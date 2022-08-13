МИД России: Запад не хочет положить конец ядерному терроризму - 13.08.2022 Украина.ру
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МИД России: Запад не хочет положить конец ядерному терроризму
МИД России: Запад не хочет положить конец ядерному терроризму - 13.08.2022 Украина.ру
МИД России: Запад не хочет положить конец ядерному терроризму
Странам Запада, которые не хотят положить конец ядерному терроризму вокруг Запорожской АЭС нет никаких оправданий, заявила 12 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.
2022-08-13T09:26
2022-08-13T09:26
мария захарова
мид рф
оон
запорожская аэс
терроризм
запад
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Дипломат подчеркнула, что российская сторона крайне возмущена тем, как в ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Запорожской АЭС повели себя представители западных стран. По словам Захаровой, они "в угоду своим русофобским установкам сразу принялись отрицать очевидные факты, связанные с украинскими обстрелами ЗАЭС".Захарова предположила, что руководство западных стран готова заранее "списать все грехи" киевскому режиму, даже если среди жертв в итоге окажутся жители Европы.
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мария захарова, мид рф, оон, запорожская аэс, терроризм, запад, новости
Мария Захарова, МИД РФ, ООН, Запорожская АЭС, терроризм, Запад, Новости

МИД России: Запад не хочет положить конец ядерному терроризму

09:26 13.08.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Странам Запада, которые не хотят положить конец ядерному терроризму вокруг Запорожской АЭС нет никаких оправданий, заявила 12 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула, что российская сторона крайне возмущена тем, как в ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Запорожской АЭС повели себя представители западных стран. По словам Захаровой, они "в угоду своим русофобским установкам сразу принялись отрицать очевидные факты, связанные с украинскими обстрелами ЗАЭС".
Нет и не может быть никакого оправдания тому, что государства, претендующие на особую ответственность за обеспечение международного мира и безопасности, не нашли в себе сил ясно и внятно указать Киеву на недопустимость творимых им бесчинств и призвать его положить конец ядерному терроризму
Мария Захарова
Официальный представитель МИД России
Захарова предположила, что руководство западных стран готова заранее "списать все грехи" киевскому режиму, даже если среди жертв в итоге окажутся жители Европы.
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