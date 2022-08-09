https://ukraina.ru/20220809/1037450000.html

Спиридон Килинкаров: Для властей Украины совершенно не важно, сколько украинцев поляжет

Спиридон Килинкаров: Для властей Украины совершенно не важно, сколько украинцев поляжет - 09.08.2022 Украина.ру

Спиридон Килинкаров: Для властей Украины совершенно не важно, сколько украинцев поляжет

Украина.ру, 09.08.2022

2022-08-09T14:57

2022-08-09T14:57

2022-08-09T14:57

интервью

спиридон килинкаров

сво

украина

всу

потери всу

вооружения

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К празднованию Дня независимости 24 августа Киев наверняка активизирует боевые действия, организует контрнаступление. И нынешнюю украинскую власть не волнует, сколько людей при этом погибнет – важен пиар-эффект, считает народный депутат Украины V-VII созывов Спиридон КилинкаровОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Спиридон Павлович, начнем с вопроса об Amnesty International. На прошлой неделе эта организация обвинила Киев в нарушении законов и методов ведения войны – в размещении отрядов в школах и жилой застройке. Это взбесило Офис президента Украины. Чем закончится это противостояние? В организации выразили сожаление, что их доклад вызвал недовольство Киева, но это пока все.– Давайте исходить из того, что ничего нового для нас Amnesty International не сказала. Просто впервые за все это время они публично в своем докладе отобразили то, что мы и раньше знали. Это, конечно, вызвало бурю эмоций внутри Украины, только ленивый не обвинил Amnesty International в том, что они "пособники Кремля", оправдывают убийства и т.д. Хотя, еще раз говорю, ничего нового мы для себя там не узнали.Пока все находится на той стадии, что Amnesty International принесли свои извинения украинской стороне в том, что они их чувства зацепили, что это взбудоражило украинское общество, хотя от своего доклада они не отказались и не стали вносить измененияй.Но я думаю, что давление на эту международную организацию продолжится, и впредь они не будут допускать для себя возможность говорить правду о том, что на самом деле происходит. Если эта правда каким-то образом цепляет чувства и интерес той стороны, которую защищает коллективный Запад, имеется в виду власть Украины.Я сознательно говорю "власть Украины", потому что там не идет речь о защите интересов людей, народа. Я вообще последнее время думаю о том, что за это время люди уже должны были понять, что Зеленский – это не про страну и не про народ. Это - про бабло и про друзей. За эти три года, мне кажется, уже надо прийти как-то к этой мысли и понять, кто на самом деле управляет нашим государством и, самое главное – в чьих интересах принимаются те или иные решения со стороны украинской власти.Пока я не вижу с их стороны намерений каким-то образом защитить украинский народ. Если бы они этого хотели, то они бы не допустили ни в коей мере вообще начала этой большой полномасштабной войны. К сожалению, они этого не сделали.- Почему Amnesty International молчала все это время, ведь это началось не сейчас?– Я думаю, очень многие международные организации давно должны были бы заявить свои позиции, должны были бы высказаться по этому поводу, но - мы же тоже не наивные люди, понимаем, за чей счет содержатся эти международные организации, кто на самом деле управляет всеми этими процессами. Вообще надо отказаться от иллюзий того, что существуют какие-то независимые международные организации, которые независимы от всех, и они высказывают исключительно свою точку зрения.Все они финансируются, мы даже понимаем, кем, как и в каких объемах, поэтому, естественно, определенная корректировка позиции той или иной международной организации определяется теми, кто эти организации и финансирует.– Допустим, тема получит развитие, и признают все-таки, что Киев нарушает законы и правила ведения войны. Мы это давно признали, осталось признать Западу. Получит ли Киев какое-то наказание, каким это наказание может быть?– Запад этого не признает никогда, потому что Запад напрямую участвует во всех этих процессах. Более того, Запад управляет такими процессами. Запад финансирует это все, поэтому, конечно, никакого признания Запада не будет. Они же для того вкладывают финансовый ресурс, чтобы потом самих себя обвинять в военных преступлениях.Поэтому я не верю, что когда-либо они в принципе признают, что на самом деле украинская сторона нарушала те или иные принципы ведения войны. Такого не будет.