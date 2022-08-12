https://ukraina.ru/20220812/1037536093.html

Польский эксперт рассказал, какую угрозу Украина представляет для поляков, румын и венгров

Польский эксперт рассказал, какую угрозу Украина представляет для поляков, румын и венгров - 12.08.2022 Украина.ру

Польский эксперт рассказал, какую угрозу Украина представляет для поляков, румын и венгров

Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о дальнейшей милитаризации Украины и превращении её в подобие Израиля предвещают фатальные последствия для самих украинцев и для их соседей. Такое мнению в интервью изданию Украина.ру выразил польский публицист и политолог Конрад Рэнкас

2022-08-12T08:15

2022-08-12T08:15

2022-08-12T08:15

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Он отметил, что Израиль является расистским государством, построенным по законам войны.Кроме того, заявления киевских властей о массовой приватизации национального богатства страны увеличат антиправительственные настроения украинцев.По мнению политолога, киевские власти представляют угрозу и для поляков, и для венгров, и для румын, но в особенности - для собственных граждан.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20210819/1032087168.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, конрад рэнкас, израиль, приватизация, владимир зеленский, бандера