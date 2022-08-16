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Ровно в период СВО. Смена националистов у власти и подготовка к конфликту с Белоруссией

Ровно в период СВО. Смена националистов у власти и подготовка к конфликту с Белоруссией - 16.08.2022 Украина.ру

Ровно в период СВО. Смена националистов у власти и подготовка к конфликту с Белоруссией

В городе Ровно на западной Украине кипят политические страсти, а на улицах периодически возникают скандалы с внутренними переселенцами из-за их русского языка... Украина.ру, 16.08.2022

2022-08-16T07:58

2022-08-16T07:58

2022-08-16T07:59

эксклюзив

ровно

украина

сво

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В городе Ровно на западной Украине кипят политические страсти, а на улицах периодически возникают скандалы с внутренними переселенцами из-за их русского языка. Боевых действий в этом регионе не было, если не считать периодических "прилетов" по военным объектам, но местные власти заявляют, что разрабатывают план срочной эвакуации населения на случай вторжения из Белоруссии, а о нем здесь говорят всерьез.Жителей Сарненского района на севере области местные власти на днях попросили собрать "тревожный чемоданчик" с необходимыми вещами, продуктами и документами. Местная СБУ ежедневно повторяет призыв к местным жителям не использовать дроны особенно в северных районах области. Их использование частными лицами приравнивается к шпионажу. Вполне возможно в этих районах готовится какая-нибудь вооруженная провокация против Белоруссии.На текущей неделе Ровенская областная прокуратура отправила в суд дело против местного жителя, которого обвиняют в работе на Белоруссию и передаче ее правоохранителям данных о расположении блокпостов в области, для чего он якобы перешел границу, а передав данные устно, вернулся назад. Еще одного жителя Ровно и уроженца Крыма в городе судят за надпись "СССР" на его странице ВКонтакте, опубликованную несколько лет назад. За это ему грозит от 5 до 10 лет с конфискацией. На данный момент отделение СБУ области также проверяют на госизмену 18-летнюю жительницу города Ирину Конько, которая в комментарии в Instagramm написала, что ждет прихода россиян, хотя ее отец служит в ВСУ. Сама девушка утверждает, что подставила бывшая подруга.Местных лесников сейчас спешно тренируют, создавая из них бригаду егерей. Тем временем леса активно вырубают из-за опасений по поводу вероятного отсутствия отопления зимой. Поскольку лесников на работе осталось немного, незаконные вырубки приобрели систематический характер, а оставшиеся лесники жалуются, что браконьеры их просто избивают при попытке помешать вырубкам.Областной совет Ровно до 12 августа возглавлял представитель "Европейской солидарности" Сергей Кондрачук. Прославился он своей систематической борьбой с канонической православной церковью в регионе. "Я последовательно с 2008 года отстаиваю то, что на Украине и в Ровенской области в частности не должно быть ничего русского, не должно быть русских книг, не должно быть русской музыки, русской церкви. И это моя последовательная жизненная позиция", - заявлял недавно Кондрачук. Ранее областной совет под его руководством требовал, чтобы Россию называли официально Московщиной. В документе областного совета объясняется это тем, что якобы еще в XX веке россияне "носили одежду обезьяно-людей", а сами являются потомками угро-финнов. На этой неделе Ровенский областной совет будет рассматривать вопрос о полном запрете деятельности УПЦ (МП) на территории области.Тем временем бывшая жена Кондрачука обвиняет его в угрозах, физическом насилии. "После рождения второго ребенка он начал мне изменять, и обижать меня при детях. Он снимал на камеру, как он меня унижает, говорил ужасные вещи. Он разбил мне телефон. Он душил меня на глазах у детей, он нанес им психологическую травму. Такой человек не достоин того, чтобы руководить областью", - написала Оксана Кондрачук о своем бывшем муже. Сам глава областного совета называет жалобы своей бывшей жены, иски против него от православной церкви "спецоперацией российской ФСБ" за его последовательную антироссийскую политику. В пятницу 12 августа областной совет выразил недоверие Кондрачуку. Новым главой стал "Слуга народа" Андрей Карауш.Особым предметом гордости националистов Ровно является присутствие в городе ветеранов армии США, которые обучают территориальную оборону, а она, собственно, и состоит из боевиков националистических формирований. На рукавах формы украинских националистов вполне гармонически сочетаются украинские неонацистские лозунги с флагами США и Великобритании.Тем временем к 1 сентября в области готовят школы, которые сейчас повсеместно используются, как базы для ВСУ. По новым правилам, школы должны быть оборудованы бомбоубежищами. Родители школьников Ровно жалуются, что теперь на них повесили вдвое больше поборов. Если раньше с них регулярно собирали деньги "на шторы", то теперь собирают еще и на оборудование для бомбоубежища.В целом же заметно, что регион живет в тревожном ожидании конфликта с Белоруссией. К нему психологически готовят население, копают рвы, бетонируют бомбоубежища и военные объекты. Попутно усиливается борьба с потенциальными "изменниками", которых определяют по соцсетям и доносам соседей.

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Дмитрий Ковалевич

Дмитрий Ковалевич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич

эксклюзив, ровно, украина, сво