Легенда о великом и непобедимом HIMARS гипертрофирована – военный эксперт Хроленко - 12.08.2022 Украина.ру
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Легенда о великом и непобедимом HIMARS гипертрофирована – военный эксперт Хроленко
Легенда о великом и непобедимом HIMARS гипертрофирована – военный эксперт Хроленко - 12.08.2022 Украина.ру
Легенда о великом и непобедимом HIMARS гипертрофирована – военный эксперт Хроленко
За месяц 6 HIMARS из 22 таких установок на Украине уже уничтожены войсками РФ, поэтому остальным осталось жить недолго, даже если они будут заменены новыми образцами, то не надо переоценивать их эффективность, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия Сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
2022-08-12T08:00
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Ранее замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что в распоряжении Украины уже достаточно западных РСЗО типа HIMARS, поэтому США видят приоритетной задачу обеспечить бесперебойные поставки боеприпасов.По его мнению, союзные войска научились бороться с HIMARS при помощи рейдов спецназа, космической разведки и разведывательных беспилотников.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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himars, всу, новости, украина, вс рф
HIMARS, ВСУ, Новости, Украина, ВС РФ

Легенда о великом и непобедимом HIMARS гипертрофирована – военный эксперт Хроленко

08:00 12.08.2022
 
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За месяц 6 HIMARS из 22 таких установок на Украине уже уничтожены войсками РФ, поэтому остальным осталось жить недолго, даже если они будут заменены новыми образцами, то не надо переоценивать их эффективность, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия Сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
Ранее замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что в распоряжении Украины уже достаточно западных РСЗО типа HIMARS, поэтому США видят приоритетной задачу обеспечить бесперебойные поставки боеприпасов.

Легенда о великом и непобедимом HIMARS гипертрофирована. По данным Минобороны РФ, 6 из 22 таких установок уже уничтожено (16 предоставила Америка и по 3 Германия и Великобритания). Причем если мы уничтожили 6 установок за месяц, то можно прикинуть, сколько осталось жить остальным. Даже если они будут заменены новыми образцами, не надо переоценивать их эффективность.

Александр Хроленко
военный обозреватель медиагруппы "Россия Сегодня"
По его мнению, союзные войска научились бороться с HIMARS при помощи рейдов спецназа, космической разведки и разведывательных беспилотников.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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