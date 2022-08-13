Финская пиццерия отреагировала на сообщения об отдельной плате для русских - 13.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220813/1037633235.html
Финская пиццерия отреагировала на сообщения об отдельной плате для русских
Финская пиццерия отреагировала на сообщения об отдельной плате для русских - 13.08.2022 Украина.ру
Финская пиццерия отреагировала на сообщения об отдельной плате для русских
Ресторан в Хельсинки Napule Pizzeria Napoletana на днях в соцсетях опроверг информацию, что начал взимать отдельную плату с русских
2022-08-13T10:17
2022-08-13T10:27
новости
россия
пицца
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102403/20/1024032017_3:0:2046:1149_1920x0_80_0_0_7fe41ad9c3bd756611da42a51e31fcd9.jpg
На этой неделе в нескольких российских СМИ и ряде Telegram-каналов разошлась фотография якобы чека из данной пиццерии. Из нее следовало, что в счете, помимо двух пицц, указана надбавка в пять евро, напротив которой написано: "Русский, отправляйся домой" ("Venäläinen, mene kotiin").Источником этой информации в некоторых случаях служил якобы пост некоего россиянина в соцсети, а в некоторых – финский журналист.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102403/20/1024032017_258:0:1790:1149_1920x0_80_0_0_c2bedeb7d4b5637a3c22541e5d564308.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, пицца
Новости, Россия, пицца

Финская пиццерия отреагировала на сообщения об отдельной плате для русских

10:17 13.08.2022 (обновлено: 10:27 13.08.2022)
 
© Alina Vernal / flickr
© Alina Vernal / flickr
Читать в
Ресторан в Хельсинки Napule Pizzeria Napoletana на днях в соцсетях опроверг информацию, что начал взимать отдельную плату с русских
На этой неделе в нескольких российских СМИ и ряде Telegram-каналов разошлась фотография якобы чека из данной пиццерии. Из нее следовало, что в счете, помимо двух пицц, указана надбавка в пять евро, напротив которой написано: "Русский, отправляйся домой" ("Venäläinen, mene kotiin").
Источником этой информации в некоторых случаях служил якобы пост некоего россиянина в соцсети, а в некоторых – финский журналист.

"В интернете циркулирует изображение поддельной квитанции, на которой с покупателя сняли пять евро, потому что он русский. Этот чек не от Napule… мы пытались выяснить происхождение мошеннической публикации, но, к сожалению, нам это не удалось, поэтому мы обращаемся с заявлением о возбуждении уголовного дела в полицию", - говорится в сообщении ресторана в соцсетях.

 
НовостиРоссияпицца
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:13Ищенко: Каким будет конец "единственного и неповторимого" Зеленского
11:45В МИД России назвали красную черту в отношениях с США
11:30Украина скоро останется без ракет для HIMARS - американский офицер
11:00США разместят в Европе сотни военных из-за спецоперации на Украине
10:41Российским журналистам запретили въезд в Евросоюз
10:30В Лисичанске налаживается мирная жизнь — Кадыров
10:17Финская пиццерия отреагировала на сообщения об отдельной плате для русских
10:13Жизнь и смерть Симона Петлюры. За что убили головного атамана Украины
10:05Герман Клименко о том, чей Яндекс, что с Youtube/Rutube и чем опасны халявные VPN-сервисы
09:58Пушкова поразила позиция Европы по обстрелам Запорожской АЭС
09:50Церкви и мосты, предупреждение по ЗАЭС. Главное на Украине на утро 13 августа
09:43"Лгунья и пустышка": британцы испугались прихода к власти Лиз Трасс
09:35Как убивали память. Тяжелая судьба памятников войны на Украине
09:31Днепропетровская область в период СВО. Яростная борьба за власть на фоне ядерной угрозы
09:30Украине нечем платить военным - Wall Street Journal
09:29Китай благодарит Россию за поддержку в вопросе визита Пелоси на Тайвань
09:27США не знают, кто обстреливает Запорожскую АЭС
09:26МИД России: Запад не хочет положить конец ядерному терроризму
09:22Западная Украина за минувшую неделю
09:16Преподаватель МГУ назвал последствия возможной утечки радиации на Запорожской АЭС
Лента новостейМолния