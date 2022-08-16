https://ukraina.ru/20220816/1037731362.html
ФСБ сообщила о подрыве украинскими диверсантами опор ЛЭП в Курске
ФСБ сообщила о подрыве украинскими диверсантами опор ЛЭП в Курске - 16.08.2022 Украина.ру
ФСБ сообщила о подрыве украинскими диверсантами опор ЛЭП в Курске
Украинские диверсанты 4, 9 и 12 августа подорвали опоры линий электропередачи, по которым Курская АЭС поставляет электричество промышленным и гражданским потребителям. Об этом говорится в распространенном 16 августа заявлении ФСБ России
2022-08-16T15:16
2022-08-16T15:16
2022-08-16T15:16
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По статье "Теракт" возбудили уголовное дело. Силовики разыскивают преступников и их возможных сообщников. Правоохранители усилили охрану объектов атомной энергии.
https://ukraina.ru/20220320/1033566232.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, фсб, курск, аэс, подрыв, диверсия
Новости, ФСБ, Курск, АЭС, подрыв, диверсия
ФСБ сообщила о подрыве украинскими диверсантами опор ЛЭП в Курске
Украинские диверсанты 4, 9 и 12 августа подорвали опоры линий электропередачи, по которым Курская АЭС поставляет электричество промышленным и гражданским потребителям. Об этом говорится в распространенном 16 августа заявлении ФСБ России