ФСБ сообщила о подрыве украинскими диверсантами опор ЛЭП в Курске

ВСУ атаковали ЛЭП в Донецке, питающую Центральный и Северный водоузлы Украинские войска атаковали ЛЭП в Киевском районе Донецка, повреждена линия, питающая Центральный и Северный водоузлы, из-за чего ряд абонентов остались без воды, сообщает штаб территориальной обороны ДНР, который цитирует РИА Новости