https://ukraina.ru/20220814/1037637233.html

"ПВО не справляются": эксперт объяснил, почему удары ВСУ по Запорожской АЭС опасны

"ПВО не справляются": эксперт объяснил, почему удары ВСУ по Запорожской АЭС опасны - 14.08.2022 Украина.ру

"ПВО не справляются": эксперт объяснил, почему удары ВСУ по Запорожской АЭС опасны

Проблема на ЗАЭС заключается в первую очередь в том, что, если сами реакторы очень хорошо защищены, то обезопасить обеспечивающие системы или защитить людей, обслуживающих реакторы, намного сложнее, сказал военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-08-14T07:45

2022-08-14T07:45

2022-08-14T07:45

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Ранее ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС. В результате была повреждена высоковольтная линия, произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на распределительном устройстве станции.В российском военном ведомстве назвали обстрел "новым актом ядерного терроризма". Эксперты напомнили, что серьезный инцидент на АЭС может привести к атомному взрыву или радиационному заражению местности.По его мнению, полностью гарантировать перехват РСЗО противника невозможно, чтобы противодействовать этим ракетам противника РФ использует системы ПВО.В результате обстрелов противника пришлось снизить мощность производства двух энергетических реакторов наполовину, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220812/1037594333.html

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