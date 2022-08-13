Политик предположил, когда киевский режим начнет обещанное контрнаступление - 13.08.2022 Украина.ру
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Политик предположил, когда киевский режим начнет обещанное контрнаступление
Политик предположил, когда киевский режим начнет обещанное контрнаступление - 13.08.2022 Украина.ру
Политик предположил, когда киевский режим начнет обещанное контрнаступление
Киевский режим готовит контрнаступление ко Дню независимости Украины – это 24 августа, сказал депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру
2022-08-13T04:00
2022-08-13T04:00
контрнаступление
украина
киевский режим
новости
день независимости украины
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Газета TheNew York Times ранее сообщила, что Киев планирует начать контрнаступление на юге Украины, чтобы отбить Херсон.По его мнению, есть два направления контрнаступления у киевского режима – это Донбасс и Херсонская, Запорожская области.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220811/1037526950.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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контрнаступление, украина, киевский режим, новости, день независимости украины
контрнаступление, Украина, киевский режим, Новости, День Независимости Украины

Политик предположил, когда киевский режим начнет обещанное контрнаступление

04:00 13.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Киевский режим готовит контрнаступление ко Дню независимости Украины – это 24 августа, сказал депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру
Газета TheNew York Times ранее сообщила, что Киев планирует начать контрнаступление на юге Украины, чтобы отбить Херсон.
Основные боевые действия, конечно, будут на Донбассе. Возможное направление боевых действий будет связано с попыткой к 24 августа (День независимости Украины – Ред.). Я уверен, что такая попытка будет - пойти в контрнаступление.
Спиридон Килинкаров интервью
Спиридон Килинкаров
По его мнению, есть два направления контрнаступления у киевского режима – это Донбасс и Херсонская, Запорожская области.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 11:15
СВО как прелюдия киевского поражения. Почему за Донецким кряжем у Киева "пэрэмог нэма"
 
контрнаступлениеУкраинакиевский режимНовостиДень Независимости Украины
 
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