https://ukraina.ru/20220813/1037552205.html

Политик предположил, когда киевский режим начнет обещанное контрнаступление

Политик предположил, когда киевский режим начнет обещанное контрнаступление - 13.08.2022 Украина.ру

Политик предположил, когда киевский режим начнет обещанное контрнаступление

Киевский режим готовит контрнаступление ко Дню независимости Украины – это 24 августа, сказал депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру

2022-08-13T04:00

2022-08-13T04:00

2022-08-13T04:00

контрнаступление

украина

киевский режим

новости

день независимости украины

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Газета TheNew York Times ранее сообщила, что Киев планирует начать контрнаступление на юге Украины, чтобы отбить Херсон.По его мнению, есть два направления контрнаступления у киевского режима – это Донбасс и Херсонская, Запорожская области.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220811/1037526950.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

контрнаступление, украина, киевский режим, новости, день независимости украины