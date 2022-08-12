Польский эксперт рассказал, какую угрозу Украина представляет для поляков, румын и венгров
Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о дальнейшей милитаризации Украины и превращении её в подобие Израиля предвещают фатальные последствия для самих украинцев и для их соседей. Такое мнению в интервью изданию Украина.ру выразил польский публицист и политолог Конрад Рэнкас
Он отметил, что Израиль является расистским государством, построенным по законам войны.
19 августа 2021, 16:08Израиль в ярости из-за Польши: как в мире отреагировали на инициативу СеймаПрезидент Польши Анджей Дуда, подписав принятую в июне Сеймом страны поправку к административно-процессуальному кодексу, вызвал бурю возмущения в Израиле и резкую реакцию правительства этой страны, в свою очередь, возмутившую поляков и закончившуюся взаимным отзывом послов
Кроме того, заявления киевских властей о массовой приватизации национального богатства страны увеличат антиправительственные настроения украинцев.
И тогда у команды [Владимира] Зеленского останется только два варианта: объявить явную войну своим гражданам – или кому-то из соседей. А поскольку на Украине сейчас молятся на "героя [Степана] Бандеру" – то сразу всем соседям
По мнению политолога, киевские власти представляют угрозу и для поляков, и для венгров, и для румын, но в особенности - для собственных граждан.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.