https://ukraina.ru/20220816/1037712447.html

Путин: Запад уготовил народу Украины судьбу пушечного мяса

Путин: Запад уготовил народу Украины судьбу пушечного мяса - 16.08.2022 Украина.ру

Путин: Запад уготовил народу Украины судьбу пушечного мяса

Западные элиты разжигают конфликты, рушат систему коллективной безопасности для удержания гегемонии. Об этом 16 августа на открытии X Московской конференции по безопасности рассказал президент России Владимир Путин. Его выступление транслировали российские телеканалы

2022-08-16T10:56

2022-08-16T10:56

2022-08-16T10:56

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Вассалы США используют любые средства, сказал Путин. Они вмешиваются в дела суверенных государств, организовывают провокации, государственные перевороты и войны чтобы удержать "ускользающую из рук гегемонию".

https://ukraina.ru/20220809/1037443740.html

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2022

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новости, владимир путин, украина, нато, сво