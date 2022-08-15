https://ukraina.ru/20220815/1037663441.html

Военный эксперт объяснил, как русские "Забияки" побьют ВСУ и США лазерным оружием

Военный эксперт объяснил, как русские "Забияки" побьют ВСУ и США лазерным оружием - 15.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, как русские "Забияки" побьют ВСУ и США лазерным оружием

России не надо сбрасывать со счетов оружие на новых физических принципах. Пока еще прорыва в этом не произошло, но движение идет. Есть лазерный комплекс "Забияка", который при работе по ракетам HIMARS станет очень эффективной вещью. Главное — поднять энергетику лазерного луча, рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру

2022-08-15T10:38

2022-08-15T10:38

2022-08-15T10:39

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В последующем появятся машины с такими электромагнитными пушками. Они смогут работать по дронам на большой высоте, которые невозможно засечь. В ближайшие годы это направление выйдет в приоритет, рассуждает Кнутов.В ходе кампании на Украине мы поймем, как модернизировать это оружие. Может быть, мы увидим боевое применение этого оружия где-то через пару месяцев и сможем начать его массовый выпуск, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, лазер, всу, сша, россия