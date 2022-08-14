Боевики "Кракена" бросили раненого командира при отступлении - 14.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Боевики "Кракена" бросили раненого командира при отступлении
Боевики "Кракена" бросили раненого командира при отступлении - 14.08.2022 Украина.ру
Боевики "Кракена" бросили раненого командира при отступлении
Бойцы украинского нацподразделения "Кракен" бросили раненого командира взвода Дмитрия Стрельникова при отступлении под Белогоровкой в Донбассе. Об этом сам Стрельников рассказал в интервью агентству РИА Новости, вышедшему 14 августа
2022-08-14T11:11
2022-08-14T11:50
спецоперация
новости
кракен
харьковская область
военнопленный
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По его словам, его группа попала под обстрел около посёлка Белогоровка Харьковской области.Он рассказал, что после двух дней, проведенных в лесу, его нашли российские военнослужащие, которые и оказали ему первую медицинскую помощь и эвакуировали. По словам военнопленного, два дня, которые он провёл в лесу, стали причиной того, что ему пришлось ампутировать руку. Если бы ему была оказана медицинская помощь вскоре после ранения, рука была бы спасена, уверен Стрельников.Подразделение "Кракен", тесно связанное с националистическим батальоном "Азов"*, было сформировано в Харьковской области.* Террористическая организация, деятельность в РФ запрещена
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новости, кракен, харьковская область, военнопленный
Спецоперация, Новости, Кракен, Харьковская область, военнопленный

Боевики "Кракена" бросили раненого командира при отступлении

11:11 14.08.2022 (обновлено: 11:50 14.08.2022)
 
Дмитрий Стрельников
Дмитрий Стрельников
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Бойцы украинского нацподразделения "Кракен" бросили раненого командира взвода Дмитрия Стрельникова при отступлении под Белогоровкой в Донбассе. Об этом сам Стрельников рассказал в интервью агентству РИА Новости, вышедшему 14 августа
По его словам, его группа попала под обстрел около посёлка Белогоровка Харьковской области.

Когда обратно отходили, что-то взорвалось сзади меня. Я был ранен. Упал. Я лежал в яме. Мне помогали, перевязывали. Ночью было принято решение идти обратно. Мы начали идти, но из-за потери крови мне становилось плохо. Меня оставили под деревом и ушли. Я прождал до утра. Так никто и не пришёл. Я пополз в лес и ползал по лесу два дня

Дмитрий Стрельников
Командир взвода нацподразделения "Кракен"
Он рассказал, что после двух дней, проведенных в лесу, его нашли российские военнослужащие, которые и оказали ему первую медицинскую помощь и эвакуировали. По словам военнопленного, два дня, которые он провёл в лесу, стали причиной того, что ему пришлось ампутировать руку. Если бы ему была оказана медицинская помощь вскоре после ранения, рука была бы спасена, уверен Стрельников.
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Подразделение "Кракен", тесно связанное с националистическим батальоном "Азов"*, было сформировано в Харьковской области.
* Террористическая организация, деятельность в РФ запрещена
 
СпецоперацияНовостиКракенХарьковская областьвоеннопленный
 
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