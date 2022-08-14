Военный эксперт рассказал, какая страна имеет господство в воздухе над Украиной - 14.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, какая страна имеет господство в воздухе над Украиной
Военный эксперт рассказал, какая страна имеет господство в воздухе над Украиной - 14.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, какая страна имеет господство в воздухе над Украиной
Россия имеет господство в воздухе и выполняет задачи над всей территорией Украины, поэтому странам Запада приходится выбирать моменты для переброски своей техники, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-08-14T05:45
2022-08-14T05:45
новости
россия
украина
самолеты
авиация
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По его мнению, Россия была бы готова к тому, если бы НАТО закрыло небо над Украиной, как требовал Киев.По его словам, несмотря тактику западных стран, вооружение противника уничтожается, а российская техника возвращается на аэродромы базирования.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220812/1037607927.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина, самолеты, авиация
Новости, Россия, Украина, самолеты, авиация

Военный эксперт рассказал, какая страна имеет господство в воздухе над Украиной

05:45 14.08.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкАвиаудары ВКС России по позициям ИГ в Сирии
Авиаудары ВКС России по позициям ИГ в Сирии
© Министерство обороны РФ
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Россия имеет господство в воздухе и выполняет задачи над всей территорией Украины, поэтому странам Запада приходится выбирать моменты для переброски своей техники, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
По его мнению, Россия была бы готова к тому, если бы НАТО закрыло небо над Украиной, как требовал Киев.
Мы сейчас имеем господство в воздухе и выполняем задачи над всей территорией Украины. Странам Запада приходится выбирать моменты для переброски своей техники под видом украинской, используя очень хитрую тактику, которая, мягко говоря, затратная.
Алексей Леонков
Алексей Леонков
военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"
По его словам, несмотря тактику западных стран, вооружение противника уничтожается, а российская техника возвращается на аэродромы базирования.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 16:00Спецоперация
Потери ВСУ, обстрелы, удар по Каховской ГЭС. Главное на Украине на 16:00 12 августаУкраинские военные несут потери, но продолжают обстреливать Донбасс. Украина нанесла удар по Каховской ГЭС
 
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Заголовок открываемого материала
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07:15Евссев объяснил, почему Артемовск и Соледар сложно освобождать ВС РФ от ВСУ
07:00Много "зеленки": военный эксперт о том, применим ли опыт Сирии на Украине
06:45Политолог-американист рассказал, закупит ли Польша 500 HIMARS и 1000 танков у США
06:30"Не конец августа": Евссев рассказал, когда российские войска полностью освободят ДНР
06:15Военный эксперт рассказал, почему сирийский опыт не подходит РФ в СВО на Украине
06:00Они считают, что тюрьма лучше смерти – военный эксперт Евсеев о ВСУ
05:45Военный эксперт рассказал, какая страна имеет господство в воздухе над Украиной
05:30"Наступать сложно": Евсеев предположил, когда ВС РФ окружат Авдеевку
05:15Вертолеты – это основные помощники во всех боевых действиях в Донбассе – Леонков
05:00Евсеев рассказал, как ВС РФ освобождают Артемовск и Соледар от ВСУ
04:45"Хуже, чем у нас": военный эксперт Леонков сравнил авиацию России и Украины
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04:00Украина – это вообще современное государство-террорист – Марков о Запорожской АЭС
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