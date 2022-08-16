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Не только ВСУ: Шойгу рассказал, кто противостоит российским военнослужащим на Украине
Не только ВСУ: Шойгу рассказал, кто противостоит российским военнослужащим на Украине - 16.08.2022 Украина.ру
Не только ВСУ: Шойгу рассказал, кто противостоит российским военнослужащим на Украине
Западные силы противостоят российским военным на Украине и ведут против РФ гибридную войну. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 16 августа, выступая на X Московской конференции по международной безопасности
2022-08-16T11:09
2022-08-16T11:09
2022-08-16T11:09
спецоперация
новости
сергей шойгу
запад
всу
военная помощь
нато
вс рф
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В подтверждение своего тезиса глава российского военного ведомства указал на увеличившиеся поставки вооружения и техники киевскому режиму и обучение его военнослужащих со стороны Запада.По его словам, иностранные военные советники осуществляют координацию и планирование действий войск киевского режима. Также ВСУ получают от НАТО разведданные и под контролем иностранных специалистов используют вооружение в ходе боевых действий, подчеркнул министр.
https://ukraina.ru/20220712/1034336623.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей шойгу, запад, всу, военная помощь, нато, вс рф
Спецоперация, Новости, Сергей Шойгу, Запад, ВСУ, военная помощь, НАТО, ВС РФ
Не только ВСУ: Шойгу рассказал, кто противостоит российским военнослужащим на Украине
Западные силы противостоят российским военным на Украине и ведут против РФ гибридную войну. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 16 августа, выступая на X Московской конференции по международной безопасности