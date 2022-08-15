Зачем пугает Кличко. Насколько на самом деле Украина готова к зиме - 15.08.2022 Украина.ру
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Зачем пугает Кличко. Насколько на самом деле Украина готова к зиме
Зачем пугает Кличко. Насколько на самом деле Украина готова к зиме - 15.08.2022 Украина.ру
Зачем пугает Кличко. Насколько на самом деле Украина готова к зиме
Украина.ру, 15.08.2022
2022-08-15T14:36
2022-08-15T14:43
отопительный сезон
отопление
газ
электроэнергия
уголь
эксклюзив
теракт
терроризм
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Мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей столицы о проблемах с отоплением зимой и призвал подготовить тёплую одежду и одеяла. Также могут быть проблемы с электричеством. Вроде бы ничего нового тут нет, ведь ещё 11 августа вице-премьер Ирина Верещук предупредила о перебоях в прифронтовых областях, а в подконтрольной Киеву части Донецкой области даже начата эвакуация… Но сейчас речь идёт о столице.Аналогичные сигналы приходят и из других регионов. В частности, тяжёлый отопительный сезон будет в Днепропетровской области, включая областной центр, а также в Одесской области. Вероятно, подобная ситуация будет и в других регионах страны.Ещё 15 июля прошло заседание Кабмина, на котором премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил: подготовка к отопительному сезону ведётся с апреля и уже создан оперативный штаб:"По состоянию на сегодняшний день Украина уже имеет 11,3 млрд кубов газа. Всего с начала года было закачано около 3 млрд кубометров голубого топлива. Созданы возможности для физического реверса газа из Европы. Несмотря на военные действия, добыча газа государственной компанией "Укргаздобыча" почти не снизилась. "Нафтогазу" поставлена задача к началу отопительного сезона иметь в хранилищах 19 млрд куб. м газа".Поскольку Украине своих возможностей скорее всего не хватит (до начала отопительного сезона Украина может закачать вряд ли более 1,5 млрд кубометров), правительство обратилось за помощью к США – какое-то количество сжиженного газа может быть поставлено в рамках "газового ленд-лиза". Правда, по словам главы "Нефтегаза" Юрия Витренко, полностью возместить дефицит США не смогут, но помочь попытаются. Евросоюз поддержать Украину вряд ли сможет – там запланировано снижение потребления газа на 15%.А вот относительно запасов угля украинские эксперты преисполнены оптимизма – по состоянию на середину августа осталось накопить 700 тысяч тонн. У нас, правда, есть сомнения: в прошлом году три четверти из 19,6 млн тонн импортированного угля поступили из России и Казахстана. В то же время значительная часть этого угля направлялась на нужды производства, которое сейчас остановлено (мариупольские заводы) или сокращено.В 2021 году производство электроэнергии в Украине составило 156,576 млрд кВт-ч. В месяцы отопительных периодов 2020 года потребление электроэнергии составило 72,5 млрд кВт-ч (по данным украинских экспертов в этом году потребление сократилось примерно на 40%). Вместе с ЗАЭС Украина может потерять около 20 млрд кВт-ч. (полугодовая выработка). Эта потеря не создаст проблем для поддержания рабочей частоты в энергосистеме.Вообще, отопительный сезон планировалось начать после 15 октября, в зависимости от погодных условий. Тут ничего нового нет, такая практика началась задолго до начала СВО – отопление включают, когда среднесуточная температура три дня подряд составляет не выше +8 градусов. Предполагается и что тарифы на газ не изменятся (7,4 тыс. грн за тысячу кубометров – примерно $ 200 или 12,2 тыс. руб., против 7,2 тыс. руб. – розничная цена на газ для населения в Москве и области), так же как не изменится и минимальная температура в помещениях +18 градусов (ранее обсуждалась возможность снижения температуры до +16).Отдельной проблемой является проблема с обеспечением жилья стеклом – единственным производителем листового стекла для металлопластиковых окон был Лисичанский стекольный завод "Пролетарий" (сейчас он не работает), но даже и пока он был под контролем Украины 98% стекла поставлялось из России и Белоруссии.Другое важное направление – обеспечение домов (главным образом в сельской местности) дровяными печами и/или котлами. На фоне дефицита такого рода приспособлений восстанавливается производство "буржуек" на Южном машиностроительном заводе и расширяется производство котлов на Днепропетровском электровозостроительном заводе. Официальной информации по этому поводу ещё нет. Правительство же озабочено доступностью дров – предполагается снятие законодательных ограничений на их заготовку.