Страна без окон и дверей. О неочевидной причине принудительной эвакуации жителей Донбасса - 15.08.2022 Украина.ру
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Страна без окон и дверей. О неочевидной причине принудительной эвакуации жителей Донбасса
Страна без окон и дверей. О неочевидной причине принудительной эвакуации жителей Донбасса - 15.08.2022 Украина.ру
Страна без окон и дверей. О неочевидной причине принудительной эвакуации жителей Донбасса
Украина.ру, 15.08.2022
2022-08-15T09:24
2022-08-15T09:24
эксклюзив
украина
донбасс
экономика
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В Мариуполе началось восстановление остекления в многоквартирных домах. Одному лишь Невскому ремонтно-эксплуатационному управлению из Санкт-Петербурга предстоит заменить около 4 тыс. окон и оконных конструкций в 8 многоэтажках. Одновременно с этим мэр пока что подконтрольного киевской власти Славянска Вадим Лях сообщил, что отопления в городе не будет, добавив, что управляющие компании сливают воду и консервируют системы отопления. В качестве альтернативы отопительному сезону, горожанам Киев предложил эвакуацию.Одна из причин проведения добровольно-принудительной эвакуации помимо фактора политики — желание сорвать референдум и осложнить восстановление инфраструктуры, — а также отсутствие у Киева возможности купить энергоносители для запуска отопления, — осознание украинскими чиновниками своей неспособности восстановить тепловой контур в многоквартирных домах. Причина банальна: на Украине отсутствует производство металлопластиковых окон полного цикла.Но обо всём по порядку.Металлопластиковое окно состоит из стекла, профиля, фурнитуры, дистанционной рамки, герметика и уплотнителя, а также сорбента. Изучим, как обстоит дело с производством каждого перечисленного компонента на Украине.Главная проблема — стекло. Для его производства необходимы оксид кремния, сода и известь. Всего этого на Украине в избытке — месторождений порядка сотни с совокупным подтверждёнными запасами свыше 5 млн тонн. А вот стекольного завода, способного превратить три этих компонента в пригодное для резки листовое стекло нет ни одного.Из 30 стекольных заводов, которые были на территории Украины, производить листовое термополированное (флоат) стекло мог только Лисичанский стекольный завод "Пролетарий", а строительство стекольного завода, о котором говорили в 2019 году, в Киевской области так и не началось. За 30 лет ни крупный капитал, ни государство, не смогли изыскать пару сотен миллионов долларов для строительства завода по выпуску флоат-стекла — о его производстве никто не думал.Поэтому 98% добываемого сырья Украина экспортировала в РФ и РБ, откуда ввозилось готовое стекло, обеспечивающие порядка 70% потребностей Украины (250 тыс. тонн). Для сравнения: компания "Салаватстекло", контролирующая четверть российского рынка флоат-стекла, сможет закрыть потребности всей Украины в стекле за 104 рабочих дня.С профилем ситуация не сильно лучше. Для его производства нужна ПВХ-эмульсия, которую на Украине производило предприятие "Карпатынефтехим" из города Калуш, о котором многие узнали лишь благодаря хип-хоп группе с вокалистом в розовой панаме. В Калуше российский "Лукойл" в 2011 году запустил единственное на всю Украину промышленное производство суспензионного ПВХ мощностью порядка 300 тыс. тонн в год, что позволяло закрывать порядка 60–70% внутренних потребностей в оконном профиле. Россия к импортозамещению ПВХ приступила ещё в 2007 году, а в 2014 году компания "Сибур" запустила крупное производство ПВХ, что позволило сократить импорт данного полимера до минимальных значений.Половину фурнитуры для окон Украина импортировала, оставшуюся часть производили в Днепропетровске (теперь Днепре) на заводе немецкой компании Axor, откуда часть продукции экспортировали в Россию и ЕС. С марта 2022 года в г. Мценск Орловской области открылся уникальный по мировым меркам завод по производству оконной фурнитуры, что позволит существенно сократить объёмы импорта данных изделий.Потребности в дистанционных рамках украинскими производителями закрывались в лучшем случае на 40%, в отличие от сорбента, которым страна себя полностью обеспечивала. А вот герметик ввозился в 100% объёме.Вся эта кооперационная схема работала до начала СВО. После 24 февраля прекратился импорт стекла из России и Белоруссии, а завод "Карпатынефтехим" остановил вою работу. Закрыть потребности по стеклу за счёт поставок из ЕС — Турция и Китай из-за заблокированных портов отпадают — не вышло: европейское стекло даже без учёта доставки дороже как минимум на треть. Импортный ПВХ обходится на 12% дороже местного из-за необходимости уплаты 12% таможенной пошлины, отменить которую Киев то ли забыл, то ли счёл нецелесообразным.