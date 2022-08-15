https://ukraina.ru/20220815/1037618822.html

Спасайся как можешь. Что готовит Зеленский и его команда Харькову к зиме

Спасайся как можешь. Что готовит Зеленский и его команда Харькову к зиме - 15.08.2022 Украина.ру

Спасайся как можешь. Что готовит Зеленский и его команда Харькову к зиме

Украина.ру, 15.08.2022

2022-08-15T06:10

2022-08-15T06:10

2022-08-15T06:13

харьков

харьковская область

украина

владимир зеленский

эксклюзив

олег синегубов

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В четверг, 11 августа, вице-премьер Украины Ирина Верещук выступила с вполне предсказуемым заявлением: с наступлением холодов государство не сможет обеспечить "предоставление тепла через теплосети", и "часть городов и сел, например, Запорожской, Херсонской, Харьковской области могут оказаться без средств к жизни: отопления, света"."Даже те сети, которые есть, даже если только электрические, они не выдержат нагрузки, и мы уже это прогнозируем", – продолжила министр.Проблемы, по словам Верещук, неминуемо возникнут, поскольку "враг" намерен атаковать "теплоцентрали, те источники поставки энергии, которые необходимы и являются критическими для городов".Исключительно удобная позиция! Раз "оккупанты" все равно разрушат ТЭЦ, к отопительному сезону готовиться необязательно. А поскольку область не готова к зиме, дефицитные энергоносители уйдут на обогрев других регионов. Или, что вероятнее, будут с выгодой проданы на Запад.Ну, а если коварный враг не станет разрушать электростанции и теплоцентрали, всегда можно подкорректировать "картинку" с помощью "Ураганов" или даже "Хаймерсов".При этом в замерзающих областях правительство намерено объявить принудительную эвакуацию. То есть отправить сотни тысяч человек в никуда, поскольку ни на бесплатное жилье, ни на работу временно перемещенные лица на Украине рассчитывать не могут.Неслучайно в Харьков, несмотря на постоянную опасность попасть под обстрел, ежедневно возвращается больше жителей, чем отправляется в эвакуацию.Скорее всего, на принудительную эвакуацию миллионника правительство все же не пойдет. И мэр Харькова Игорь Терехов, и глава Харьковской областной военно-гражданской администрации (ОВА) Олег Синегубов в эфире национального телемарафона сетуют на разрушения объектов сети теплоснабжения, но заверяют, что город готовится к отопительному сезону."Целенаправленно ведутся российским агрессором обстрелы наших ТЭЦ. Российские агрессоры с таким ожесточением палят по нашим ТЭЦ, чтобы мы не смогли стабильно пройти отопительный сезон. Есть повреждения, значительные повреждения ТЭЦ. Мы сегодня работаем над их устранением", – заявил Терехов 8 августа."Недавно оккупанты повредили ТЭЦ-3 в Харькове. Это одно из крупных предприятий, которое снабжает почти треть Харькова теплоносителем и горячей водой", – сообщил по этому же поводу Синегубов.В то же время специалисты ТЭЦ-3 говорят об отсутствии критических повреждений и берутся при наличии финансирования восстановить теплоцентраль к началу отопительного сезона.Следует отметить, что обстрел теплоцентрали совпал по времени с ударом РСЗО по жилым кварталам Харькова с позиций ВСУ.Харьковчане, в общем-то, давно поняли, что спасение замерзающих – дело рук самих замерзающих. Оптимисты покупают электрообогреватели всех видов (спрос на них на Украине вырос в разы). Реалисты понимают, что электросети при таком раскладе долго не протянут, и готовятся топить углем и дровами.В одном из немногих работающих строительных супермаркетов Харькова, по словам продавцов, все печки-буржуйки раскупили еще полтора месяца назад.Буржуйка – самый доступный по цене твердотопливный отопительный прибор, и очень популярный запрос в интернете. Но ответ на такой запрос найдется далеко не сразу.В частности, маркетплейс Rozetka на сегодняшний день не может предложить ничего дешевле 19 тысяч гривен (около 30 тыс. рублей). Сегодня для подавляющего большинства харьковчан это немыслимая сумма.На других платформах (например, Olx) пока еще можно найти бюджетный вариант: сколько-нибудь рабочие начинаются от 5000 гривен – от 7500 рублей). Но придется заплатить еще и за доставку, к тому же в этом сегменте торговли чрезвычайно активизировались мошенники.Большой соблазн для жителей, скажем, западной Украины (и не только) стребовать за дефицитный товар предоплату и оставить "схидняка" ни с чем, когда суды практически не работают. "Едына крайина" ("Единая страна" - термин, культивируемый властью Украины - Ред.) как она есть.Тем не менее, люди рискуют последними деньгами, поскольку предложений мало, а число желающих приобрести альтернативный источник тепла растет с каждым днем.