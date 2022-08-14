https://ukraina.ru/20220814/1037632945.html
Военный эксперт рассказал, какая страна имеет господство в воздухе над Украиной
Военный эксперт рассказал, какая страна имеет господство в воздухе над Украиной - 14.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, какая страна имеет господство в воздухе над Украиной
Россия имеет господство в воздухе и выполняет задачи над всей территорией Украины, поэтому странам Запада приходится выбирать моменты для переброски своей техники, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-08-14T05:45
2022-08-14T05:45
2022-08-14T05:45
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авиация
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По его мнению, Россия была бы готова к тому, если бы НАТО закрыло небо над Украиной, как требовал Киев.По его словам, несмотря тактику западных стран, вооружение противника уничтожается, а российская техника возвращается на аэродромы базирования.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220812/1037607927.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, самолеты, авиация
Новости, Россия, Украина, самолеты, авиация
Военный эксперт рассказал, какая страна имеет господство в воздухе над Украиной
Россия имеет господство в воздухе и выполняет задачи над всей территорией Украины, поэтому странам Запада приходится выбирать моменты для переброски своей техники, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру