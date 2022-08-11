Николай Межевич: Латвия – государство мягкого либерального фашизма
© Владимир ТрефиловНиколай Межевич интервью
© Владимир Трефилов
В ответ на фашистскую политику Латвии ни в коем случае нельзя расширять линию военного соприкосновения до Балтийского моря. Но мы можем принять закон, который объявил бы любую торговлю с Латвией государственной изменой, уверен президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
22 июня, 12:29Александр Носович: Литва идёт по пути Украины — к новой специальной военной операцииТот факт, что Евросоюз поощряет польские геополитические инициативы, показывает, что эта организация становится все более враждебна России. При этом сам Евросоюз вступил в точку бифуркации, из которой он может выйти и военным объединением, считает главный редактор аналитического портала «Рубалтик.ру», политолог Александр Носович
Ранее Сейм Латвии принял заявление, в котором действия России на Украине признаны "терроризмом", а РФ – "государством, поддерживающим терроризм". Авторы обращения также призвали страны Евросоюза "немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз" россиянам и белорусам. Эта мера обсуждается в контексте седьмого пакета европейских санкций.
- Николай Маратович, почему именно Латвия приняла это заявление?
- Потому что Латвия является государством мягкого либерального фашизма. Без "хрустальной ночи", без сожженных евреев, без повешенных на рояльных струнах политических противников, без поджога Рейхстага (тем более его в Риге нет). Но это все равно фашистское государство с фашистской элитой во главе.
Нормальные люди не пересматривают итоги Второй мировой войны и не раскапывают могилы советских солдат. В этом отношении Латвия немного отстаёт от Литвы, но в целом она находится в этом треугольнике абсолютно фашистских государств с развалившейся экономикой.
Естественно, Латвия поддерживает всех своих. Режим Зеленского для нее свой. Рига предполагает, что если российские войска решат одну проблему, то, учитывая, что Латвия делает в отношении русскоязычного населения и наших могил и памятников, мы можем приступить к какой-то иной военной операции. Поэтому Сейм Латвии принял такое решение.
- Будут ли какие-то правовые последствия этого решения, учитывая, что это лишь заявление?
- Латвия уже сделала столько реальных действий, а не просто заявлений, что возникает вопрос, надо ли реагировать именно на это заявления, или в любом случае нужно предпринимать серьезные меры. Какие это меры могут быть?
Ни в коем случае нельзя расширять линию военного соприкосновения до Балтийского моря. Но мы можем принять закон, который объявил бы любую торговлю с Латвией государственной изменой. Условно говоря, продал три вагона бензина в Ригу – получил три года. Продал пять вагонов – пять лет.
Нужна неотвратимость наказания. Потому что есть бизнесмены, которые за соответствующее вознаграждение продадут и Родину, и маму с папой, и дочку с сыном, и вообще все, что угодно. Эти люди боятся только наказания. Значит, нужно обеспечить неотвратимость наказания.
- Если нам сейчас не удастся решить вопросы с Прибалтикой, есть ли у нас возможность вывезти оттуда всех русских?
- Там есть сейчас такие граждане России, которых вывозить ни в коем случае нельзя. Наоборот, их нужно оставить. Там полно бывших наших политиков, журналистов и деятелей культуры, которые нам не нужны.
А для тех, кто хочет переселиться, нужно создать условия максимально упрощенного получения гражданства. Государство не разорится. Надо этим людям помочь. Это я вам говорю как бывший руководитель миграционной службы Ленинградской области, который 30 лет назад эти первые потоки из Прибалтики принимал.
13 июля, 15:32Андрей Суздальцев: Литва в восторге, что РФ не может ответить на блокаду Калининграда Литва, устроившая блокаду Калининградской области, опирается на поддержку Вашингтона и демонстративно ведет себя надменно в отношении Брюсселя. Не факт, что Вильнюс примет разъяснения Евросоюза. Так что еще рано говорить, что транзитный кризис преодолен, считает специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев
- В Минобороны РФ сообщали, что на Украину прибыли 164 наемника из Эстонии, 131 из Литвы и 19 из Латвии. Обсуждается ли в местных СМИ эта тема, влияет ли этот фактор на общественное мнение?
- Нет, эта тема там не освещается. Я искренне надеюсь, что эти люди как минимум вернутся домой в гробах. А лучше всего, если бы мы их захватили в плен и доставили на процесс в Москву. А затем после соответствующих процедур тела можно выдать соответствующим дипломатическим представителям Эстонии, Латвии и Литвы.
- Тема блокады Калининградской области ушла из повестки СМИ. Как там сейчас дела обстоят? Удалось ли хотя бы частично решить проблему?
- Плохо там дела обстоят. Фактически речь идет о квотировании грузов, а квоты Калининградская область уже выбрала. Изначально при заключении договора о калининградском транзите никаких квот не было. Нам усложняют условия.
Фактически нас провоцируют на какое-то иное решение проблемы. Но, повторюсь, никаких военных решений. Только экономические. Только экономическая блокада Литвы, а доставка грузов морским путем. Это несколько дороже, но справимся.
- Как сейчас в странах Прибалтики оценивают шансы ВСУ одержать победу? Потому что в Польше, например, раньше все были уверены в неизбежном нашем поражении, а теперь экс-президент Квасневский говорит о "черном сценарии", когда боевые действия замедлятся с ноября, а с весны начнутся в полную силу.
- Сколько поляков, столько и мнений. Большинство все равно рассчитывают на победу Украины осенью, но они, разумеется, ошибаются. Никакой победы Украины не будет в принципе. А осенью уж точно ничего такого не произойдет.