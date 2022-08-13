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Финская пиццерия отреагировала на сообщения об отдельной плате для русских
Финская пиццерия отреагировала на сообщения об отдельной плате для русских - 13.08.2022 Украина.ру
Финская пиццерия отреагировала на сообщения об отдельной плате для русских
Ресторан в Хельсинки Napule Pizzeria Napoletana на днях в соцсетях опроверг информацию, что начал взимать отдельную плату с русских
2022-08-13T10:17
2022-08-13T10:17
2022-08-13T10:27
новости
россия
пицца
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На этой неделе в нескольких российских СМИ и ряде Telegram-каналов разошлась фотография якобы чека из данной пиццерии. Из нее следовало, что в счете, помимо двух пицц, указана надбавка в пять евро, напротив которой написано: "Русский, отправляйся домой" ("Venäläinen, mene kotiin").Источником этой информации в некоторых случаях служил якобы пост некоего россиянина в соцсети, а в некоторых – финский журналист.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, пицца
Финская пиццерия отреагировала на сообщения об отдельной плате для русских
10:17 13.08.2022 (обновлено: 10:27 13.08.2022)
Ресторан в Хельсинки Napule Pizzeria Napoletana на днях в соцсетях опроверг информацию, что начал взимать отдельную плату с русских
На этой неделе в нескольких российских СМИ и ряде Telegram-каналов разошлась фотография якобы чека из данной пиццерии. Из нее следовало, что в счете, помимо двух пицц, указана надбавка в пять евро, напротив которой написано: "Русский, отправляйся домой" ("Venäläinen, mene kotiin").
Источником этой информации в некоторых случаях служил якобы пост некоего россиянина в соцсети, а в некоторых – финский журналист.
"В интернете циркулирует изображение поддельной квитанции, на которой с покупателя сняли пять евро, потому что он русский. Этот чек не от Napule… мы пытались выяснить происхождение мошеннической публикации, но, к сожалению, нам это не удалось, поэтому мы обращаемся с заявлением о возбуждении уголовного дела в полицию", - говорится в сообщении ресторана в соцсетях.