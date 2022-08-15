https://ukraina.ru/20220815/1037673267.html

Попытка визового геноцида. "Железный занавес 2.0" – наказание за принадлежность к России

Попытка визового геноцида. "Железный занавес 2.0" – наказание за принадлежность к России - 15.08.2022 Украина.ру

Попытка визового геноцида. "Железный занавес 2.0" – наказание за принадлежность к России

Украина.ру, 15.08.2022

2022-08-15T14:28

2022-08-15T14:28

2022-08-15T15:05

эксклюзив

визы

россия

эстония

запад

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Уже в четверг, 18 августа, может начаться то, что Министерство иностранных дел РФ назвало визовой войной. Коллективный Запад начнёт опускать перед Россией и россиянами новый «железный занавес 2.0»Речь идет о решении властей Эстонии с 18 августа запретить въезд на свою территорию гражданам России, имеющим шенгенские визы, выданные Эстонией. Глава МИД республики Урмас Рейнсалу пояснил: визы останутся действительными, однако к их обладателям будут применяться санкции, то есть въезд в Эстонию будет запрещен.Перед этим посольство Латвии в России остановило выдачу виз россиянам на неопределенный срок. А президент Латвии Эгилс Левитс не только поддержал этот шаг, но и пошел дальше. Сначала напомнил, что Латвия перестала выдавать туристические визы с 24 февраля, а потом фактически призвал выдворить из страны всех постоянных жителей Латвии, которые примут российское гражданство, но имеют собственность на латвийской территории и ездят туда по визам. По словам Левитса, в будущем Латвия не должна больше выдавать этим «негражданам» виды на жительство — и «они должны будут покинуть нашу страну».По мнению Левитса, Россия всегда была имперской и представляла угрозу для соседей. А тот факт, что Латвия выдавала виды на жительство россиянам, которые покупали там жилье или инвестировали кругленькие суммы в латвийскую экономику, — это ошибка. Политик уверен: «торговля» видами на жительство и «неоправданная щедрость в выдаче видов на жительство» гражданам России, «за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых политических бизнесменов, создали риски безопасности и способствовали двуязычию и опасной политике». То есть мешали Латвии семимильно европеизироваться.Следом за Левитсом, 8 августа, премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что намерена ограничить поездки россиян в Финляндию и другие страны Евросоюза. Затем замглавы МИД Польши Петр Вавжик сообщил, что его ведомство разрабатывает концепцию, которая позволит не только не выдавать визы россиянам (поддерживает приостановление действия соглашения об упрощении визового режима для россиян), но и преодолевать сопротивление «старой» Европы, которая не хочет лишаться ни российских туристов, ни остатков имиджа демократий. «Против этого выступают крупные государства-члены, в том числе Германия, Франция и Нидерланды. <…> В связи с тем, что невозможно преодолеть сопротивление этих стран по приостановке действия соглашения об упрощении визового режима для граждан РФ, Польша работает над новым решением», — пояснил пан Вавжик. И добавил, что Польша уже несколько месяцев не выдает россиянам туристические визы, «осчастливливая» лишь дипломатов, водителей грузовиков, членов семей граждан Польши или других стран ЕС, а также обладателей «карты поляка». А также что Варшава координирует усилия с Литвой, Латвией, Эстонией, Чехией и Словакией. Значит, «решения по этому вопросу можно ожидать в ближайшие недели».В свою очередь Чехия, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза, предложит рассмотреть вопрос запрета выдачи виз россиянам на неформальной встрече глав МИД в конце августа.Эта евроинициатива, конечно же, получила, горячую поддержку в США. Уже 10 августа Госдепартамент США прокомментировал призыв Киева к «группе семи» (G7) прекратить выдачу виз гражданам России в таком духе, что, мол, США никого ни в чем не ограничивают, но жители России могут получить документы на въезд в США в дипломатическом представительстве Америки в любой стране, кроме России.