https://ukraina.ru/20220813/1037585450.html

"В лоб взять трудно": Кнутов рассказал, что сейчас происходит на авдеевском направлении

"В лоб взять трудно": Кнутов рассказал, что сейчас происходит на авдеевском направлении - 13.08.2022 Украина.ру

"В лоб взять трудно": Кнутов рассказал, что сейчас происходит на авдеевском направлении

Авдеевку взять сложно, но армия РФ перемалывать укрепления противника, идет небольшое продвижение, но основной упор делается на охват, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру

2022-08-13T08:30

2022-08-13T08:30

2022-08-13T08:30

новости

авдеевка

пески

вс рф

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101941/85/1019418591_0:8:2362:1337_1920x0_80_0_0_78fd2fe542377dcc96576fde5507cab7.jpg

По его словам, сейчас идут бои только на подступах к Авдеевке.По его мнению, большим успехом стало то, что Пески были взяты российской армией, потому что это открывает возможность для окружения Авдеевки.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220811/1037526950.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, авдеевка, пески, вс рф, всу