В целом, ситуация представляется сложной, но не критической и уж тем более не катастрофической.С одной стороны, у Украины недостаточные запасы угля и газа, но, по-прежнему, избыток электроэнергии (объёмы его производства, правда, тоже зависят от угля и газа).С другой стороны, позитивную роль играет сокращение промышленного производства и выезд немалой части населения страны за границу (в том числе – вместе с территориями).Реально сложной является ситуация на территориях, где проходили боевые действия и часть инфраструктуры выведена из строя.В чём же причина панических заявлений?Во-первых, она связана с тем, что запасов и мощностей действительно может не хватить, а потому людей надо заранее настраивать на экономию и возможные перебои.Во-вторых, Ирина Верещук 11 августа заявила, что "враг" намерен атаковать "теплоцентрали, те источники поставки энергии, которые необходимы и являются критическими для городов". О терактах на газонасосных станциях говорил и Кличко.Россия до сих пор ударов по тепловой инфраструктуре и энергогенерации не наносила, но это не значит, что они в принципе не могут наноситься. Впрочем, главное тут другое: Верещук упомянула, что проблемы с отоплением и электроэнергией могут возникнуть в Херсонской области, которая практически полностью контролируется Россией. А это значит, что Украина будет не только продолжать обстрелы ЗАЭС, чтобы исключить снабжение с неё освобождённых территорий, но и наносить удары по ТЭЦ и ЛЭП на этих территориях, чтобы не допустить нормального прохождения отопительного периода. Ну а информация о сложностях на территории собственно Украины должна убедить граждан, что причина проблем – именно в действиях российских войск и властей.
https://ukraina.ru/20220725/1036798930.html
https://ukraina.ru/20220217/1033294647.html
https://ukraina.ru/20220812/1037594333.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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отопительный сезон, отопление, газ, электроэнергия, уголь, эксклюзив, теракт, терроризм
отопительный сезон, отопление, газ, электроэнергия, уголь, Эксклюзив, теракт, терроризм

Зачем пугает Кличко. Насколько на самом деле Украина готова к зиме

14:36 15.08.2022 (обновлено: 14:43 15.08.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкции с требованием включить отопление в городах Украины
Акции с требованием включить отопление в городах Украины - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Василий Стоякин
Василий Стоякин
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Мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей столицы о проблемах с отоплением зимой и призвал подготовить тёплую одежду и одеяла. Также могут быть проблемы с электричеством. Вроде бы ничего нового тут нет, ведь ещё 11 августа вице-премьер Ирина Верещук предупредила о перебоях в прифронтовых областях, а в подконтрольной Киеву части Донецкой области даже начата эвакуация… Но сейчас речь идёт о столице.
Аналогичные сигналы приходят и из других регионов. В частности, тяжёлый отопительный сезон будет в Днепропетровской области, включая областной центр, а также в Одесской области. Вероятно, подобная ситуация будет и в других регионах страны.
- РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 04:30
"Смертность, как при ковиде": Носович рассказал про будущий отопительный сезон в ЕвропеМинимум, с чем европейцы столкнутся зимой после отказала от российских энергоресурсов – это приостановка работы промышленных предприятий, а максимум – к потере населения из-за отсутствия отопления в домах, сказал политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович в интервью Украина.ру
Ещё 15 июля прошло заседание Кабмина, на котором премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил: подготовка к отопительному сезону ведётся с апреля и уже создан оперативный штаб:
"По состоянию на сегодняшний день Украина уже имеет 11,3 млрд кубов газа. Всего с начала года было закачано около 3 млрд кубометров голубого топлива. Созданы возможности для физического реверса газа из Европы.
Несмотря на военные действия, добыча газа государственной компанией "Укргаздобыча" почти не снизилась. "Нафтогазу" поставлена задача к началу отопительного сезона иметь в хранилищах 19 млрд куб. м газа".
Поскольку Украине своих возможностей скорее всего не хватит (до начала отопительного сезона Украина может закачать вряд ли более 1,5 млрд кубометров), правительство обратилось за помощью к США – какое-то количество сжиженного газа может быть поставлено в рамках "газового ленд-лиза".
Правда, по словам главы "Нефтегаза" Юрия Витренко, полностью возместить дефицит США не смогут, но помочь попытаются. Евросоюз поддержать Украину вряд ли сможет – там запланировано снижение потребления газа на 15%.
