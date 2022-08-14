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Боевики "Кракена" бросили раненого командира при отступлении

Боевики "Кракена" бросили раненого командира при отступлении - 14.08.2022 Украина.ру

Боевики "Кракена" бросили раненого командира при отступлении

Бойцы украинского нацподразделения "Кракен" бросили раненого командира взвода Дмитрия Стрельникова при отступлении под Белогоровкой в Донбассе. Об этом сам Стрельников рассказал в интервью агентству РИА Новости, вышедшему 14 августа

2022-08-14T11:11

2022-08-14T11:11

2022-08-14T11:50

спецоперация

новости

кракен

харьковская область

военнопленный

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По его словам, его группа попала под обстрел около посёлка Белогоровка Харьковской области.Он рассказал, что после двух дней, проведенных в лесу, его нашли российские военнослужащие, которые и оказали ему первую медицинскую помощь и эвакуировали. По словам военнопленного, два дня, которые он провёл в лесу, стали причиной того, что ему пришлось ампутировать руку. Если бы ему была оказана медицинская помощь вскоре после ранения, рука была бы спасена, уверен Стрельников.Подразделение "Кракен", тесно связанное с националистическим батальоном "Азов"*, было сформировано в Харьковской области.* Террористическая организация, деятельность в РФ запрещена

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, кракен, харьковская область, военнопленный