Судя по заявлению председателя Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислава Игнатьева, для Харькова в многоквартирных домах больше не табу даже буржуйки, не говоря уже об электронагревательных приборах."С пожарной и санитарной точек зрения установка таких приборов отопления недопустима. Но людям, чьи дома разбиты, например, на Салтовке, нужно будет как-то выживать", – входит в положение чиновник.И предлагает еще один вариант для жителей частных домов – расконсервировать старые печи. Кроме того, Игнатьев отмечает, что "в частном доме большую роль играет биомасса". Вероятно, имеются в виду все же не свиньи и козы, как в Европе в раннее средневековье, а котики – как в известной рекламе.Или, возможно, гости, каждый из которых способен выделять тепло на уровне 100 ватт/час. Разумеется, если их хорошо накормить, что сводит на нет энергетический выигрыш."Скучна военная пора,Гостей не принимают.Но если гость принес дрова,Такого не бывает",– мрачно шутят горожане.Заготовка дров – тоже непростая задача. В отличие от рынка недорогих печей, на дровяном рынке Харькова предложений много – по цене от 1500 гривен за кубометр.Но вот незадача: на сегодня большинство объявлений уже имеет пометку "нет в наличии". А гиперактивный харьковский "Зеленстрой", несмотря на приближающийся День Города, бросил высаживать цветы и поспешно собирает ветки вдоль улиц. Чтобы плохо не лежали.Кстати, дров для прохождения зимнего сезона в нашей местности требуется около 10 кубометров для помещения 100 м2. Это если дом утеплен, печь – не слишком прожорливая, а зима – не очень холодная…То есть минимум 15 тысяч гривен (22,5 тысяч рублей)."Думаю, харьковчане не будут инвестировать в утепление стен многоквартирных домов", – справедливо полагает все тот же эксперт Игнатьев.А значит дров (и денег) на то, чтобы пережить зиму, потребуется еще больше.Средства придется добывать самостоятельно, никакая помощь от государства не предусмотрена."Если это многоэтажное здание, то вряд ли пеллеты или буржуйки спасут ситуацию в случае той или иной аварии на той или иной ТЭЦ.Если это частное домохозяйство, то если есть возможность установить альтернативный источник отопления и у людей на это есть соответствующие средства, то, конечно, это нужно сделать", – поделился мыслями глава ХОВА Олег Синегубов.Вот здесь он, что называется, спалился. Частные домовладения практически без исключения не имеют никакого отношения к ТЭЦ, котельным и другим объектам централизованного теплоснабжения, а также авариям на этих объектах.Другое дело, что котлы в частных домах в основном работают на газе. И если необходимы альтернативные варианты, значит, газа не будет. Именно в этом проблема, а не в предполагаемых обстрелах.Конечно, современные котлы и построенные на них системы отопления без электричества не функционируют. Но всегда есть возможность перекоммутировать электросети так, чтобы по крайней мере частный сектор, где электрообогреватели попросту не нужны, оставался со светом. А это уже немало, поскольку в частном секторе проживает почти половина Харькова.Следует также учесть, что в городе в настоящее время находится как минимум на 600 тысяч меньше жителей, чем в мирное время. К тому же закрыты учебные заведения, практически не работает промышленность, существенно сократилась сфера обслуживания. Все это снизило нагрузку на электросети.К тому же практика показывает, что харьковчане в холодное межсезонье сначала включают газовые конфорки, и только потом обогреватели. То есть критическая нагрузка если и возникнет, то, опять-таки, из-за отсутствия газа.По словам Синегубова, руководство региона готовится закупать оборудование для обустройства мест массового обогрева – на случай ЧП.Картина получается апокалиптическая. Палатки, тепловые пушки (или бочки со смолой), чай – зимний островок спасения для бездомных. Мест на котором для всех нуждающихся заведомо не хватит.Судя по тому, как Синегубов действует на ниве обеспечения города гуманитарной помощью, места обогрева вряд ли будут такими уж "массовыми".Точно так же, как остановки-бомбоубежища Терехова вряд ли будут такими уж надежными.Поэтому практичные харьковчане скупают дополнительные одеяла. Те, кто может себе это позволить. А кто не может, уже сейчас, в августе, запасается одеялами и теплой одеждой в офисах Красного Креста.Впрочем, число продаж печей, одеял и электроприборов в тыловых частях Украины тоже резко увеличилось. Каждый на Украине спасается как может.

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https://ukraina.ru/20220730/1037029367.html

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Артем Павлов

Артем Павлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Артем Павлов

харьков, харьковская область, украина, владимир зеленский, эксклюзив, олег синегубов