Как следствие — ещё в конце июня украинские СМИ стали писать о стекольном кризисе, росте стоимости окон на 15%, а стекла в разы. Без восстановления поставок стекла из России и Белоруссии складские запасы у производителей окон должны закончиться уже к сентябрю. И это при возросших как минимум втрое потребностях по стеклу, которые достигли к середине июня 300–400 тыс. м2 в месяц.Поэтому восстановление остекления даже в 100-тысячном Славянске — непосильная задача для украинской власти.А как же обстоит дело с окнами и стёклами в ЛНР и ДНР?Производство окон и в республиках есть, однако собственного выпуска профилей и стеклопакетов нет. На время действия минских соглашений мощностей заводов по производству окон в республиках хватало, но после 24 февраля они буквально захлебнулись под валом заказов, которые не могут удовлетворить.Крупнейшее в ДНР предприятие по производству окон в Макеевке за рабочую смену производило 150 стеклопакетов. Чтобы понять, что такое 150 стеклопакетов в сутки достаточно просто учесть, что в средней трёхкомнатной квартире без учёта остекления балкона необходимо 8–9 стеклопакетов различного размера. То есть дневного производства крупнейшего предприятия в ДНР хватит на остекление 18 квартир. А только упомянутому во введении "Невскому РЭУ" необходимо заменить 4 тыс. окон и оконных конструкций. Из 2 тыс. многоквартирных домов Мариуполя остекление к началу отопительного сезона нужно восстановить в 800 домах.Таким образом даже переход Макеевского завода на круглосуточный режим не позволит закрыть потребности республики по окнам и стёклам. Впрочем, нет никакой гарантии, что из-за мобилизации на предприятии остались все его 50 сотрудников, не говоря уже о возможности расширить штат. Поэтому призыв главы ДНР Дениса Пушилина открывать столько дочерних производств, сколько можно, был направлен в пустоту — масштабировать производство некому и нечем.Поэтому стекло в ДНР везут из России, оборудование для стекольной линии в ДНР обещает поставить Челябинская область. Но даже этого будет мало просто — для замены разбитых окон и вывернутых профилей придётся подключать десятки предприятий из России.Снизить поставки стекла из России можно за счёт перезапуска производства стекла в Лисичанске, где находятся два стекольных завода: "Пролетарий" и Лисичанский стекольный завод (бывший завод "Мехстекло", который используется "Пролетарием" в качестве второй производственной площадки). Пролетарий в "нулевых" при поддержке российского бизнеса прошёл модернизацию, освоив выпуск флоат-стекла. Затем к 2008 году его финансовое положение сильно ухудшилось и к 2013 году завод обанкротился. Однако после — судя по отрывочным сведениям из СМИ — завод перезапустили. Выпускал ли он листовое стекло, автору выяснить так и не удалось.Насколько пострадали оба предприятия в ходе боевых действий пока не ясно, сведений об их разрушении не было. Однако — судя по информации из лисичанских общегородских чатов — незадолго до освобождения города, оборудование с "Пролетария" демонтировали и вывезли вглубь Украины, а железнодорожную ветку, идущую на предприятие, порезали на металл.Хотелось бы ошибаться, но скорее всего, завод восстановлению уже не подлежит. Впрочем, потребность в его продукции в ближайшие годы останется очень высокой. А это вселяет надежду на возрождение предприятия.
https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html
https://ukraina.ru/20220810/1037501979.html
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Иван Лизан
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эксклюзив, украина, донбасс, экономика
Эксклюзив, Украина, Донбасс, Экономика

Страна без окон и дверей. О неочевидной причине принудительной эвакуации жителей Донбасса

09:24 15.08.2022
 
© AP / David Goldman
- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© AP / David Goldman
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Иван Лизан
Иван Лизан
журналист
Все материалы
В Мариуполе началось восстановление остекления в многоквартирных домах. Одному лишь Невскому ремонтно-эксплуатационному управлению из Санкт-Петербурга предстоит заменить около 4 тыс. окон и оконных конструкций в 8 многоэтажках. Одновременно с этим мэр пока что подконтрольного киевской власти Славянска Вадим Лях сообщил, что отопления в городе не будет, добавив, что управляющие компании сливают воду и консервируют системы отопления. В качестве альтернативы отопительному сезону, горожанам Киев предложил эвакуацию.
