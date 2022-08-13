https://ukraina.ru/20220813/1037552205.html
Политик предположил, когда киевский режим начнет обещанное контрнаступление
Политик предположил, когда киевский режим начнет обещанное контрнаступление - 13.08.2022 Украина.ру
Политик предположил, когда киевский режим начнет обещанное контрнаступление
Киевский режим готовит контрнаступление ко Дню независимости Украины – это 24 августа, сказал депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру
2022-08-13T04:00
2022-08-13T04:00
2022-08-13T04:00
контрнаступление
украина
киевский режим
новости
день независимости украины
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Газета TheNew York Times ранее сообщила, что Киев планирует начать контрнаступление на юге Украины, чтобы отбить Херсон.По его мнению, есть два направления контрнаступления у киевского режима – это Донбасс и Херсонская, Запорожская области.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220811/1037526950.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/09/1037435484_147:0:1766:1214_1920x0_80_0_0_7c4346620197accdd0962b45f5a2c3ca.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
контрнаступление, украина, киевский режим, новости, день независимости украины
контрнаступление, Украина, киевский режим, Новости, День Независимости Украины
Политик предположил, когда киевский режим начнет обещанное контрнаступление
Киевский режим готовит контрнаступление ко Дню независимости Украины – это 24 августа, сказал депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру