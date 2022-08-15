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Военный эксперт объяснил, как русские "Забияки" побьют ВСУ и США лазерным оружием
Военный эксперт объяснил, как русские "Забияки" побьют ВСУ и США лазерным оружием - 15.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как русские "Забияки" побьют ВСУ и США лазерным оружием
России не надо сбрасывать со счетов оружие на новых физических принципах. Пока еще прорыва в этом не произошло, но движение идет. Есть лазерный комплекс "Забияка", который при работе по ракетам HIMARS станет очень эффективной вещью. Главное — поднять энергетику лазерного луча, рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-08-15T10:38
2022-08-15T10:38
2022-08-15T10:39
новости
лазер
всу
сша
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В последующем появятся машины с такими электромагнитными пушками. Они смогут работать по дронам на большой высоте, которые невозможно засечь. В ближайшие годы это направление выйдет в приоритет, рассуждает Кнутов.В ходе кампании на Украине мы поймем, как модернизировать это оружие. Может быть, мы увидим боевое применение этого оружия где-то через пару месяцев и сможем начать его массовый выпуск, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, лазер, всу, сша, россия
Новости, лазер, ВСУ, США, Россия
Военный эксперт объяснил, как русские "Забияки" побьют ВСУ и США лазерным оружием
10:38 15.08.2022 (обновлено: 10:39 15.08.2022)
России не надо сбрасывать со счетов оружие на новых физических принципах. Пока еще прорыва в этом не произошло, но движение идет. Есть лазерный комплекс "Забияка", который при работе по ракетам HIMARS станет очень эффективной вещью. Главное — поднять энергетику лазерного луча, рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
"Мы уже видели работу наших магнитных ружей. Они эффективны, но дальность действия у них пока мала — всего 2,5 км. Это ружье можно использовать в ротном звене, когда рота идет в атаку и противник поднимает квадрокоптеры. Их можно засечь, но из автомата ты в них не попадаешь. ПЗРК тоже малоэффективный, потому что там используются холодные двигатели. А из такого ружья попасть можно", - привел пример эксперт.
В последующем появятся машины с такими электромагнитными пушками. Они смогут работать по дронам на большой высоте, которые невозможно засечь. В ближайшие годы это направление выйдет в приоритет, рассуждает Кнутов.
В ходе кампании на Украине мы поймем, как модернизировать это оружие. Может быть, мы увидим боевое применение этого оружия где-то через пару месяцев и сможем начать его массовый выпуск, заключил собеседник издания.