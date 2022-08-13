https://ukraina.ru/20220813/1037585450.html
"В лоб взять трудно": Кнутов рассказал, что сейчас происходит на авдеевском направлении
"В лоб взять трудно": Кнутов рассказал, что сейчас происходит на авдеевском направлении - 13.08.2022 Украина.ру
"В лоб взять трудно": Кнутов рассказал, что сейчас происходит на авдеевском направлении
Авдеевку взять сложно, но армия РФ перемалывать укрепления противника, идет небольшое продвижение, но основной упор делается на охват, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-08-13T08:30
2022-08-13T08:30
2022-08-13T08:30
новости
авдеевка
пески
вс рф
всу
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По его словам, сейчас идут бои только на подступах к Авдеевке.По его мнению, большим успехом стало то, что Пески были взяты российской армией, потому что это открывает возможность для окружения Авдеевки.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220811/1037526950.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, авдеевка, пески, вс рф, всу
Новости, Авдеевка, Пески, ВС РФ, ВСУ
"В лоб взять трудно": Кнутов рассказал, что сейчас происходит на авдеевском направлении
Авдеевку взять сложно, но армия РФ перемалывать укрепления противника, идет небольшое продвижение, но основной упор делается на охват, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
По его словам, сейчас идут бои только на подступах к Авдеевке.
Саму Авдеевку взять в лоб по-прежнему трудно. Мы пытаемся перемалывать их укрепления, идет небольшое продвижение, но основной упор делается на охват, чтобы в Авдеевке украинские формирования либо были окружены и уничтожены, как в Мариуполе, либо сами оставили позиции и вышли из котла.
Юрий Кнутов
военный эксперт, директор Музея войск ПВО
По его мнению, большим успехом стало то, что Пески были взяты российской армией, потому что это открывает возможность для окружения Авдеевки.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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