– И, тем не менее, по мере продвижения союзных сил на фронте - украинские власти очень удобно сделать козлом отпущения, сказать: а мы не знали, все эти преступления впервые видим, и вообще это не мы, это все Владимир Зеленский и его приспешники.– Все зависит от того, чем закончится это противостояние. Знаете, как говорят – победителей не судят. Но я не вижу пока никаких шансов, чтобы украинская власть из этого конфликта вышла победителем.Украина проиграла эту войну ровно в тот момент, когда согласилась на реализацию проекта "Украина – Анти-Россия". Это произошло не сегодня, а в тот момент, когда мы согласились на то, что Украину будут превращать в антироссийский проект. Я имею в виду - украинский народ, украинская власть.Кто-то не высказался по этому поводу, решил смолчать, а те, кто говорили – к ним не прислушались. На самом деле, уже из этой ситуации простых выходов нет, абсолютно никаких. Хороших решений нет.– Какие сейчас будут наиболее горячие направления на фронте? Говорят, сейчас ВСУ пытаются не допустить взятия Артемовска-Бахмута и Соледара, перебрасывают туда силы с других направлений.– Я посмотрел последнюю статистику по количеству обстрелов за все это время. Больше всего досталось Луганской области, как это ни странно, хотя бы основные боевые действия сейчас идут в Донецке. На Луганск прилетело около четырех тысяч снарядов, в Донецк, по-моему, три тысячи снарядов. Ну и по другим регионам соответственно, потому что третью позицию занимает Николаев – там около тысячи с чем-то, если мне не изменяет память. Основные боевые действия, конечно, будут на Донбассе. Возможное направление боевых действий будет связано с попыткой к 24 августа (День независимости Украины – Ред.). Я уверен, что такая попытка будет - пойти в контрнаступление. Это будет, может быть, в двадцатых числах, в начале, для того, чтобы это контрнаступление не завершилось до празднования Дня независимости, чтобы Зеленский мог выступить с пламенной речью и всем сказать, как наши хлопцы и девчата отстаивают интересы незалежной (независимой – Ред.) Украины. Они актеры, продюсеры, я думаю, они этот шанс, возможности такой - не упустят.Сколько там человек поляжет, их на самом деле особо не волнует, потому что этими процессами управляют далеко не они - там плотно сидят британцы, американцы. И я думаю, им совсем не жалко украинский народ, а тем более, русских людей.Поэтому я думаю, что такое контрнаступление они организуют. Два направления – это Донбасс и, возможно, Херсонская, Запорожская области. Возможно, пойдут на Мелитополь в Запорожской области, на каких-то других направлениях, в Херсоне, но это обязательно будет какое-то контрнаступление. Потому что хотят украинцы этого или не хотят, хочет этого Зеленский или не хочет – его заставят это сделать, потому что это нужно будет сделать с точки зрения политической целесообразности.С военной точки зрения это, конечно, дело бесперспективное, а вот с политической точки зрения на этом попытаются сыграть. Еще раз подчеркиваю – это будет где-то к Дню независимости активизация боевых действий.- Продолжают наносить удары "Хаймарсами" по различных объектам, в частности, многострадальный Антоновский мост продолжают обстреливать из этих установок. Используют мины-"лепестки". Причем, Украина подписала конвенцию о запрете противопехотных мин в 2005 году. Но - применяют, это доказано. И каков эффект от нарушения Киевом этой конвенции?– Никакого эффекта нет и не будет. Вообще апеллировать к каким-то обязательствам, которые брала на себя страна, в которой произошел государственный переворот – слушайте, мне кажется, это некорректно просто. Какие нарушения, какое соблюдение конвенций, Конституции? А вообще, в принципе, воюющая армия против народа, это было как – в 2014-2015 годах? Кто-то за это осудил, кто-то сказал - слушайте, а как это вообще происходит? Почему армия задействована? Это же нарушение Конституции. Но кто задается этими вопросами? Тут есть политическая целесообразность. Это большой политический проект. Украина – всего лишь один из элементов большого политического проекта. Поэтому, нарушает Украина, не нарушает… Если украинская власть сама не управляет этими процессами, а управляют западные кураторы – понятно, а что им не нарушать-то? Они ответственности нести не будут, почему им не нарушать? Вот они и нарушают. А то, что это вина будет возложена когда-то на Украину - да, будет, ну и что? Ну, возложат они вину, кураторы западные что от этого потеряют? Ничего! Они даже в общем хоре могут осудить (Украину – Ред.), но это уже будет потом.