А вот относительно запасов угля украинские эксперты преисполнены оптимизма – по состоянию на середину августа осталось накопить 700 тысяч тонн. У нас, правда, есть сомнения: в прошлом году три четверти из 19,6 млн тонн импортированного угля поступили из России и Казахстана.
В то же время значительная часть этого угля направлялась на нужды производства, которое сейчас остановлено (мариупольские заводы) или сокращено.
В 2021 году производство электроэнергии в Украине составило 156,576 млрд кВт-ч. В месяцы отопительных периодов 2020 года потребление электроэнергии составило 72,5 млрд кВт-ч (по данным украинских экспертов в этом году потребление сократилось примерно на 40%).
- РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 06:29
Весна придет, холоднее будет. Парадоксы отопительного сезона в УкраинеТрудности с прохождением холодной части года на Украине накапливаются неторопливо, но неумолимо, подобно нарастанию льдов в ледниковый период. Однако в предстоящем кризисе Киев может наконец решиться на самый рациональный и действенный шаг
Вместе с ЗАЭС Украина может потерять около 20 млрд кВт-ч. (полугодовая выработка). Эта потеря не создаст проблем для поддержания рабочей частоты в энергосистеме.
Вообще, отопительный сезон планировалось начать после 15 октября, в зависимости от погодных условий. Тут ничего нового нет, такая практика началась задолго до начала СВО – отопление включают, когда среднесуточная температура три дня подряд составляет не выше +8 градусов.
Предполагается и что тарифы на газ не изменятся (7,4 тыс. грн за тысячу кубометров – примерно $ 200 или 12,2 тыс. руб., против 7,2 тыс. руб. – розничная цена на газ для населения в Москве и области), так же как не изменится и минимальная температура в помещениях +18 градусов (ранее обсуждалась возможность снижения температуры до +16).
Отдельной проблемой является проблема с обеспечением жилья стеклом – единственным производителем листового стекла для металлопластиковых окон был Лисичанский стекольный завод "Пролетарий" (сейчас он не работает), но даже и пока он был под контролем Украины 98% стекла поставлялось из России и Белоруссии.
Другое важное направление – обеспечение домов (главным образом в сельской местности) дровяными печами и/или котлами.
На фоне дефицита такого рода приспособлений восстанавливается производство "буржуек" на Южном машиностроительном заводе и расширяется производство котлов на Днепропетровском электровозостроительном заводе. Официальной информации по этому поводу ещё нет.
Правительство же озабочено доступностью дров – предполагается снятие законодательных ограничений на их заготовку.
В целом, ситуация представляется сложной, но не критической и уж тем более не катастрофической.
С одной стороны, у Украины недостаточные запасы угля и газа, но, по-прежнему, избыток электроэнергии (объёмы его производства, правда, тоже зависят от угля и газа).
С другой стороны, позитивную роль играет сокращение промышленного производства и выезд немалой части населения страны за границу (в том числе – вместе с территориями).
Реально сложной является ситуация на территориях, где проходили боевые действия и часть инфраструктуры выведена из строя.
В чём же причина панических заявлений?
Во-первых, она связана с тем, что запасов и мощностей действительно может не хватить, а потому людей надо заранее настраивать на экономию и возможные перебои.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 14:49
Украина лжёт о Запорожской АЭС. Но Запад ей не верит
Во-вторых, Ирина Верещук 11 августа заявила, что "враг" намерен атаковать "теплоцентрали, те источники поставки энергии, которые необходимы и являются критическими для городов".
О терактах на газонасосных станциях говорил и Кличко.
Россия до сих пор ударов по тепловой инфраструктуре и энергогенерации не наносила, но это не значит, что они в принципе не могут наноситься. Впрочем, главное тут другое: Верещук упомянула, что проблемы с отоплением и электроэнергией могут возникнуть в Херсонской области, которая практически полностью контролируется Россией.
А это значит, что Украина будет не только продолжать обстрелы ЗАЭС, чтобы исключить снабжение с неё освобождённых территорий, но и наносить удары по ТЭЦ и ЛЭП на этих территориях, чтобы не допустить нормального прохождения отопительного периода.
Ну а информация о сложностях на территории собственно Украины должна убедить граждан, что причина проблем – именно в действиях российских войск и властей.
 
отопительный сезонотоплениегазэлектроэнергияугольЭксклюзивтеракттерроризм
 
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