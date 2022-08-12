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Небензя предупредил о "чудовищных провокациях" при выводе войск с Запорожской АЭС

Небензя предупредил о "чудовищных провокациях" при выводе войск с Запорожской АЭС - 12.08.2022 Украина.ру

Небензя предупредил о "чудовищных провокациях" при выводе войск с Запорожской АЭС

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза организации 11 августа, не поддержал идею о выводе российских войск с территории Запорожской атомной электростанции, передает РИА Новости

2022-08-12T07:27

2022-08-12T07:27

2022-08-12T07:27

небензя

новости

запорожская аэс

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По его словам, российские военные обеспечивают охрану станции, действуя в координации с персоналом ЗАЭС.Постпред считает, что в случае вывода российских войск "объект останется без защиты и может быть использован Киевом для самых чудовищных провокаций".По мнению Небензи, секретариат ООН "не в состоянии дать трезвую оценку ситуации" на атомной станции."Мы слышим заявления, в том числе из уст генсека [Антониу Гутерриша], что станция может подвергнуться атаке или стать базой для нанесения атак, и призывы ее демилитаризовать", - сказал он.Со слов постпреда, Россия не использует ядерные объекты в военных целях. Обвинения в атаках на ЗАЭС в адрес Москвы он назвал "пропагандистскими вбросами", заявив, что у российских военных нет "никаких причин обстреливать ни станцию, ни город, ни самих себя".ЗАЭС, крупнейшая в Европе атомная электростанция, находится в Запорожской области, ее территорию с конца февраля контролируют российские военные. За последние дни стороны неоднократно обвиняли друг друга в эскалации ситуации, обстрелах АЭС и ее повреждениях.На этом фоне Госдепартамент США назвал ведение боев около ядерного объекта "опасным и безответственным" и призвал Россию передать территорию АЭС под контроль Киева. С таким же призывом выступили страны G7. Вашингтон выступил за создание демилитаризованной зоны вокруг станции; об этом говорил и генсек ООН Антониу Гутерриш.

https://ukraina.ru/20220812/1037576116.html

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небензя, новости, запорожская аэс