https://ukraina.ru/20220814/1037635332.html

Они считают, что тюрьма лучше смерти – военный эксперт Евсеев о ВСУ

Они считают, что тюрьма лучше смерти – военный эксперт Евсеев о ВСУ - 14.08.2022 Украина.ру

Они считают, что тюрьма лучше смерти – военный эксперт Евсеев о ВСУ

После ротации украинские военнослужащие отказывались возвращаться в зону боевых действий, они готовы попасть в тюрьму, но не в Донбасс, сказал военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-08-14T06:00

2022-08-14T06:00

2022-08-14T06:00

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Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенковранее заявил, что личный состав батальона 56-й бригады Вооруженных сил Украины в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыл.По его мнению, моральный дух ВСУ сильно надломлен, и как только ВС РФ удастся освободить Донбасс, то остановить бегство украинских войск будет сложно.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220810/1037503680.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, россия, всу, евсеев