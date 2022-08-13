Эксперт рассказал, как граждане Прибалтики оценивают шансы ВСУ одержать победу - 13.08.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как граждане Прибалтики оценивают шансы ВСУ одержать победу
Эксперт рассказал, как граждане Прибалтики оценивают шансы ВСУ одержать победу - 13.08.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, как граждане Прибалтики оценивают шансы ВСУ одержать победу
Сейчас в странах Прибалтики большинство граждан рассчитывают на победу Украины осенью, но они ошибаются, сказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью Украина.ру
2022-08-13T08:45
2022-08-13T08:45
новости
прибалтика
всу
победа
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По его мнению, Украина не победит, "а осенью уж точно ничего такого не произойдет".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220811/1037573244.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, прибалтика, всу, победа, сво
Новости, Прибалтика, ВСУ, победа, СВО

Эксперт рассказал, как граждане Прибалтики оценивают шансы ВСУ одержать победу

08:45 13.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота спецназа РФ по позициям ВСУ на Харьковском направлении
Работа спецназа РФ по позициям ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Сейчас в странах Прибалтики большинство граждан рассчитывают на победу Украины осенью, но они ошибаются, сказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью Украина.ру
Сколько поляков, столько и мнений. Большинство все равно рассчитывают на победу Украины осенью, но они, разумеется, ошибаются.
Николай Межевич интервью
Николай Межевич
президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург)
По его мнению, Украина не победит, "а осенью уж точно ничего такого не произойдет".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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