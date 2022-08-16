Не только ВСУ: Шойгу рассказал, кто противостоит российским военнослужащим на Украине - 16.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Не только ВСУ: Шойгу рассказал, кто противостоит российским военнослужащим на Украине
Не только ВСУ: Шойгу рассказал, кто противостоит российским военнослужащим на Украине - 16.08.2022 Украина.ру
Не только ВСУ: Шойгу рассказал, кто противостоит российским военнослужащим на Украине
Западные силы противостоят российским военным на Украине и ведут против РФ гибридную войну. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 16 августа, выступая на X Московской конференции по международной безопасности
2022-08-16T11:09
2022-08-16T11:09
спецоперация
новости
сергей шойгу
запад
всу
военная помощь
нато
вс рф
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В подтверждение своего тезиса глава российского военного ведомства указал на увеличившиеся поставки вооружения и техники киевскому режиму и обучение его военнослужащих со стороны Запада.По его словам, иностранные военные советники осуществляют координацию и планирование действий войск киевского режима. Также ВСУ получают от НАТО разведданные и под контролем иностранных специалистов используют вооружение в ходе боевых действий, подчеркнул министр.
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новости, сергей шойгу, запад, всу, военная помощь, нато, вс рф
Спецоперация, Новости, Сергей Шойгу, Запад, ВСУ, военная помощь, НАТО, ВС РФ

Не только ВСУ: Шойгу рассказал, кто противостоит российским военнослужащим на Украине

11:09 16.08.2022
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP / Efrem Lukatsky
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Западные силы противостоят российским военным на Украине и ведут против РФ гибридную войну. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 16 августа, выступая на X Московской конференции по международной безопасности
В подтверждение своего тезиса глава российского военного ведомства указал на увеличившиеся поставки вооружения и техники киевскому режиму и обучение его военнослужащих со стороны Запада.

На Украине российским военнослужащим противостоят объединённые силы Запада, которые управляют руководством этой страны в гибридной войне против России

Совещание С. Шойгу с руководством Минобороны РФ
Сергей Шойгу
Министр обороны РФ
По его словам, иностранные военные советники осуществляют координацию и планирование действий войск киевского режима.
ВСУ боец - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 07:24
Иностранные советники разрабатывали оперативные планы ВСУОперативные планы Минобороны Украины разрабатывали иностранные советники. Об этом сообщил участник российской хакерской группы RaHDit, передает 11 июля РИА Новости
Также ВСУ получают от НАТО разведданные и под контролем иностранных специалистов используют вооружение в ходе боевых действий, подчеркнул министр.
 
СпецоперацияНовостиСергей ШойгуЗападВСУвоенная помощьНАТОВС РФ
 
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