Иван Лизан - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 17:45
Иван Лизан: кто онПолитэкономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050
Одна из причин проведения добровольно-принудительной эвакуации помимо фактора политики — желание сорвать референдум и осложнить восстановление инфраструктуры, — а также отсутствие у Киева возможности купить энергоносители для запуска отопления, — осознание украинскими чиновниками своей неспособности восстановить тепловой контур в многоквартирных домах. Причина банальна: на Украине отсутствует производство металлопластиковых окон полного цикла.
Но обо всём по порядку.
Металлопластиковое окно состоит из стекла, профиля, фурнитуры, дистанционной рамки, герметика и уплотнителя, а также сорбента. Изучим, как обстоит дело с производством каждого перечисленного компонента на Украине.
Главная проблема — стекло. Для его производства необходимы оксид кремния, сода и известь. Всего этого на Украине в избытке — месторождений порядка сотни с совокупным подтверждёнными запасами свыше 5 млн тонн. А вот стекольного завода, способного превратить три этих компонента в пригодное для резки листовое стекло нет ни одного.
Из 30 стекольных заводов, которые были на территории Украины, производить листовое термополированное (флоат) стекло мог только Лисичанский стекольный завод "Пролетарий", а строительство стекольного завода, о котором говорили в 2019 году, в Киевской области так и не началось. За 30 лет ни крупный капитал, ни государство, не смогли изыскать пару сотен миллионов долларов для строительства завода по выпуску флоат-стекла — о его производстве никто не думал.
Полезли в берлогу медведя - он вышел. Что будет, когда выйдет дракон - Лизан дал расклад. Видео
10 августа, 15:16
Лизан: "Полезли в берлогу медведя - он вышел. Что будет, когда выйдет дракон". Видео
Поэтому 98% добываемого сырья Украина экспортировала в РФ и РБ, откуда ввозилось готовое стекло, обеспечивающие порядка 70% потребностей Украины (250 тыс. тонн). Для сравнения: компания "Салаватстекло", контролирующая четверть российского рынка флоат-стекла, сможет закрыть потребности всей Украины в стекле за 104 рабочих дня.
С профилем ситуация не сильно лучше. Для его производства нужна ПВХ-эмульсия, которую на Украине производило предприятие "Карпатынефтехим" из города Калуш, о котором многие узнали лишь благодаря хип-хоп группе с вокалистом в розовой панаме. В Калуше российский "Лукойл" в 2011 году запустил единственное на всю Украину промышленное производство суспензионного ПВХ мощностью порядка 300 тыс. тонн в год, что позволяло закрывать порядка 60–70% внутренних потребностей в оконном профиле. Россия к импортозамещению ПВХ приступила ещё в 2007 году, а в 2014 году компания "Сибур" запустила крупное производство ПВХ, что позволило сократить импорт данного полимера до минимальных значений.
Половину фурнитуры для окон Украина импортировала, оставшуюся часть производили в Днепропетровске (теперь Днепре) на заводе немецкой компании Axor, откуда часть продукции экспортировали в Россию и ЕС. С марта 2022 года в г. Мценск Орловской области открылся уникальный по мировым меркам завод по производству оконной фурнитуры, что позволит существенно сократить объёмы импорта данных изделий.
Потребности в дистанционных рамках украинскими производителями закрывались в лучшем случае на 40%, в отличие от сорбента, которым страна себя полностью обеспечивала. А вот герметик ввозился в 100% объёме.
Вся эта кооперационная схема работала до начала СВО. После 24 февраля прекратился импорт стекла из России и Белоруссии, а завод "Карпатынефтехим" остановил вою работу. Закрыть потребности по стеклу за счёт поставок из ЕС — Турция и Китай из-за заблокированных портов отпадают — не вышло: европейское стекло даже без учёта доставки дороже как минимум на треть. Импортный ПВХ обходится на 12% дороже местного из-за необходимости уплаты 12% таможенной пошлины, отменить которую Киев то ли забыл, то ли счёл нецелесообразным.
