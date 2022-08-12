https://ukraina.ru/20220812/1037601780.html

Колташов сравнил власти Эстонии с техасским бензозаправщиком

Колташов сравнил власти Эстонии с техасским бензозаправщиком - 12.08.2022 Украина.ру

Колташов сравнил власти Эстонии с техасским бензозаправщиком

Европа - географическое понятие и Россия - такая же ее часть, как любое государство Евросоюза, объяснил в интервью изданию Украина.ру экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, комментируя недавнее заявление премьера Эстонии Каи Каллас

2022-08-12T15:15

2022-08-12T15:15

2022-08-12T15:15

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Ранее премьер-министр Эстонии Каллас заявила, что "посещение Европы – это привилегия, а не право человека", требуя, чтобы страны ЕС перестали выдавать визы гражданам России."Наверное, была по географии очень плохая оценка. Как можно вообще? Европа географическая, политического понятия "Европа" нет, это называется "Европейский Союз". Но они конечно, понимают Евросоюз как Европу, но они не Европа, они часть Европы. Европа заканчивается Уралом, как известно, и Кавказскими горами, - сказал экономист.Он добавил, что если говорить о культурно-историческом понятии, то Россия это такая же часть Европы, как Финляндия или Испания.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220727/1036912219.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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