Инициатором же визовых запретов и "железного занавеса 2.0" выступила Украина. Сначала ее руководство во главе с президентом Владимиром Зеленским заявило, что все россияне должны нести ответственность за "агрессию Путина". А если не хотят "свергать тирана", то должны быть наказаны. Все, поголовно!Затем новый виток русофобии стал олицетворять именно Зеленский. Он призвал европейские страны высылать всех русских, а закончил призывами объявить Россию "государством-террористом", потому что без этого победа Украины над Россией ему кажется немыслимой. Идею Зеленский сформулировал пару дней назад в очередном видео: "После всего, что оккупанты наделали на Украине, может быть лишь одно отношение к России — как к государству-террористу. И, кстати, именно с этой точки зрения стоит определяться с отношением к гражданам России. Я благодарю Чехию, государства Балтии и другие европейские страны, которые вынесли на официальный уровень дискуссии в Евросоюзе вопрос о визах для граждан государства-террориста. Должна быть гарантия, что российские убийцы и пособники государственного террора не будут пользоваться шенгеном. Нельзя разрушать саму идею Европы, наши общие европейские ценности, то есть нельзя превращать Европу в супермаркет, в котором неважно, кто заходит. Главное, чтобы человек просто рассчитался за товары".И "визовый геноцид" вполне возможен. Потому что применятся он ко всем без разбора по единому признаку – принадлежности к России. То есть человека ограничивают в правах по праву рождения: родился в России -- получай запрет, и не важно, какой-ты национальности. Европа уже практиковала такие подходы. Во-первых, при Адольфе Гитлере и его Холокосте – геноциде (истреблении) евреев только за то, что они евреи.Во-вторых, когда в 1946 году после Фултонской речи экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля Запад опустил перед СССР первый "железный занавес".Долго бытовало мнение, что СССР и весь соцлагерь сами отгородились от остального мира "железным занавесом". Но это ложь: именно Черчилль в Фултоне призвал оградить "цивилизованный Запада" от коммунизма, проистекающего из СССР. Политик тогда, 5 марта 1946 года, сказал, что не знает, "есть ли какие-то границы их (СССР - Авт.) экспансии". И продолжил: "От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике, через весь континент, был опущен "железный занавес". За этой линией располагаются все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы: Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест и София, все эти знаменитые города с населением вокруг них находятся в том, что я должен назвать советской сферой, и все они, в той или иной форме, объекты не только советского влияния, но и очень высокого, а в некоторых случаях и растущего контроля со стороны Москвы… Коммунистические партии, которые были очень маленькими во всех этих восточноевропейских государствах, были выращены до положения и силы, значительно превосходящих их численность, и они стараются достичь во всем тоталитарного контроля".А для подмены и спекуляций Запад быстренько использовал гитлеровские, точнее – геббельсовские лекала: именно гитлеровский министр пропаганды Йозеф Геббельс в своей статье "2000 год" от 23 февраля 1945 года высказал уверенность, что после покорения Германии СССР отгородит его от всех "железным занавесом". Но еще раньше, в 1917 году, об этом же говорил не принявший социалистические перемены русский философ Василий Розанов. Он сравнил события Октябрьской революции с театральным действом, после которого "с лязгом и скрипом" опустился громоздкий занавес из железа над русской историей.Так что этот тезис и политическое клише позаимствовали и у Розанова, и у Геббельса. Но сейчас Запад возвращается к черчиллевскому "оригиналу": сам закрывается от России. В 1946 году Черчилль назвал СССР причиной "международных трудностей" -- сейчас Запад так же называет Россию. С той только разницей, что "железный занавес №1" носил идеологическую – антикоммунистическую – основу, а теперь у "железного занавеса 2.0" -- национально-государственная основа. Но геноцидный характер процесса ограничений – по одному общему признаку рождения в России -- от этого не меняется.