменте США.Еврокомиссия отмечала, что визовый кодекс ЕС не предусматривает возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, поскольку есть определенные категории граждан, которые должны получать разрешение на въезд (например, члены семей, журналисты или диссиденты). Однако страны ЕС могут самостоятельно "изучать каждый вопрос выдачи краткосрочных виз в конкретной ситуации", указали в Еврокомиссии.По поводу введения полного запрета на въезд россиян с визами в страны союза среди членов ЕС есть разногласия. Так, Литва призвала ввести подобный запрет на уровне всего Евросоюза, в Чехии и Дании отмечали, что поддержат его, если это будет общеевропейское решение. В ФРГ же усомнились в возможности применения подобной меры.В Кремле указывали на бесперспективность идеи ввести такого рода запрет для россиян.Ранее Кулеба признался, что его семья покинула территорию Украины после начала специальной военной операции России. По его словам, это произошло в ночь на 25 февраля.Впоследствии пресс-секретарь МИД России Мария Захарова отреагировала на его слова, сыронизировав над "истинностью патриотизма" украинских чиновников.Обстрелы ДонбассаДнем во вторник украинские войска (за 20 минут) трижды обстреляли Донецк, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, семь снарядов калибром 122 миллиметра и 15 мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 14.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.40 – населенный пункт Георгиевка - город Донецк (поселок шахты "Трудовской"): выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра; 13.40 – населенный пункт Марьинка - город Донецк (поселок шахты "Трудовской"): выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.При обстрелах были уничтожены производственные цеха горводоканала, повреждена школа. Власти сообщали о ранении четырех мирных жителей, один из них подорвался на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток".Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли также территорию в Донецке, где расположены объекты компании "Вода Донбасса", зафиксированы попадания в здания. Фотографии последствий обстрела разместили в Telegram-канале официального сайта Донецкой Народной республики (ДНР).В сообщении под фотографиями уточняется, что обстрелам подверглась "территория водоканала, расположенного по ул. Щорса в Киевском районе Донецка".На фотографиях видно, что в некоторые постройки были прямые попадания снарядов. Кроме того, на фото запечатлена сгоревшая и получившая повреждения техника предприятия.Также отмечалось, что украинские войска за пять минут обстреляли Зайцево (Южное) и Горловку, выпустив по ним семь мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.При обстреле Владимировки в ДНР со стороны украинских войск ранения получил мужчина, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики."Вооруженные формирования Украины обстреляли Владимировку, по улице Парковой ранен мужчина", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.Ранее во вторник штаб сообщал о гибели женщины во Владимировке из-за обстрела со стороны украинских войск.Что касается, Луганской Народной Республики, в результате обстрела украинцев там была разрушена школа, повреждено более 10 домов.Генпрокуратура ЛНР сообщила, что в результате обстрела также повреждено железнодорожное депо станции Родаково и кровля детского сада."По результатам проведения проверки будет возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 439 УК ЛНР ("Применение запрещенных средств и методов войны"), ст. 440 УК ЛНР ("Геноцид") ", - добавили в прокуратуре.Поселок городского типа Родаково находится в Славяносербском районе ЛНР, примерно в 30 км на запад от Луганска. По данным с сайта Минобразования республики, в поселке одна школа.Снос советских памятниковПамятник советскому танку Т-34 в Нарве сняли с постамента и готовят к отправке в Эстонский военный музей, улица вокруг него перекрыта, сообщает ERR.По информации корреспондента, вокруг места, где был установлен памятник, полиция выставила оцепление и перекрыла близлежащие дороги. В демонтаже задействованы силы полиции и Минобороны страны.Власти Нарвы решили перенести установленный памятник в виде советского танка Т-34 в Эстонский военный музей в начале августа.Памятник Т-34 расположен на левом берегу Нарвы. Он обозначает место, где советские войска переправились через реку, чтобы отбросить немецкие войска от города. Монумент был установлен в мае 1970 года.По словам премьер-министра республики Каи Каллас, после 24 февраля военные памятники СССР в публичном пространстве Эстонии "перестали быть только местной проблемой"."Никто из нас не хочет, чтобы агрессивный в военном отношении и враждебный сосед разжигал напряженность в нашем доме. Согласно Конституции, центральной ценностью эстонского государства является внутренний мир, а одной из первостепенных задач государства является защита внутреннего и внешнего мира. Мы не дадим России возможность использовать прошлое для нарушения внутреннего мира в Эстонии", — сказала она.Глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу призвал убрать танк в течение месяца, пишет ERR. По его словам, негативной стороной истории о "Бронзовом солдате" стало то, что "конфликт созревал в течение года", в результате чего тысячи людей собрались для выражения своего отношения к происходящему."Российским агентам влияния дали возможность поднять пыль, поэтому все закончилось таким кризисом", — уверен министр. Промедление не в интересах эстонцев и эстонского государства, утверждал он.Нарва — третий по величине и самый "русский" город Эстонии: его население составляет около 60 тыс. человек, из которых более 95% — русскоязычные.По данным переписи населения Эстонии за 2021 год в стране проживают около 24% русских, или 315 тыс. человек.Мэр Нарвы Катри Райк выступала против переноса памятника Т-34."Танк это часть оставшейся гордости за то, что я здесь русский, я представляю тех, кто освободил Эстонию от фашистов, кто построил Нарву. Так что это маленький знак идентичности и гордости", — утверждала она.Уже после решения властей о переносе памятника Райк усомнилась в возможности вновь баллотироваться в рийгикогу (эстонский парламент) в 2023 году. Она пояснила, что не хотела бы находиться в одном зале с теми, кто согласовал решение о переносе памятников.Помимо танка-памятника Т-34 в Нарве, эстонские власти перенесут еще шесть советских монументов.По словам премьера Эстониии, демонтажу также будут подвергнуты мемориальные плиты на Петровской площади, обелиск красноармейцам, памятник Герою Советского Союза Игорю Графову, пара монументов, посвященных Второй мировой войне, в городе Нарва-Йыэсуу и памятник советскому десанту в поселке Мерикюла.

https://ukraina.ru/20220816/1037716657.html

https://ukraina.ru/20220816/1037705990.html

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хроники, эксклюзив, памятники, эстония, обстрелы, лнр, днр, кулеба, европа, визы, россия