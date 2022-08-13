https://ukraina.ru/20220813/1037628597.html

МИД России: Запад не хочет положить конец ядерному терроризму

МИД России: Запад не хочет положить конец ядерному терроризму - 13.08.2022 Украина.ру

МИД России: Запад не хочет положить конец ядерному терроризму

Странам Запада, которые не хотят положить конец ядерному терроризму вокруг Запорожской АЭС нет никаких оправданий, заявила 12 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.

2022-08-13T09:26

2022-08-13T09:26

2022-08-13T09:26

мария захарова

мид рф

оон

запорожская аэс

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новости

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Дипломат подчеркнула, что российская сторона крайне возмущена тем, как в ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Запорожской АЭС повели себя представители западных стран. По словам Захаровой, они "в угоду своим русофобским установкам сразу принялись отрицать очевидные факты, связанные с украинскими обстрелами ЗАЭС".Захарова предположила, что руководство западных стран готова заранее "списать все грехи" киевскому режиму, даже если среди жертв в итоге окажутся жители Европы.

https://ukraina.ru/20220705/1034297694.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мария захарова, мид рф, оон, запорожская аэс, терроризм, запад, новости