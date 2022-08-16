ФСБ сообщила о подрыве украинскими диверсантами опор ЛЭП в Курске - 16.08.2022 Украина.ру
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ФСБ сообщила о подрыве украинскими диверсантами опор ЛЭП в Курске
ФСБ сообщила о подрыве украинскими диверсантами опор ЛЭП в Курске - 16.08.2022 Украина.ру
ФСБ сообщила о подрыве украинскими диверсантами опор ЛЭП в Курске
Украинские диверсанты 4, 9 и 12 августа подорвали опоры линий электропередачи, по которым Курская АЭС поставляет электричество промышленным и гражданским потребителям. Об этом говорится в распространенном 16 августа заявлении ФСБ России
2022-08-16T15:16
2022-08-16T15:16
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По статье "Теракт" возбудили уголовное дело. Силовики разыскивают преступников и их возможных сообщников. Правоохранители усилили охрану объектов атомной энергии.
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Новости, ФСБ, Курск, АЭС, подрыв, диверсия

ФСБ сообщила о подрыве украинскими диверсантами опор ЛЭП в Курске

15:16 16.08.2022
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Украинские диверсанты 4, 9 и 12 августа подорвали опоры линий электропередачи, по которым Курская АЭС поставляет электричество промышленным и гражданским потребителям. Об этом говорится в распространенном 16 августа заявлении ФСБ России
"Действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС", - говорится в сообщении.
По статье "Теракт" возбудили уголовное дело. Силовики разыскивают преступников и их возможных сообщников. Правоохранители усилили охрану объектов атомной энергии.
ВСУ оружие военнослужащий Украина солдат - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
20 марта, 10:35
ВСУ атаковали ЛЭП в Донецке, питающую Центральный и Северный водоузлыУкраинские войска атаковали ЛЭП в Киевском районе Донецка, повреждена линия, питающая Центральный и Северный водоузлы, из-за чего ряд абонентов остались без воды, сообщает штаб территориальной обороны ДНР, который цитирует РИА Новости
 
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