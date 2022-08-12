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Колташов сравнил власти Эстонии с техасским бензозаправщиком
Колташов сравнил власти Эстонии с техасским бензозаправщиком - 12.08.2022 Украина.ру
Колташов сравнил власти Эстонии с техасским бензозаправщиком
Европа - географическое понятие и Россия - такая же ее часть, как любое государство Евросоюза, объяснил в интервью изданию Украина.ру экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, комментируя недавнее заявление премьера Эстонии Каи Каллас
2022-08-12T15:15
2022-08-12T15:15
2022-08-12T15:15
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Ранее премьер-министр Эстонии Каллас заявила, что "посещение Европы – это привилегия, а не право человека", требуя, чтобы страны ЕС перестали выдавать визы гражданам России."Наверное, была по географии очень плохая оценка. Как можно вообще? Европа географическая, политического понятия "Европа" нет, это называется "Европейский Союз". Но они конечно, понимают Евросоюз как Европу, но они не Европа, они часть Европы. Европа заканчивается Уралом, как известно, и Кавказскими горами, - сказал экономист.Он добавил, что если говорить о культурно-историческом понятии, то Россия это такая же часть Европы, как Финляндия или Испания.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220727/1036912219.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, европа, россия, эстония, ес
Колташов сравнил власти Эстонии с техасским бензозаправщиком
Европа - географическое понятие и Россия - такая же ее часть, как любое государство Евросоюза, объяснил в интервью изданию Украина.ру экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, комментируя недавнее заявление премьера Эстонии Каи Каллас
Ранее премьер-министр Эстонии Каллас заявила, что "посещение Европы – это привилегия, а не право человека", требуя, чтобы страны ЕС перестали выдавать визы гражданам России.
"Наверное, была по географии очень плохая оценка. Как можно вообще? Европа географическая, политического понятия "Европа" нет, это называется "Европейский Союз". Но они конечно, понимают Евросоюз как Европу, но они не Европа, они часть Европы. Европа заканчивается Уралом, как известно, и Кавказскими горами, - сказал экономист.
Он добавил, что если говорить о культурно-историческом понятии, то Россия это такая же часть Европы, как Финляндия или Испания.
Но не Англия. <...> Британия – это не Европа, это остров. Ирландия - это тоже остров. Так что это надо специально для эстонских чиновников проводить ликбез, потому что у них уровень географии как у какого-нибудь техасского бензозаправщика, который думает, что весь мир ограничивается Соединенными Штатами.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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