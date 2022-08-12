Польский эксперт рассказал, какую угрозу Украина представляет для поляков, румын и венгров - 12.08.2022 Украина.ру
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Польский эксперт рассказал, какую угрозу Украина представляет для поляков, румын и венгров
Польский эксперт рассказал, какую угрозу Украина представляет для поляков, румын и венгров - 12.08.2022 Украина.ру
Польский эксперт рассказал, какую угрозу Украина представляет для поляков, румын и венгров
Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о дальнейшей милитаризации Украины и превращении её в подобие Израиля предвещают фатальные последствия для самих украинцев и для их соседей. Такое мнению в интервью изданию Украина.ру выразил польский публицист и политолог Конрад Рэнкас
2022-08-12T08:15
2022-08-12T08:15
новости
польша
конрад рэнкас
израиль
приватизация
владимир зеленский
бандера
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Он отметил, что Израиль является расистским государством, построенным по законам войны.Кроме того, заявления киевских властей о массовой приватизации национального богатства страны увеличат антиправительственные настроения украинцев.По мнению политолога, киевские власти представляют угрозу и для поляков, и для венгров, и для румын, но в особенности - для собственных граждан.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, польша, конрад рэнкас, израиль, приватизация, владимир зеленский, бандера
Новости, Польша, Конрад Рэнкас, Израиль, приватизация, Владимир Зеленский, Бандера

Польский эксперт рассказал, какую угрозу Украина представляет для поляков, румын и венгров

08:15 12.08.2022
 
© president.gov.uaЗеленский Харьковская область ВСУ
Зеленский Харьковская область ВСУ
© president.gov.ua
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Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о дальнейшей милитаризации Украины и превращении её в подобие Израиля предвещают фатальные последствия для самих украинцев и для их соседей. Такое мнению в интервью изданию Украина.ру выразил польский публицист и политолог Конрад Рэнкас
Он отметил, что Израиль является расистским государством, построенным по законам войны.
Польша парламент сейм - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа 2021, 16:08
Израиль в ярости из-за Польши: как в мире отреагировали на инициативу СеймаПрезидент Польши Анджей Дуда, подписав принятую в июне Сеймом страны поправку к административно-процессуальному кодексу, вызвал бурю возмущения в Израиле и резкую реакцию правительства этой страны, в свою очередь, возмутившую поляков и закончившуюся взаимным отзывом послов
Кроме того, заявления киевских властей о массовой приватизации национального богатства страны увеличат антиправительственные настроения украинцев.

И тогда у команды [Владимира] Зеленского останется только два варианта: объявить явную войну своим гражданам – или кому-то из соседей. А поскольку на Украине сейчас молятся на "героя [Степана] Бандеру" – то сразу всем соседям

Конрад Рэнкас
Польский публицист и политолог
По мнению политолога, киевские власти представляют угрозу и для поляков, и для венгров, и для румын, но в особенности - для собственных граждан.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиПольшаКонрад РэнкасИзраильприватизацияВладимир ЗеленскийБандера
 
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