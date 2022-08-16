Путин: Запад уготовил народу Украины судьбу пушечного мяса - 16.08.2022 Украина.ру
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Путин: Запад уготовил народу Украины судьбу пушечного мяса
Путин: Запад уготовил народу Украины судьбу пушечного мяса - 16.08.2022 Украина.ру
Путин: Запад уготовил народу Украины судьбу пушечного мяса
Западные элиты разжигают конфликты, рушат систему коллективной безопасности для удержания гегемонии. Об этом 16 августа на открытии X Московской конференции по безопасности рассказал президент России Владимир Путин. Его выступление транслировали российские телеканалы
2022-08-16T10:56
2022-08-16T10:56
новости
владимир путин
украина
нато
сво
спецоперация
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Вассалы США используют любые средства, сказал Путин. Они вмешиваются в дела суверенных государств, организовывают провокации, государственные перевороты и войны чтобы удержать "ускользающую из рук гегемонию".
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новости, владимир путин, украина, нато, сво
Новости, Владимир Путин, Украина, НАТО, СВО, Спецоперация

Путин: Запад уготовил народу Украины судьбу пушечного мяса

10:56 16.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина
Обращение президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Западные элиты разжигают конфликты, рушат систему коллективной безопасности для удержания гегемонии. Об этом 16 августа на открытии X Московской конференции по безопасности рассказал президент России Владимир Путин. Его выступление транслировали российские телеканалы
Для удержания своей гегемонии им нужны конфликты. Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект "анти-Россия", закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружениями, в том числе тяжёлыми
Владимир Путин
президент России
Вассалы США используют любые средства, сказал Путин. Они вмешиваются в дела суверенных государств, организовывают провокации, государственные перевороты и войны чтобы удержать "ускользающую из рук гегемонию".
Курт Волкер - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 12:44
Волкер и овцы: чего Запад требует от Украины
 
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