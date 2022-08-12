https://ukraina.ru/20220812/1037579081.html

"У украинских политиков праздник". Мины-"лепестки" и обстрелы — как живет Донецк

"У украинских политиков праздник". Мины-"лепестки" и обстрелы — как живет Донецк - 12.08.2022 Украина.ру

"У украинских политиков праздник". Мины-"лепестки" и обстрелы — как живет Донецк

Украина.ру, 12.08.2022

2022-08-12T09:46

2022-08-12T09:46

2022-08-12T10:56

эксклюзив

донбасс

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«Три обстрела за час», «погиб мирный житель» — это ежедневная реальность Донецка, города у передовой. Удар по пивзаводу едва не превратился в химическую атаку — вылился аммиак. По улицам и дворам кассетные снаряды рассыпают мины-«лепестки», на этих маленьких и плохо заметных взрывных устройствах постоянно подрываются прохожие.Горевший пивзавод был виден издалека, на подъезде жгучим ударом по слизистой встречал запах нашатыря, по асфальту текла жидкость. Чтобы дышать, приходилось натягивать футболку на нос. Автомобили быстро проскакивали полосу разлитого хладагента, чтобы выехать к одной из проходных предприятия. Рабочие с противогазами в руках встречали приехавших справедливым упреком: «Куда сунулись? Там лучше не ездить». Химической атаки на спящий город в ту ночь не случилось — спасатели прекратили утечку аммиака.На следующий день по улице Маршака с неба на жителей просыпался привычный «привет» от Вооруженных сил Украины — «лепестки», маленькие мины ПФМ-1, отрывающие ступни и кисти. Груз «драконьих зубов» (изначально прозвище американского взрывного устройства, скопированного советскими) прилетел в кассетном снаряде, его остатки — металлические пластины — тоже разлетелись по обочинам и садочкам под окнами.— У меня там работа, я могу пройти? — пожилой мужчина в очках вопросительно топтался у ленты с прикрепленными белыми листами бумаги, которой наскоро, до приезда саперов, перегородили улицу. Он явно не видел защитного цвета контейнеров для фугасов. Мужчине надо было на склад, там тоже все было усеяно «лепестками». Его коллега, пришедший раньше, уже обходил озабоченно территорию: «А сколько на крышах лежит. А сколько застряло в ветвях...».Пришедшего проведать свой склад пожилого мужчину осторожно повели по улице, прося смотреть под ноги. Мимо с работы домой прошествовала женщина, осторожно, сама — чуть приподнимая подол платья, как будто переправлялась через ручей или лужу.Подошедший боец, бегло осмотрев россыпи «лепестков» на асфальте, как человек опытный побежал осматривать обочины — там в куче павшей листвы ПФМ-1 заметить было почти невозможно. Военный подзывал прохожих, чтобы показать, как мины цвета хаки сливаются с жухлыми листьями.Вышедшие из ворот дома люди с нервным смехом вспоминали, как такая же кассета с минами прилетела к соседям и собака притащила в пасти хозяину забавную игрушку: «"Лепесток" принес на порог — на!». Закончилось все счастливо, но своего кабысдоха они, очевидно, быстро заперли в доме, чтобы тот ненароком не наступил на мину. Обсуждение вопроса — сдетонирует ли заряд от веса в пять килограммов или от легкого касания, хотя и велось непринужденно, — к «лепесткам» уже привыкли, — но носило характер отнюдь не светской беседы.Впрочем, не над всеми домами раскрывались кассеты с минами. Любопытствующий обыватель с соседней улицы сообщил, что к нему прилетал настоящий артиллерийский снаряд. «Разворотили гаражные ворота. Я только зашел во двор, оно так звездануло, что собака аж на меня кинулась», — жаловался он на страх питомца.На волонтера Андрея Лысенко в тот день тоже бросилась собака. Перед очередным выездом на гуманитарную акцию он охотно показывал следы от укуса на кисти. Псина атаковала его в приюте для животных: «Обезумела бедная от жары и постоянных обстрелов. Что взять с собаки, если люди не выдерживают?», — оправдывал он собаку, загружая коробки с продуктами в микроавтобус.Гуманитарный груз: гречку, тушенку, макароны, молоко, сладости Лысенко вместе с адвокатом Татьяной Монтян вез людям, тем, кто выдерживает, — жителям Петровского района Донецка и в поселок Трудовские. Вез на броневичке — инкассаторском автомобиле, который когда-то транспортировал деньги, а сейчас был набит другими ценностями: пакетами крупы, бутылками подсолнечного масла, хлебом. Вез, чтобы распределить сколько-то еды («недели на две хватит») среди остающихся под обстрелами стариков, пенсионеров и семей с детьми. Вез быстро, чтобы вернуться обратно поскорее. Но в тот день, 11 августа, не получилось — на Трудовских пришлось застрять из-за артиллерийской дуэли между союзной и украинской артиллерией.Монтян с готовностью фотографировалась со зрителями и подписчиками своего телеграм-канала и блога, те жаловались, что не могут смотреть ее стримы: и света не бывает, и связи. Ставшая публицистом киевская адвокатесса комментировала происходящее — раздачу гуманитарки под звуки артиллерийской перестрелки — эмоционально, не стесняясь в выражениях, с подъемом, так же, как она выступала в своих «видосах». Мотивацию украинского руководства Монтян объясняла прагматическими причинами: «Они психически здоровы, они зарабатывают бабло, у них праздник, столько, сколько сейчас "зелибобусы" (окружение президента Украины Владимира Зеленского. — Ред.) гребут, они ни в какие мирные времена не могли бы столько вообразить. У них все хорошо. Я думаю, они столько вывели в крипту и офшоры, причем бесконтрольно…».Оставшиеся под обстрелами люди, по ее мнению, «молятся, что, может, уконтрапупят уродов этих» в форме ВСУ.Жестокость украинских военных к мирным Монтян объяснила тем, что повышение градуса ненависти и является главной целью «захисников» или тех, кто за ними стоит: «Часто говорят, что западные партнеры будут вести войну до последнего украинца. Западные партнеры собираются вести войну по максимуму — до последнего постсоветского человека. (...) Они хотят горячую полномасштабную гражданскую войну».«Террор направленный против мирных — как раз это самое то, — с сарказмом поясняла Монтян, шуршание снарядов сквозь воздух, создавало редкий по выразительной фон для такой речи. — Нормальный психически здоровый по мирным не будет стрелять. Если он военный, для того, чтобы он это делал, его надо убедить, как "Радио тысячи холмов" убеждало, когда стравливало людей в Руанде, что там [на противоположной стороне] тараканы, не люди. [Украинских] военных убеждают, что там живут нелюди, сепары всякие».

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2022

Филипп Прокудин

Филипп Прокудин

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Филипп Прокудин

эксклюзив, донбасс