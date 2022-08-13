МИД России: Запад не хочет положить конец ядерному терроризму
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Странам Запада, которые не хотят положить конец ядерному терроризму вокруг Запорожской АЭС нет никаких оправданий, заявила 12 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула, что российская сторона крайне возмущена тем, как в ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Запорожской АЭС повели себя представители западных стран. По словам Захаровой, они "в угоду своим русофобским установкам сразу принялись отрицать очевидные факты, связанные с украинскими обстрелами ЗАЭС".
Нет и не может быть никакого оправдания тому, что государства, претендующие на особую ответственность за обеспечение международного мира и безопасности, не нашли в себе сил ясно и внятно указать Киеву на недопустимость творимых им бесчинств и призвать его положить конец ядерному терроризму
Захарова предположила, что руководство западных стран готова заранее "списать все грехи" киевскому режиму, даже если среди жертв в итоге окажутся жители Европы.