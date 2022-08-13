https://ukraina.ru/20220813/1037579216.html
Эксперт рассказал, как граждане Прибалтики оценивают шансы ВСУ одержать победу
Эксперт рассказал, как граждане Прибалтики оценивают шансы ВСУ одержать победу - 13.08.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, как граждане Прибалтики оценивают шансы ВСУ одержать победу
Сейчас в странах Прибалтики большинство граждан рассчитывают на победу Украины осенью, но они ошибаются, сказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью Украина.ру
2022-08-13T08:45
2022-08-13T08:45
2022-08-13T08:45
новости
прибалтика
всу
победа
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/19/1036810290_0:0:3316:1865_1920x0_80_0_0_3202080511d1eb765bc1e423ff1fe55c.jpg
По его мнению, Украина не победит, "а осенью уж точно ничего такого не произойдет".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220811/1037573244.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/19/1036810290_585:0:3316:2048_1920x0_80_0_0_3b8a6925a46fa5550a73f0fbc5ab592c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, прибалтика, всу, победа, сво
Новости, Прибалтика, ВСУ, победа, СВО
Эксперт рассказал, как граждане Прибалтики оценивают шансы ВСУ одержать победу
Сейчас в странах Прибалтики большинство граждан рассчитывают на победу Украины осенью, но они ошибаются, сказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью Украина.ру