Чем собирается отвечать с этим Россия? В первую очередь, борется за правильную политическую оценку происходящего: это нарушение всех демократических ценностей, постулатов и понятий, которым так гордился Запада и даже критиковал Россию за отход от них. А теперь именно Запад выхолащивает одно из главных завоеваний мировой демократии – право людей на свободное передвижение.Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев откровенно заявил о развязывании США и с их подачи Европой "визовой войны" против россиян. "По вине Вашингтона запущен маховик "визовой войны", затрагивающей не только дипломатов, но и обычных граждан", — сказал Дарчиев.Но есть и второе главное: Россия готова на этот визовый демарш Запада отвечать не только политически, но и экономически. У нее все для этого есть. Комментарии российских политиков сводятся в основном к двум совершенно определенным тезисам. Первый тезис -- политический: "танкам визы не нужны – можем повторить". Дескать, если русофобия перевалит все разумные пределы, то у России есть силы, чтобы исправить все преступления против русских, и спецвоенная операции (СВО) в Прибалтике не займет столько времени, как в Украине. Даже несмотря на принадлежность этих стран к НАТО.Второй тезис – экономический: "вы стреляете себе в ногу и даже в голову". Экономические потери тех же стран Прибалтики от разрыва экономических связей с Россией не сравнимы даже с общими потерями Евросоюза от международных санкций против России. Туристы из России, российские инвестиции в недвижимость, использование Россией объектов прибалтийской логистики, платежи за транзит по из территории – это значительная доля поступлений в госбюджеты всех "трибалтийских вымиратов" и немалая доля их ВВП.Вот российские парламентарии и сенаторы, руководство Ростуризма пока говорят о нарушении международного права и демонстрации глупости руководства ЕС. И высказывают надежду, что Европа не примет опрометчивых решений по ограничению въезда российских туристов. Предупреждая, что в противном случае именно страны европейского континента потеряют больше от такого решения.Новый лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий откровенно назвал выступления латвийского президента "нацизмом в чистом виде". "Лидеры прибалтийских стран продолжают русофобские соревнования на приз в номинации "Кто обгонит Зеленского в звании "Главный неонацист новейшей истории". Сама по себе идея подобной ревизии омерзительна. Прямо скажем, это нацизм в чистом виде и ущемление прав и свобод по национальному признаку. Левитс вытер ноги о собственное национальное законодательство, исполнение которого, судя по всему, зависит от политической конъюнктуры. А точнее — от того, насколько сильно руководство Латвии хочет еще больше прогнуться перед коллективным Западом", — написал Слуцкий в своем Телеграм-канале.Так же резко демарш Прибалтики оценили и в Совете Федерации. Представитель комитета по международным делам Сергей Цеков назвал решение Латвии о запрете выдачи виз россиянам ксенофобским. И заявил: "подобные решения оправданы только ненавистью к России и к тем, кто проживает в России". По словам Цекова, у Москвы есть рычаги воздействия на Латвию. "Они будут носить политический и экономический характер. Возможности у нас для этого есть... Я думаю, что Латвия получит очень жесткий ответ. Какой конкретно — решать нашему руководству. Но на это надо очень жестко отвечать, поставить Латвию на место и дать понять, что ей аукнутся все эти решения", — резюмировал Цеков.Как бы там ни было, если визовый геноцид удастся, он будет свидетельствовать о том, что окружение России кольцом нестабильности и враждебности по внешнему контуру и периметру внешних границ входит в завершающую стадию. По крайней мере, в западном сегменте, где в Украине уже идет полноценная война, а также в Прибалтике и Скандинавии, где с вступлением Финляндии в НАТО уже нет нейтральных и спокойных границ. Зато поставлена четкая и взрывоопасная задача – вытолкать Россию из Балтики и сделать Балтийское море внутренним морем Альянса. Законопатить окно, которое прорубил еще Петр Первый.Другими словами, визовый геноцид – это новая грань в стратегии отмены России, которую Запад применяет для возбуждения общественного мнения в самой России. Москва не может на это не реагировать.

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эксклюзив, визы, россия, эстония, запад