"ПВО не справляются": эксперт объяснил, почему удары ВСУ по Запорожской АЭС опасны - 14.08.2022 Украина.ру
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"ПВО не справляются": эксперт объяснил, почему удары ВСУ по Запорожской АЭС опасны
"ПВО не справляются": эксперт объяснил, почему удары ВСУ по Запорожской АЭС опасны - 14.08.2022 Украина.ру
"ПВО не справляются": эксперт объяснил, почему удары ВСУ по Запорожской АЭС опасны
Проблема на ЗАЭС заключается в первую очередь в том, что, если сами реакторы очень хорошо защищены, то обезопасить обеспечивающие системы или защитить людей, обслуживающих реакторы, намного сложнее, сказал военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-08-14T07:45
2022-08-14T07:45
запорожская аэс
украина
россия
новости
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Ранее ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС. В результате была повреждена высоковольтная линия, произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на распределительном устройстве станции.В российском военном ведомстве назвали обстрел "новым актом ядерного терроризма". Эксперты напомнили, что серьезный инцидент на АЭС может привести к атомному взрыву или радиационному заражению местности.По его мнению, полностью гарантировать перехват РСЗО противника невозможно, чтобы противодействовать этим ракетам противника РФ использует системы ПВО.В результате обстрелов противника пришлось снизить мощность производства двух энергетических реакторов наполовину, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220812/1037594333.html
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запорожская аэс, украина, россия, новости
Запорожская АЭС, Украина, Россия, Новости

"ПВО не справляются": эксперт объяснил, почему удары ВСУ по Запорожской АЭС опасны

07:45 14.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Проблема на ЗАЭС заключается в первую очередь в том, что, если сами реакторы очень хорошо защищены, то обезопасить обеспечивающие системы или защитить людей, обслуживающих реакторы, намного сложнее, сказал военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Ранее ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС. В результате была повреждена высоковольтная линия, произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на распределительном устройстве станции.
В российском военном ведомстве назвали обстрел "новым актом ядерного терроризма". Эксперты напомнили, что серьезный инцидент на АЭС может привести к атомному взрыву или радиационному заражению местности.
Проблема заключается в первую очередь в том, что, если сами реакторы очень хорошо защищены, то защитить обеспечивающие системы или защитить людей, обслуживающих реакторы, намного сложнее. Их можно защитить только путем развертывания систем противовоздушной обороны, а также развертывания различного рода, может быть, даже не столько ствольной артиллерии, сколько реактивных систем залпового огня, которые позволяют поражать места, с которых ведется огонь.
Владимир Евсеев интервью
Владимир Евсеев
военный эксперт
По его мнению, полностью гарантировать перехват РСЗО противника невозможно, чтобы противодействовать этим ракетам противника РФ использует системы ПВО.
В результате обстрелов противника пришлось снизить мощность производства двух энергетических реакторов наполовину, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 14:49
Украина лжёт о Запорожской АЭС. Но Запад ей не верит
 
Запорожская АЭСУкраинаРоссияНовости
 
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Заголовок открываемого материала
08:00Военный эксперт о большом наступлении на ВСУ за пределы Донбасса, которое готовит Россия
07:45"ПВО не справляются": эксперт объяснил, почему удары ВСУ по Запорожской АЭС опасны
07:30Военный эксперт рассказал, какое оружие нужно России, чтобы победить в СВО на Украине
07:15Евссев объяснил, почему Артемовск и Соледар сложно освобождать ВС РФ от ВСУ
07:00Много "зеленки": военный эксперт о том, применим ли опыт Сирии на Украине
06:45Политолог-американист рассказал, закупит ли Польша 500 HIMARS и 1000 танков у США
06:30"Не конец августа": Евссев рассказал, когда российские войска полностью освободят ДНР
06:15Военный эксперт рассказал, почему сирийский опыт не подходит РФ в СВО на Украине
06:00Они считают, что тюрьма лучше смерти – военный эксперт Евсеев о ВСУ
05:45Военный эксперт рассказал, какая страна имеет господство в воздухе над Украиной
05:30"Наступать сложно": Евсеев предположил, когда ВС РФ окружат Авдеевку
05:15Вертолеты – это основные помощники во всех боевых действиях в Донбассе – Леонков
05:00Евсеев рассказал, как ВС РФ освобождают Артемовск и Соледар от ВСУ
04:45"Хуже, чем у нас": военный эксперт Леонков сравнил авиацию России и Украины
04:30Военный эксперт рассказал, какие беспилотники нужны российской армии
04:15Военный эксперт Леонков оценил работу украинских ПВО
04:00Украина – это вообще современное государство-террорист – Марков о Запорожской АЭС
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