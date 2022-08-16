"Это проклятие": Рогов объяснил, почему Украину преследуют беды
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"Было послано проклятие": Рогов объяснил, почему Украину преследуют неудачи
"Это проклятие": Рогов объяснил, почему Украину преследуют беды
"Было послано проклятие": Рогов объяснил, почему Украину преследуют неудачи
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру выразил мнение, что несколько веков назад на Украину было послано проклятие
2022-08-16T08:30
2022-08-16T08:30
новости
запорожская область
владимир рогов
украина
референдум
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По словам Рогова, Запорожская область "вернулась домой" еще в 1654 году, когда существовала Переяславская Рада. В тот год было принято решение, в той форме, в которой оно могло быть принято в середине XVII столетия - была дана присяга русскому православному царю на Священном писании. При этом Рогов привел исторические факты - в присяге царю были слова о том, что если кто-то предаст или уйдет – на него будет послано проклятие.На протяжении всего периода в отрыве от большой России, Украина была в руинах. Даже происхождение этого слова, отмечает он, - чисто южнорусское – руина, руйнування, руйнацiя (разрушение – укр.).Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220716/1036438153.html
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новости, запорожская область, владимир рогов, украина, референдум
Новости, Запорожская область, Владимир Рогов, Украина, референдум

"Было послано проклятие": Рогов объяснил, почему Украину преследуют неудачи

08:30 16.08.2022
 
© РИА Новости . Юрий Стрельцов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости . Юрий Стрельцов
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Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру выразил мнение, что несколько веков назад на Украину было послано проклятие
По словам Рогова, Запорожская область "вернулась домой" еще в 1654 году, когда существовала Переяславская Рада. В тот год было принято решение, в той форме, в которой оно могло быть принято в середине XVII столетия - была дана присяга русскому православному царю на Священном писании.
При этом Рогов привел исторические факты - в присяге царю были слова о том, что если кто-то предаст или уйдет – на него будет послано проклятие.
Как только нашу землю отрывают от большой России, у нас сразу реально, как в известной песне – "что они ни делали, не идут дела". Именно так, видно, вот эту незалэжность (независимость - Ред.) мама родила. Но тут не мама, а какая-то мачеха по сути. Естественно, это проклятие реализовывалось.
Владимир Рогов
Владимир Рогов
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией"
На протяжении всего периода в отрыве от большой России, Украина была в руинах. Даже происхождение этого слова, отмечает он, - чисто южнорусское – руина, руйнування, руйнацiя (разрушение – укр.).
Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
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