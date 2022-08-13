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Финская пиццерия отреагировала на сообщения об отдельной плате для русских

Финская пиццерия отреагировала на сообщения об отдельной плате для русских - 13.08.2022 Украина.ру

Финская пиццерия отреагировала на сообщения об отдельной плате для русских

Ресторан в Хельсинки Napule Pizzeria Napoletana на днях в соцсетях опроверг информацию, что начал взимать отдельную плату с русских

2022-08-13T10:17

2022-08-13T10:17

2022-08-13T10:27

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На этой неделе в нескольких российских СМИ и ряде Telegram-каналов разошлась фотография якобы чека из данной пиццерии. Из нее следовало, что в счете, помимо двух пицц, указана надбавка в пять евро, напротив которой написано: "Русский, отправляйся домой" ("Venäläinen, mene kotiin").Источником этой информации в некоторых случаях служил якобы пост некоего россиянина в соцсети, а в некоторых – финский журналист.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, пицца