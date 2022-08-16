https://ukraina.ru/20220816/1037675739.html

"Было послано проклятие": Рогов объяснил, почему Украину преследуют неудачи

"Это проклятие": Рогов объяснил, почему Украину преследуют беды

"Было послано проклятие": Рогов объяснил, почему Украину преследуют неудачи

Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру выразил мнение, что несколько веков назад на Украину было послано проклятие

2022-08-16T08:30

2022-08-16T08:30

2022-08-16T08:30

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По словам Рогова, Запорожская область "вернулась домой" еще в 1654 году, когда существовала Переяславская Рада. В тот год было принято решение, в той форме, в которой оно могло быть принято в середине XVII столетия - была дана присяга русскому православному царю на Священном писании. При этом Рогов привел исторические факты - в присяге царю были слова о том, что если кто-то предаст или уйдет – на него будет послано проклятие.На протяжении всего периода в отрыве от большой России, Украина была в руинах. Даже происхождение этого слова, отмечает он, - чисто южнорусское – руина, руйнування, руйнацiя (разрушение – укр.).Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220716/1036438153.html

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новости, запорожская область, владимир рогов, украина, референдум