Небензя предупредил о "чудовищных провокациях" при выводе войск с Запорожской АЭС
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза организации 11 августа, не поддержал идею о выводе российских войск с территории Запорожской атомной электростанции, передает РИА Новости
По его словам, российские военные обеспечивают охрану станции, действуя в координации с персоналом ЗАЭС.
"Благодаря их усилиям удается защитить ключевые объекты станции и предотвратить ядерную катастрофу", — заверил он.
Постпред считает, что в случае вывода российских войск "объект останется без защиты и может быть использован Киевом для самых чудовищных провокаций".
По мнению Небензи, секретариат ООН "не в состоянии дать трезвую оценку ситуации" на атомной станции.
По мнению Небензи, секретариат ООН "не в состоянии дать трезвую оценку ситуации" на атомной станции.
"Мы слышим заявления, в том числе из уст генсека [Антониу Гутерриша], что станция может подвергнуться атаке или стать базой для нанесения атак, и призывы ее демилитаризовать", - сказал он.
Со слов постпреда, Россия не использует ядерные объекты в военных целях. Обвинения в атаках на ЗАЭС в адрес Москвы он назвал "пропагандистскими вбросами", заявив, что у российских военных нет "никаких причин обстреливать ни станцию, ни город, ни самих себя".
ЗАЭС, крупнейшая в Европе атомная электростанция, находится в Запорожской области, ее территорию с конца февраля контролируют российские военные. За последние дни стороны неоднократно обвиняли друг друга в эскалации ситуации, обстрелах АЭС и ее повреждениях.
На этом фоне Госдепартамент США назвал ведение боев около ядерного объекта "опасным и безответственным" и призвал Россию передать территорию АЭС под контроль Киева. С таким же призывом выступили страны G7. Вашингтон выступил за создание демилитаризованной зоны вокруг станции; об этом говорил и генсек ООН Антониу Гутерриш.
ЗАЭС, крупнейшая в Европе атомная электростанция, находится в Запорожской области, ее территорию с конца февраля контролируют российские военные. За последние дни стороны неоднократно обвиняли друг друга в эскалации ситуации, обстрелах АЭС и ее повреждениях.
На этом фоне Госдепартамент США назвал ведение боев около ядерного объекта "опасным и безответственным" и призвал Россию передать территорию АЭС под контроль Киева. С таким же призывом выступили страны G7. Вашингтон выступил за создание демилитаризованной зоны вокруг станции; об этом говорил и генсек ООН Антониу Гутерриш.
07:21Небензя возложил на Запад ответственность за катастрофу на Запорожской АЭСЗа возникновение ядерной катастрофы в результате обстрелов украинскими военными Запорожской атомной электростанции понесут ответственность западные спонсоры. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 11 августа в ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг объекта