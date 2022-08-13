https://ukraina.ru/20220813/1037579216.html

Эксперт рассказал, как граждане Прибалтики оценивают шансы ВСУ одержать победу

Эксперт рассказал, как граждане Прибалтики оценивают шансы ВСУ одержать победу - 13.08.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, как граждане Прибалтики оценивают шансы ВСУ одержать победу

Сейчас в странах Прибалтики большинство граждан рассчитывают на победу Украины осенью, но они ошибаются, сказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью Украина.ру

2022-08-13T08:45

2022-08-13T08:45

2022-08-13T08:45

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По его мнению, Украина не победит, "а осенью уж точно ничего такого не произойдет".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220811/1037573244.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, прибалтика, всу, победа, сво