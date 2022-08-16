https://ukraina.ru/20220816/1037713075.html

Не только ВСУ: Шойгу рассказал, кто противостоит российским военнослужащим на Украине

Не только ВСУ: Шойгу рассказал, кто противостоит российским военнослужащим на Украине - 16.08.2022 Украина.ру

Не только ВСУ: Шойгу рассказал, кто противостоит российским военнослужащим на Украине

Западные силы противостоят российским военным на Украине и ведут против РФ гибридную войну. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 16 августа, выступая на X Московской конференции по международной безопасности

2022-08-16T11:09

2022-08-16T11:09

2022-08-16T11:09

спецоперация

новости

сергей шойгу

запад

всу

военная помощь

нато

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037018378_0:0:3277:1843_1920x0_80_0_0_779cd9abe821b29b48e75ad570d37730.jpg

В подтверждение своего тезиса глава российского военного ведомства указал на увеличившиеся поставки вооружения и техники киевскому режиму и обучение его военнослужащих со стороны Запада.По его словам, иностранные военные советники осуществляют координацию и планирование действий войск киевского режима. Также ВСУ получают от НАТО разведданные и под контролем иностранных специалистов используют вооружение в ходе боевых действий, подчеркнул министр.

https://ukraina.ru/20220712/1034336623.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей шойгу, запад, всу, военная помощь, нато, вс рф