Чтобы это сделать, должна быть проигравшая сторона. Конечно, они будут делать все для того, чтобы этого не произошло, и сколько там украинцев поляжет – не имеет абсолютно никакого значения для них. Чем дольше будет длиться война, чем больше будет разрушений на территории Украины… Они же понимают, что на самом деле никакой европейской интеграции Украины не будет. Вообще той Украины, которую мы знали в тех границах – ее уже нет по факту.Вернуться в прошлое невозможно. Можно вести диалог, дискуссию, какой будет та Украина, которая останется под контролем (Киева – Ред.), но, опять же, останется или нет – это тоже вопрос риторический. Если целью спецоперации поставлена задача денацификации, демилитаризации территории этой, то речь же идет обо всей территории, не о части. Поэтому тут все будет зависеть от исхода. Для меня он абсолютно был понятен изначально, а вот те, кто еще питают иллюзии, что на самом деле Запад может каким-то образом победить на Украине – я в это не верю. У Запада нет для этого ни той мотивации, которая есть у России, ни возможностей военных для того, чтобы это сделать.Мотивация для России на Украине – бесценна с точки зрения ее безопасности. Если об этом было публично заявлено и сказано, что на самом деле это прямая угроза России, то, естественно, эту угрозу они будут снимать всеми возможными методами, которые есть в арсенале Российской Федерации, все они будут задействованы – это же очевидно.Просто тут для украинского народа плохая история заключается в том, что это происходит на территории Украины, и когда вы говорите о применении тяжелых вооружений, например, "Хаймарсов"… Кроме того, что Украину фактически превратили в полигон для испытания всех видов вооружения в прямом контакте с Российской Федерацией, так еще и превратили в рекламное агентство.Задача Украины заключается в том, чтобы рекламировать западное оружие. Сначала это были "Джавелины", потом это были "NLAW", теперь это "Хаймарсы", завтра еще что-то будет – и все это будут рекламировать в мировых СМИ для того, чтобы американская военная промышленность могла продавать свои виды вооружения. Это же так работает. Просто многим украинцам это непонятно, как это все работает.На самом деле речь идет об очень больших деньгах. Рекламируют это оружие на Украине, показывают, как там четыре, шесть, десять или двенадцать установок изменили ход военных действий, хотя на самом деле этого не происходит. Но это не имеет значения.Это публикуется в мировых СМИ, это читают люди, смотрят в других странах: ты посмотри, какое прекрасное оружие! Против российской армии они могли ограниченным количеством РСЗО изменить ход боевых действий. На самом деле этого же не происходит, но об этом никто никогда не узнает. Рекламная кампания проведена на пять баллов. Оружие продается? Продается. Американцы довольны? Довольны. А то, что погибли украинцы, будь то с той стороны или с этой – да ну, кому это на самом деле интересно.– Задам вопрос, который может кому-то показаться страшным. Сколько еще должно погибнуть украинцев, чтобы Зеленский понял, что - хватит. Потери украинской армии, потери украинского мирного населения – колоссальные. По всем учебникам военным, казалось бы, должны уже понять, что пора прекратить, но этого не происходит.– Чтобы сказать "хватит", для этого нужно иметь политическую волю и право сказать "хватит". У Зеленского нет ни того, ни другого. У него нет права сказать "хватит", от него ничего не зависит абсолютно. Он полностью физически контролируется британцами и американцами. Его охрана, его окружение выстроены таким образом – он физически сделать этого не может.Это может наступить только при условии, если Запад в лице американцев или британцев поймут, что Украина стала экономически невыгодным проектом и политически нецелесообразным проектом с точки зрения его реализации. Вот и все.По-другому не будет. От того, чего хочет Зеленский или не хочет – никто его спрашивать не будет. В этом и трагедия заключается, что никакого права на принятие решения у него уже нет. Он свое право продал, обменял на зеленые бумажки, которые в большом количестве накапливают он и пятнадцать его лучших друзей.Тут речь не идет о стране и людях. Здесь речь идет о деньгах и его друзьях, вот и все. Поэтому - какое решение он может принять? У него нет права принимать эти политические решения, и никто ему не даст этой возможности.

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https://ukraina.ru/20220803/1037103016.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, спиридон килинкаров, сво, украина, всу, потери всу, вооружения