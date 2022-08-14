https://ukraina.ru/20220814/1037644596.html
Боевики "Кракена" бросили раненого командира при отступлении
Боевики "Кракена" бросили раненого командира при отступлении - 14.08.2022 Украина.ру
Боевики "Кракена" бросили раненого командира при отступлении
Бойцы украинского нацподразделения "Кракен" бросили раненого командира взвода Дмитрия Стрельникова при отступлении под Белогоровкой в Донбассе. Об этом сам Стрельников рассказал в интервью агентству РИА Новости, вышедшему 14 августа
2022-08-14T11:11
2022-08-14T11:11
2022-08-14T11:50
спецоперация
новости
кракен
харьковская область
военнопленный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0e/1037644224_0:0:259:147_1920x0_80_0_0_e510cc197da045de571c7c1bea082f11.jpg.webp
По его словам, его группа попала под обстрел около посёлка Белогоровка Харьковской области.Он рассказал, что после двух дней, проведенных в лесу, его нашли российские военнослужащие, которые и оказали ему первую медицинскую помощь и эвакуировали. По словам военнопленного, два дня, которые он провёл в лесу, стали причиной того, что ему пришлось ампутировать руку. Если бы ему была оказана медицинская помощь вскоре после ранения, рука была бы спасена, уверен Стрельников.Подразделение "Кракен", тесно связанное с националистическим батальоном "Азов"*, было сформировано в Харьковской области.* Террористическая организация, деятельность в РФ запрещена
https://ukraina.ru/20220329/1033638284.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0e/1037644224_0:0:259:194_1920x0_80_0_0_6001f4802e3b3bfd88b878f62e372fed.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кракен, харьковская область, военнопленный
Спецоперация, Новости, Кракен, Харьковская область, военнопленный
Боевики "Кракена" бросили раненого командира при отступлении
11:11 14.08.2022 (обновлено: 11:50 14.08.2022)
Бойцы украинского нацподразделения "Кракен" бросили раненого командира взвода Дмитрия Стрельникова при отступлении под Белогоровкой в Донбассе. Об этом сам Стрельников рассказал в интервью агентству РИА Новости, вышедшему 14 августа
По его словам, его группа попала под обстрел около посёлка Белогоровка Харьковской области.
Когда обратно отходили, что-то взорвалось сзади меня. Я был ранен. Упал. Я лежал в яме. Мне помогали, перевязывали. Ночью было принято решение идти обратно. Мы начали идти, но из-за потери крови мне становилось плохо. Меня оставили под деревом и ушли. Я прождал до утра. Так никто и не пришёл. Я пополз в лес и ползал по лесу два дня
Дмитрий Стрельников
Командир взвода нацподразделения "Кракен"
Он рассказал, что после двух дней, проведенных в лесу, его нашли российские военнослужащие, которые и оказали ему первую медицинскую помощь и эвакуировали. По словам военнопленного, два дня, которые он провёл в лесу, стали причиной того, что ему пришлось ампутировать руку. Если бы ему была оказана медицинская помощь вскоре после ранения, рука была бы спасена, уверен Стрельников.
Подразделение "Кракен", тесно связанное с националистическим батальоном "Азов"*, было сформировано в Харьковской области.
* Террористическая организация, деятельность в РФ запрещена