Они считают, что тюрьма лучше смерти – военный эксперт Евсеев о ВСУ
После ротации украинские военнослужащие отказывались возвращаться в зону боевых действий, они готовы попасть в тюрьму, но не в Донбасс, сказал военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенковранее заявил, что личный состав батальона 56-й бригады Вооруженных сил Украины в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыл.
Мы имеем факты, когда происходила ротация украинских войск, и после ротации военнослужащие отказывались возвращаться в зону боевых действий. Речь идет как минимум о десятках, может быть, даже о сотнях военнослужащих, которые даже готовы идти в тюрьму, только не возвращаться на Донбасс, потому что там их ждет смерть. Они считают, что тюрьма лучше смерти.
По его мнению, моральный дух ВСУ сильно надломлен, и как только ВС РФ удастся освободить Донбасс, то остановить бегство украинских войск будет сложно.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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