Демонстрация научных разработок по выращиванию пшеницы - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 06:00
"Никаких санкций": Лизан о том, почему история с сухогрузом из Бердянска закончилась мирноГлава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан считает, что России следует сосредоточить усилия не на экспорте зерна, а на его глубокой переработке. Своим мнением он поделился в интервью изданию Украина.ру
Как следствие — ещё в конце июня украинские СМИ стали писать о стекольном кризисе, росте стоимости окон на 15%, а стекла в разы. Без восстановления поставок стекла из России и Белоруссии складские запасы у производителей окон должны закончиться уже к сентябрю. И это при возросших как минимум втрое потребностях по стеклу, которые достигли к середине июня 300–400 тыс. м2 в месяц.
Поэтому восстановление остекления даже в 100-тысячном Славянске — непосильная задача для украинской власти.
А как же обстоит дело с окнами и стёклами в ЛНР и ДНР?
Производство окон и в республиках есть, однако собственного выпуска профилей и стеклопакетов нет. На время действия минских соглашений мощностей заводов по производству окон в республиках хватало, но после 24 февраля они буквально захлебнулись под валом заказов, которые не могут удовлетворить.
Крупнейшее в ДНР предприятие по производству окон в Макеевке за рабочую смену производило 150 стеклопакетов. Чтобы понять, что такое 150 стеклопакетов в сутки достаточно просто учесть, что в средней трёхкомнатной квартире без учёта остекления балкона необходимо 8–9 стеклопакетов различного размера. То есть дневного производства крупнейшего предприятия в ДНР хватит на остекление 18 квартир. А только упомянутому во введении "Невскому РЭУ" необходимо заменить 4 тыс. окон и оконных конструкций. Из 2 тыс. многоквартирных домов Мариуполя остекление к началу отопительного сезона нужно восстановить в 800 домах.
Таким образом даже переход Макеевского завода на круглосуточный режим не позволит закрыть потребности республики по окнам и стёклам. Впрочем, нет никакой гарантии, что из-за мобилизации на предприятии остались все его 50 сотрудников, не говоря уже о возможности расширить штат. Поэтому призыв главы ДНР Дениса Пушилина открывать столько дочерних производств, сколько можно, был направлен в пустоту — масштабировать производство некому и нечем.
Поэтому стекло в ДНР везут из России, оборудование для стекольной линии в ДНР обещает поставить Челябинская область. Но даже этого будет мало просто — для замены разбитых окон и вывернутых профилей придётся подключать десятки предприятий из России.
Иван Лизан интервью - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля, 10:50
Иван Лизан: Если Запад отнял у нас Украину с помощью обмана, мы возвращаем ее с помощью силыСанкции против России приводят к уничтожению того мира, который европейцы для себя создавали, в котором они были главными выгодополучателями. И Россия получает шанс для развития, считает глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан
Снизить поставки стекла из России можно за счёт перезапуска производства стекла в Лисичанске, где находятся два стекольных завода: "Пролетарий" и Лисичанский стекольный завод (бывший завод "Мехстекло", который используется "Пролетарием" в качестве второй производственной площадки). Пролетарий в "нулевых" при поддержке российского бизнеса прошёл модернизацию, освоив выпуск флоат-стекла. Затем к 2008 году его финансовое положение сильно ухудшилось и к 2013 году завод обанкротился. Однако после — судя по отрывочным сведениям из СМИ — завод перезапустили. Выпускал ли он листовое стекло, автору выяснить так и не удалось.
Насколько пострадали оба предприятия в ходе боевых действий пока не ясно, сведений об их разрушении не было. Однако — судя по информации из лисичанских общегородских чатов — незадолго до освобождения города, оборудование с "Пролетария" демонтировали и вывезли вглубь Украины, а железнодорожную ветку, идущую на предприятие, порезали на металл.
Хотелось бы ошибаться, но скорее всего, завод восстановлению уже не подлежит. Впрочем, потребность в его продукции в ближайшие годы останется очень высокой. А это вселяет надежду на возрождение предприятия.
 
ЭксклюзивУкраинаДонбассЭкономика
 
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