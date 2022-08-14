Они считают, что тюрьма лучше смерти – военный эксперт Евсеев о ВСУ - 14.08.2022 Украина.ру
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Они считают, что тюрьма лучше смерти – военный эксперт Евсеев о ВСУ
Они считают, что тюрьма лучше смерти – военный эксперт Евсеев о ВСУ - 14.08.2022 Украина.ру
Они считают, что тюрьма лучше смерти – военный эксперт Евсеев о ВСУ
После ротации украинские военнослужащие отказывались возвращаться в зону боевых действий, они готовы попасть в тюрьму, но не в Донбасс, сказал военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-08-14T06:00
2022-08-14T06:00
новости
украина
россия
всу
евсеев
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Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенковранее заявил, что личный состав батальона 56-й бригады Вооруженных сил Украины в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыл.По его мнению, моральный дух ВСУ сильно надломлен, и как только ВС РФ удастся освободить Донбасс, то остановить бегство украинских войск будет сложно.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220810/1037503680.html
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новости, украина, россия, всу, евсеев
Новости, Украина, Россия, ВСУ, Евсеев

Они считают, что тюрьма лучше смерти – военный эксперт Евсеев о ВСУ

06:00 14.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ окоп военнослужащий украинский оружие обстрел бой
ВСУ окоп военнослужащий украинский оружие обстрел бой - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
После ротации украинские военнослужащие отказывались возвращаться в зону боевых действий, они готовы попасть в тюрьму, но не в Донбасс, сказал военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенковранее заявил, что личный состав батальона 56-й бригады Вооруженных сил Украины в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыл.
Мы имеем факты, когда происходила ротация украинских войск, и после ротации военнослужащие отказывались возвращаться в зону боевых действий. Речь идет как минимум о десятках, может быть, даже о сотнях военнослужащих, которые даже готовы идти в тюрьму, только не возвращаться на Донбасс, потому что там их ждет смерть. Они считают, что тюрьма лучше смерти.
Владимир Евсеев интервью
Владимир Евсеев
военный эксперт
По его мнению, моральный дух ВСУ сильно надломлен, и как только ВС РФ удастся освободить Донбасс, то остановить бегство украинских войск будет сложно.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Иностранные журналисты за работой в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 16:53
Европа жаждет правды об Украине. Но правду рубят на корню
 
НовостиУкраинаРоссияВСУЕвсеев
 
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Главный редактор: Хисамов И.А.
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Заголовок открываемого материала
08:00Военный эксперт о большом наступлении на ВСУ за пределы Донбасса, которое готовит Россия
07:45"ПВО не справляются": эксперт объяснил, почему удары ВСУ по Запорожской АЭС опасны
07:30Военный эксперт рассказал, какое оружие нужно России, чтобы победить в СВО на Украине
07:15Евссев объяснил, почему Артемовск и Соледар сложно освобождать ВС РФ от ВСУ
07:00Много "зеленки": военный эксперт о том, применим ли опыт Сирии на Украине
06:45Политолог-американист рассказал, закупит ли Польша 500 HIMARS и 1000 танков у США
06:30"Не конец августа": Евссев рассказал, когда российские войска полностью освободят ДНР
06:15Военный эксперт рассказал, почему сирийский опыт не подходит РФ в СВО на Украине
06:00Они считают, что тюрьма лучше смерти – военный эксперт Евсеев о ВСУ
05:45Военный эксперт рассказал, какая страна имеет господство в воздухе над Украиной
05:30"Наступать сложно": Евсеев предположил, когда ВС РФ окружат Авдеевку
05:15Вертолеты – это основные помощники во всех боевых действиях в Донбассе – Леонков
05:00Евсеев рассказал, как ВС РФ освобождают Артемовск и Соледар от ВСУ
04:45"Хуже, чем у нас": военный эксперт Леонков сравнил авиацию России и Украины
04:30Военный эксперт рассказал, какие беспилотники нужны российской армии
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04:00Украина – это вообще современное государство-террорист – Марков о Запорожской АЭС
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